EA SPORTS FC 26 Ultimate Team Icons: Sprawdź 7 najlepszych ikon

Prawie każdy gracz marzy o dodaniu ikon do swojej drużyny EA SPORTS FC 26 Ultimate Team . Nie chodzi tu tylko o kultowy wygląd kart – wiele ikon zapewnia również wyjątkowe parametry w grze. W odpowiednich rękach mogą stać się prawdziwymi gamechangerami, zdolnymi niemal w pojedynkę decydować o wyniku meczu.

Jednak przy tak szerokim wyborze ikon, jaki mamy obecnie dostępny w FC 26 Ultimate Team, znalezienie optymalnych kart nie jest łatwe. Niektóre ikony osiągają ogromne ceny, ale nie są w stanie uzasadnić tych kosztów na boisku. Siedem kart wymienionych poniżej jest jedank warte, każdego wydanego na nie grosza.

Uwaga: Ceny na rynku transferowym FC 26 Ultimate Team zmieniają się codziennie. Wszystkie podane ceny są aktualne na dzień 13 lutego 2026 r.

01 Ruud Gullit

Holenderska legenda Ruud Gullit © EA Sports

Pozycja : ŚPO (ŚP/N)

Najważniejsze statystyki: 95 wykończenie, 95 siła strzału

PlayStyle : Finesse Shot, Tiki Taka, Power Shot, Low Driven Shot, Pinged Pass, Aerial Fortress, Rapid, Press Proven, Enforcer

Cena : 9.79m coins

Nie jest zaskoczeniem, że Ruud Gullit jest jedną z najdroższych ikon w FC 26 Ultimate Team. Dzięki dziewięciu stylom gry, wyjątkowym statystykom i umiejętnościom gry zarówno w pomocy, jak i w ataku, ta holenderska legenda jest kartą niezwykłą. Posiadanie Gullita w drużynie często przypomina używanie kodu do gry – niezwykle trudno jest się przed nim bronić.

02 Maradona (Przyszłe Gwiazdy)

Maradona jest uważany za jednego z największych piłkarzy wszech czasów © EA Sports

Pozycja : ŚPO (N)

Najważniejsze statystyki: 97 wizja, 97 kontrola piłki

PlayStyle : Finesse Shot, Rapid, Dead Ball, Incisive Pass, Tiki Taka, Inventive, Technical, First Touch

Cena : 8,43m coins

Karta Maradony z wydarzenia Przyszłe Gwiazdy bez wątpienia także zalicza się do najlepszych kart w grze. Podobnie jak Gullit, łączy w sobie szeroki wachlarz najlepszych stylów gry z wyjątkowymi atrybutami, na czele z 97 wizji. Jego zdolność do gry zarówno w pomocy, jak i w ataku sprawia, że jest niezwykle wszechstronny. Jeśli jesteś w stanie wydać przeszło 8 milionów coinsów, Maradona wynagrodzi ci to wspaniałymi podaniami, dryblingami i bramkami.

03 Ronaldo Nazario de Lima

Ronaldo Nazario de Lima aka R9 aka Prawdziwy Ronaldo © EA Sports

Pozycja : N

Najważniejsze statystyki : 97 wykończenie, 96 drybling

PlayStyle : Quick Step, Finesse Shot, Low Driven Shot, Technical, Trickster

Cena : 7m coins

Oczywiście Ronaldo Nazário po raz kolejny jest jedną z najlepszych ikon w FC 26 Ultimate Team. To akurat nie zmienia się od lat. R9 to najczystszej krwi napastnik, który doskonale radzi sobie w każdej sytuacji ofensywnej. Dzięki 97 punktom wykończenia akcji i 96 punktom dryblingu, niewielu obrońców jest w stanie stawić mu czoła.

FC 26 Icon – wskazówka: zrób to tanim kosztem Czy wiesz, że... Ikona Roberta Piresa za mniej niż 150 000 monet także ma wiele do zaoferowania, zwłaszcza techikę i wykończenie Donovan "RBLZ_Tekkz" Hunt

04 Paolo Maldini (TOTY)

Paolo Maldini był częścią legendarnej linii obrony Milanu © EA Sports

Pozycja : ŚO (LO)

Najważniejsze statystyki : 98 odbiór, 97 przechwyty

PlayStyle : Intercept, Anticipate, Precision Header, Pinged Pass, Jockey, Slide Tackle, Aerial Fortress, Quick Step, Bruiser

Cena : 6.33m coins

Jeśli którykolwiek z obrońców w FC 26 Ultimate Team jest w stanie powstrzymać napastników takich jak Ronaldo czy Maradona, to jest to właśnie Paolo Maldini. Dzięki statystykom defensywnym, takim jak 98 odbiorów i 97 przechwytów, w połączeniu z idealnie dopasowanymi stylami, legenda Milanu jest jedną z najpotężniejszych kart defensywnych w całej grze.

05 Zlatan Ibrahimović

Zlatan Ibrahimović to żywa legenda © EA Sports

Pozycja : N

Najważniejsze statystyki : 99 wolej, 97 siła strzału

PlayStyle : Low Driven Shot, Enforcer, Finesse Shot, Power Shot, Acrobatic, Tiki Taka, Technical, First Touch, Bruiser

Cena : 7.78m coins

To, że Zlatan Ibrahimović znalazł się wśród najlepszych ikon w FC 26 Ultimate Team, nie powinno nikogo dziwić (a już najmniej samego Zlatana). Szwedzka legenda wnosi do każdej akcji ogromną siłę fizyczną i zabójcze wykończenie. Pozwól Zlatanowi znaleźć przestrzeń do strzału, a prawie na pewno zostaniesz ukarany.

06 Eusébio

Eusébio był pierwszym prawdziwym gigantem portugalskiego futbolu © EA Sports

Pozycja : N

Najważniejsze statystyki : 96 drybling, 95 strzały z dystansu

PlayStyle : Low Driven Shot, Quick Step, Finesse Shot, Chip Shot, Tiki Taka, Technical, Rapid, First Touch

Cena : 5.59m coins

Karta Eusébio to kolejna wyjątkowa karta w FC 26 Ultimate Team. Portugalczyk jest wyjątkowy zwłaszcza, jeżeli chodzi o grę z piłką przy nodze i stanowi stałe zagrożenie z dystansu. Niezależnie od tego, czy chodzi o strzał po ziemi, finezyjny strzał czy delikatny lob. Eusebio w każdym wariancie stanowi śmiertelne zagrożenie dla bramki rywali.

07 Lilian Thuram

Lilian Thuram wygrał Mistrzostwa Świata 1998 z Francją © EA Sports

Pozycja : PO (ŚO)

Najważniejsze statystyki : 97 wślizg, 95 orientacja w obronie

PlayStyles : Bruiser, Jockey, Tiki Taka, Block, Intercept, Anticipate, Slide Tackle, Aerial Fortress

Cena : 5,7m coins

Francuska legenda jest jednym z najlepszych obrońców w FC 26 Ultimate Team. Lilian Thuram – ojciec Marcusa (Inter) i Khéphrena (Juventus) – wykazuje się znakomitymi umiejętnościami defensywnymi. Jego szeroki wachlarz stylów gry w połączeniu ze znakomitymi statystykami, takimi jak 97 wślizgów, sprawiają, że z miejsca staje się prawdziwym filarem obrony.