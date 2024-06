Pyrkon 2024: Fantastyczna przygoda w sercu Poznania!

Strefa Wiosek Fantastycznych przeniosła nas do uniwersów ze światów gier i fantastyki, gdzie można było natrafić na postaci ze Star Wars w wykonaniu licznych organizacji fanów serii, zrobić zdjęcia na epickim stoisku Project: League z rekwizytami z League of Legends , czy przenieść się do świata wiedźminów z Wiedźmińskiego Kasztelu, a to tylko część atrakcji tej corocznej strefy!