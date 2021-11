Najlepsze trasy enduro w Polsce

. Na tle innych kompleksów enduro, spot wyróżnia się świetnym oldschoolowym klimatem, który od razu przypada do gustu, każdemu riderowi. W wypadku srebrnej góry, widać gołym okiem, że trasy zostały wybudowane przez rowerzystów, z myślą o rowerzystach. Niezależnie od tego czy jesteś fanem wąskich, technicznych traili, czy kochasz jazdę po szerokich, gładkich „autostradach”, na każdej trasie zbudowanej w Srebrnej, znajdziesz mniejsze lub większe flow. To jak przyjemnie będzie Ci się jeździć, zależy już tylko od Twoich umiejętności. (no i może odpowiednio ustawionego zawieszenia)

Na miejscu znajdziesz też wypożyczalnie rowerów z najwyższej półki i ekipę lokalsów, którzy o porządek na trasach dbają bardziej niż o porządek we własnych domach. Warto też wspomnieć o trasie „F-Line”, którą w tym sezonie skończył budować legendarny Nico Vink. Mimo wielu kontrowersji związanych z rozmiarem przeszkód, najlepszy na świecie budowniczy zdecydowanie wiedział co robi, a sama trasa, oddaje riderom tyle, ile oni mogą z niej wycisnąć. Podsumowując – trasy i klimat 10/10!

Na miejscu znajdziesz też wypożyczalnie rowerów z najwyższej półki i ekipę lokalsów, którzy o porządek na trasach dbają bardziej niż o porządek we własnych domach. Warto też wspomnieć o trasie „F-Line”, którą w tym sezonie skończył budować legendarny Nico Vink. Mimo wielu kontrowersji związanych z rozmiarem przeszkód, najlepszy na świecie budowniczy zdecydowanie wiedział co robi, a sama trasa, oddaje riderom tyle, ile oni mogą z niej wycisnąć. Podsumowując – trasy i klimat 10/10!

Na miejscu znajdziesz też wypożyczalnie rowerów z najwyższej półki i ekipę lokalsów, którzy o porządek na trasach dbają bardziej niż o porządek we własnych domach. Warto też wspomnieć o trasie „F-Line”, którą w tym sezonie skończył budować legendarny Nico Vink. Mimo wielu kontrowersji związanych z rozmiarem przeszkód, najlepszy na świecie budowniczy zdecydowanie wiedział co robi, a sama trasa, oddaje riderom tyle, ile oni mogą z niej wycisnąć. Podsumowując – trasy i klimat 10/10!