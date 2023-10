Rajd Polski wraca do elity! WRC w 2024 roku na mazurskich szutrach

To wielki powrót do WRC w związku z 80. edycją kultowej imprezy. Rajd Polski był już częścią mistrzostwa świata w 2009 roku, a następnie w latach 2014 - 2017 roku, zbierając bardzo dobre recenzje od zawodników. Ciekawe, wąskie trasy prowadzące przez Krainę Wielkich Jezior Mazurskich pozwalały kierowcom rozwijać wysokie prędkości, jedne z najwyższych w całym sezonie, a ich popisy oglądały z bliska dziesiątki tysięcy kibiców, którzy podążali za załogami z odcinka specjalnego na odcinek specjalny. Dodatkową atrakcją “polskiego” są daleki skoki na licznych hopach.

