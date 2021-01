Podsumowanie deskorolkowego 2020 roku

Czarne scenariusze pisane przez reżyserów kina „zagłady i apokalipsy” spełniły się. Gdyby ktoś kilka lat temu powiedział mi, że rok 2020 przyniesie nam światową zarazę, zamknięte granice, zakaz przemieszczania się i wiele innych obostrzeń, lekko uśmiechnąłbym się wzruszając ramionami. Niespodzianka - stało się to na naszych oczach. Patrząc na to, co zmieniło się dla nas - skejtów, mogę o dziwo powiedzieć, że miało to i złe i dobre strony. Jeśli chodzi o wydarzenia związane z „formalną częścią skateboardingu”, a dokładniej o cykl „Deskorolkowych Mistrzostw Polski” miał on przynieść zmianę. Przystanki MP miały przekształcić się w „Puchar Polski” i trwać aż do grudnia. Startujący mieli zbierać punkty, a na końcu puchar wpada w ręce „tej i tego”, który zdobędzie ich najwięcej. Finał Deskorolkowych Mistrzostw miał być jedną osobną imprezą, więc mielibyśmy Mistrzów i zdobywców pucharu, a co za tym idzie jeszcze więcej wydarzeń… a wyszło, co wyszło. Na samym początku pandemii udało się zorganizować dwa przystanki dzień po dniu - w Rabce Zdrój i w Zakopanem. Rabkę ogarnął Cool Team i Grzesiek Górski, a w Zakopanem zadziałał nie kto inny jak Maciek Rzankowski i Grindbox Skate Shop. Potem przyszedł lockdown i całe plany legły w gruzach. Po poluzowaniu obostrzeń we wrześniu udało się zorganizować MP w Łodzi. Przyznam, że łatwo nie było. Większość sponsorów się wycofała, ale przy zaangażowaniu wielu osób udało się jakoś pospinać temat i impreza mogła się odbyć przede wszystkim bez cięcia „nagród dla zawodników”, a najważniejsze dla nas było właśnie to, żeby nie wjeżdżać z opcją „biedak”. Głównym koordynatorem tegorocznych Mistrzostw Polski był Szymon Kuś i to on musiał odbyć wiele rozmów ze sponsorami i włożyć dużo energii w to, żeby w taki ciężkich warunkach impreza miała „ręce i nogi”. Co do działań kadry, to odbyło się kilka zgrupowań, jak wiecie niestety większość zawodów na świecie odwołano. Szerzej o działaniach kadry mogliście przeczytać już

. Chyba najważniejszym punktem tego „pandemicznego” czasu dla PSF były zawody „Teenage Riot”, które w wrześniu odbyły się w Rotterdamie. Zjeżdżają się tam najlepsze małolaty z Europy i tutaj lekki szok - kategorię do lat 16 wygrywa

, a na trzecim miejscu ląduje Maciek Stępień. Oby to całe zamieszanie jak najszybciej się skończyło i ekipa mogła wrócić do wyjazdów i wojaży zagranicznych. Cała skład zaczynając od „kadrowiczów i kadrowiczek”, przez trenerów Gutka i

, fizjoterapeutów Łukasza Kabelis - Szostakowskiego z Body Shaping Academy, Jana Wikieł, Grześka Głąba z Reha Athelitca czy Mateusza Tuzimskiego, po „dyrektora kadry” Grześka Górskiego robi naprawdę dobrą robotę i wkłada dużo energii w to, żeby wszystko dobrze mogło się rozwijać. Moim zdaniem cała ta pandemia przyniosła jednak coś dobrego - wszyscy zrobiliśmy dwa kroki do tyłu i musieliśmy trochę przewartościować parę spraw. Deskorolka wróciła na ulicę, znów stała się skateboardingiem, a nie tylko „aktywnością fizyczną”. Trzeba było znów stać się kreatywnym, żeby pojeździć gdzieś poza „strefą komfortu”. Może straciliśmy na chwilę możliwość latania do Barcelony, Londynu i Berlina za 150 zł w obie strony, ale chcąc nie chcąc zaczęliśmy zwiedzać miejsca, które mieliśmy w zasięgu ręki, budować grindboxy, chować się przed bagietami na streecie, budować DIY’e czy szukać opuszczonych spotów na uboczu. Dla starszych z nas te rzeczy są zupełnie normalne, ale wyobraźcie sobie, że część młodszych deskorolkowców może właśnie dopiero teraz pierwszy raz wyszła ze skateparku i naprawdę odkryła w sobie zajawę. Liczmy na to, że w drugiej połowie 2021 uda nam się wrócić do normalności, że wrócimy silniejsi i bogatsi o nowe doświadczenia.