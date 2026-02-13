EA SPORTS FC 26 Ultimate Team Icons: Sprawdź 7 najlepszych ikon

Prawie każdy gracz marzy o dodaniu ikon do swojej drużyny EA SPORTS FC 26 Ultimate Team. Nie chodzi tu tylko o kultowy wygląd kart – wiele ikon zapewnia również wyjątkowe parametry w grze. W odpowiednich rękach mogą stać się prawdziwymi gamechangerami, zdolnymi niemal w pojedynkę decydować o wyniku meczu.
Jednak przy tak szerokim wyborze ikon, jaki mamy obecnie dostępny w FC 26 Ultimate Team, znalezienie optymalnych kart nie jest łatwe. Niektóre ikony osiągają ogromne ceny, ale nie są w stanie uzasadnić tych kosztów na boisku. Siedem kart wymienionych poniżej jest jedank warte, każdego wydanego na nie grosza.
Uwaga: Ceny na rynku transferowym FC 26 Ultimate Team zmieniają się codziennie. Wszystkie podane ceny są aktualne na dzień 13 lutego 2026 r.
01
Ruud Gullit
- Pozycja: ŚPO (ŚP/N)
- Najważniejsze statystyki: 95 wykończenie, 95 siła strzału
- PlayStyle: Finesse Shot, Tiki Taka, Power Shot, Low Driven Shot, Pinged Pass, Aerial Fortress, Rapid, Press Proven, Enforcer
- Cena: 9.79m coins
Nie jest zaskoczeniem, że Ruud Gullit jest jedną z najdroższych ikon w FC 26 Ultimate Team. Dzięki dziewięciu stylom gry, wyjątkowym statystykom i umiejętnościom gry zarówno w pomocy, jak i w ataku, ta holenderska legenda jest kartą niezwykłą. Posiadanie Gullita w drużynie często przypomina używanie kodu do gry – niezwykle trudno jest się przed nim bronić.
02
Maradona (Przyszłe Gwiazdy)
- Pozycja: ŚPO (N)
- Najważniejsze statystyki: 97 wizja, 97 kontrola piłki
- PlayStyle: Finesse Shot, Rapid, Dead Ball, Incisive Pass, Tiki Taka, Inventive, Technical, First Touch
- Cena: 8,43m coins
Karta Maradony z wydarzenia Przyszłe Gwiazdy bez wątpienia także zalicza się do najlepszych kart w grze. Podobnie jak Gullit, łączy w sobie szeroki wachlarz najlepszych stylów gry z wyjątkowymi atrybutami, na czele z 97 wizji. Jego zdolność do gry zarówno w pomocy, jak i w ataku sprawia, że jest niezwykle wszechstronny. Jeśli jesteś w stanie wydać przeszło 8 milionów coinsów, Maradona wynagrodzi ci to wspaniałymi podaniami, dryblingami i bramkami.
03
Ronaldo Nazario de Lima
- Pozycja: N
- Najważniejsze statystyki: 97 wykończenie, 96 drybling
- PlayStyle: Quick Step, Finesse Shot, Low Driven Shot, Technical, Trickster
- Cena: 7m coins
Oczywiście Ronaldo Nazário po raz kolejny jest jedną z najlepszych ikon w FC 26 Ultimate Team. To akurat nie zmienia się od lat. R9 to najczystszej krwi napastnik, który doskonale radzi sobie w każdej sytuacji ofensywnej. Dzięki 97 punktom wykończenia akcji i 96 punktom dryblingu, niewielu obrońców jest w stanie stawić mu czoła.
FC 26 Icon – wskazówka: zrób to tanim kosztem
04
Paolo Maldini (TOTY)
- Pozycja: ŚO (LO)
- Najważniejsze statystyki: 98 odbiór, 97 przechwyty
- PlayStyle: Intercept, Anticipate, Precision Header, Pinged Pass, Jockey, Slide Tackle, Aerial Fortress, Quick Step, Bruiser
- Cena: 6.33m coins
Jeśli którykolwiek z obrońców w FC 26 Ultimate Team jest w stanie powstrzymać napastników takich jak Ronaldo czy Maradona, to jest to właśnie Paolo Maldini. Dzięki statystykom defensywnym, takim jak 98 odbiorów i 97 przechwytów, w połączeniu z idealnie dopasowanymi stylami, legenda Milanu jest jedną z najpotężniejszych kart defensywnych w całej grze.
05
Zlatan Ibrahimović
- Pozycja: N
- Najważniejsze statystyki: 99 wolej, 97 siła strzału
- PlayStyle: Low Driven Shot, Enforcer, Finesse Shot, Power Shot, Acrobatic, Tiki Taka, Technical, First Touch, Bruiser
- Cena: 7.78m coins
To, że Zlatan Ibrahimović znalazł się wśród najlepszych ikon w FC 26 Ultimate Team, nie powinno nikogo dziwić (a już najmniej samego Zlatana). Szwedzka legenda wnosi do każdej akcji ogromną siłę fizyczną i zabójcze wykończenie. Pozwól Zlatanowi znaleźć przestrzeń do strzału, a prawie na pewno zostaniesz ukarany.
06
Eusébio
- Pozycja: N
- Najważniejsze statystyki: 96 drybling, 95 strzały z dystansu
- PlayStyle: Low Driven Shot, Quick Step, Finesse Shot, Chip Shot, Tiki Taka, Technical, Rapid, First Touch
- Cena: 5.59m coins
Karta Eusébio to kolejna wyjątkowa karta w FC 26 Ultimate Team. Portugalczyk jest wyjątkowy zwłaszcza, jeżeli chodzi o grę z piłką przy nodze i stanowi stałe zagrożenie z dystansu. Niezależnie od tego, czy chodzi o strzał po ziemi, finezyjny strzał czy delikatny lob. Eusebio w każdym wariancie stanowi śmiertelne zagrożenie dla bramki rywali.
07
Lilian Thuram
- Pozycja: PO (ŚO)
- Najważniejsze statystyki: 97 wślizg, 95 orientacja w obronie
- PlayStyles: Bruiser, Jockey, Tiki Taka, Block, Intercept, Anticipate, Slide Tackle, Aerial Fortress
- Cena: 5,7m coins
Francuska legenda jest jednym z najlepszych obrońców w FC 26 Ultimate Team. Lilian Thuram – ojciec Marcusa (Inter) i Khéphrena (Juventus) – wykazuje się znakomitymi umiejętnościami defensywnymi. Jego szeroki wachlarz stylów gry w połączeniu ze znakomitymi statystykami, takimi jak 97 wślizgów, sprawiają, że z miejsca staje się prawdziwym filarem obrony.