Najlepsze gry o budowaniu miasta

Gatunek city builderów jest niezwykle bogaty. Każdy przynajmniej kojarzy klasyczne Sim City, którego wpływ na branżę widać do dziś, ale wybór jest znacznie, znacznie większy. Zwłaszcza ostatnimi czasy, kiedy to mogliśmy zaobserwować renesans tego typu gier strategicznych. Ale w którą z nich zagrać, jeśli dostępnych jest tyle opcji? Dziś zaprezentujemy pięć produkcji wydanych w ciągu kilku ostatnich lat, i które wciąż utrzymują się w ścisłej czołówce najpopularniejszych city builderów. Tym razem więc pominiemy oldskulowe hity pokroju Zeusa, Faraona czy Cezara , które zasługują na oddzielną wzmiankę.

Anno 1800 © Ubisoft

01 Anno 1800

Wedle wielu to właśnie najnowsza część Anno jest najlepszą w ponad dwudziestoletniej historii serii. Średnia ocen krytyków i samych graczy zdaje się to potwierdzać. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że Anno 1800 zdecydowanie więcej zawartości, niż wszystkie swoje poprzedniczki, a to już wystarczy, by świetnie się bawić przez setki godzin. Masa możliwości, wyjątkowo rozbudowane systemy i przepiękna (choć dość wymagająca!) oprawa graficzna sprawiają, że przy tej grze po prostu nie da się nudzić. I choć niektórzy mogą czuć się przytłoczeni rozmachem Anno 1800, zwłaszcza w późniejszych fazach rozgrywki, to warto poświęcić jej dużo uwagi. Z tego powodu być może nie jest to najlepszy wybór dla tych użytkowników, którzy mają bardzo mało doświadczenia z tym gatunkiem. Dla nich lepsze wydają się gry mniej rozbudowane, ale z jaśniej zarysowanymi celami. Bo Anno 1800, choć ma prostą kampanię dla pojedynczego gracza, to w rzeczywistości jest sandboxem, w którym samemu trzeba sobie wyznaczać cele.

Tropico 6 © Kalypso Media

02 Tropico 6

Tropico 6 to również najnowsza odsłona wieloletniej serii. I choć opinie fanów nie są zgodne – niektórzy wciąż preferują poprzednie części, z wielu różnych powodów, to i tak szóstkę można śmiało polecić fanom city builderów. Charakterystyczny humor, idylliczny karaibski klimat i barwna architektura to znaki rozpoznawcze Tropico. Nie jest to najbardziej rozbudowana gra w swoim gatunku, co dla pewnych użytkowników będzie dużym plusem, ale i tak potrafi stanowić wyzwanie. Być może największą zaletą tej gry jest jej szeroka lista scenariuszy z konkretnymi warunkami rozbudowy, celami, czy zmiennymi sprawiającymi, że każda misja jest zupełnie inna. Jeśli więc nie trafiają do was sandboxy i wolicie nieco bardziej zamkniętą, liniową rozgrywkę, to Tropico 6 wydaje się idealnym wyborem.

Cities: Skylines © Paradox Interactive

03 Cities: Skylines

Teraz przechodzimy do zdecydowanie najbardziej otwartej gry na naszej liście. Cities: Skylines to gra o wszystkim i o niczym. Choć istnieją tu pewne scenariusze, to cała zabawa polega na zaprojektowaniu i zbudowaniu miasta marzeń. Nie liczy się tu aż tak bardzo efektywność linii produkcyjnych, szybkość rozwijania metropolii czy mikrozarządzanie mieszkańcami. W przeciwieństwie do innych city builderów, Cities: Skylines kładzie natomiast ogromny nacisk na transport i sprawne przemieszczanie się pojazdów po ulicach i właśnie ten aspekt rozgrywki stanowi największe wyzwanie. Poza tym największym atutem Cities: Skylines jest estetyka. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zignorować aspekt ekonomiczny i skupić się wyłącznie na budowie przepięknego miasta. Także z wykorzystaniem ręcznie zaprojektowanych obiektów – tu wcale nie trzeba korzystać z budowli zaprojektowanych przez twórców!

Frostpunk © 11 Bit Studios

04 Frostpunk

Frostpunk nie daje dużego pola do popisu dla tych graczy, którzy kochają swobodę, powolne tempo i wyluzowaną atmosferę. Polska strategia jest tego przeciwieństwem, a tym samym odbiega od “klasycznych” city builderów. We Frostpunk chodzi o przetrwanie w ekstremalnych warunkach , a porażki (te wielkie i te małe) są tu na porządku dziennym. O ile w innych grach napis “game over” jest rzadkością, tutaj jest na porządku dziennym. Gracze nie mogą sobie pozwolić na pieczołowite projektowanie miasta, nie mają nawet do tego odpowiednich narzędzi, a zamiast tego muszą poświęcić całą swoją uwagę optymalizacji postapokaliptycznego miasta, wykonywaniu bardzo konkretnych zadań i minimalizacji strat w zasobach i ludziach. W pewnym sensie Frostpunkowi jest bliżej do gry logicznej, w której trzeba obmyślić idealną strategię, a następnie ją perfekcyjnie wykonać. Stanowi też największe wyzwanie spośród wszystkich gier z tej listy.

Surviving Mars © Paradox Interactive

05 Surviving Mars

Na koniec coś futurystycznego, czyli symulator Elona Muska. To tak w mocnym uproszczeniu. Surviving Mars to, jak nietrudno się domyślić, city builder polegający na kolonizacji Czerwonej Planety. Początkowo jest nieprzyjaźnie, łatwo się pomylić i doprowadzić do upadku kolonii, a progres wydaje się dość mozolny. Po zebraniu odpowiedniego doświadczenia Surviving Mars staje się dużo bardziej przystępny, a od pewnego momentu sprowadza się do dbałości o szczegóły i optymalizację futurystycznego miasta. W późniejszych fazach rozgrywki, gdy już się opanuje całą mechanikę, Surviving Mars staje się nieco monotonny, ale pierwszych kilkadziesiąt godzin zabawy to prawdziwa perełka dla fanów gatunku!

