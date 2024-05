Rajd Sardynii 2024, czyli WRC bada przyszłość

Rajd Sardynii 2024 Wąskie szutrowe drogi plus palące słońce to prawdziwy sprawdzian dla kierowców i ich rajdówek. Jak poradzi sobie elita WRC w klasyku na włoskiej wyspie – Rajdzie Sardynii?

Krótszy rajd nie oznacza, że będzie łatwiej. Biorąc pod uwagę legendę imprezy na Sardynii należy spodziewać się jeszcze większego wyzwania. Upały sięgające nawet 30 stopni Celsjusza w cieniu są poważnym wyzwaniem dla zawodników oraz układów chłodzenia w autach. Do tego trasy prowadzą po wąskich, krętych drogach pokrytych piaskiem, szutrem i kamieniami, które mocno niszczą podwozia samochodów. Najmniejszy błąd, zjechanie z optymalnego toru jazdy, czy ścięcie zakrętu może oznaczać poważne kłopoty. Brak możliwości skorzystania z serwisu wymusi jeszcze większą precyzję prowadzenia oraz umiejętne zarządzanie oponami. A pomyłki będą karane bardziej dotkliwie niż do tej pory. Z drugiej strony dla kibiców oznacza to jeszcze więcej emocji.

Testy zaordynowane przez promotora cyklu zbiegają się z 20. rocznicą Rajdu Sardynii. W 2004 roku włoska runda mistrzostw świata porzuciła kultowe asfaltowe drogi i bazę w San Remo na rzecz zmagań w upale po szutrowo-kamienistych trasach. I okazał się to strzał w dziesiątkę, bo do kalendarza WRC dołączyła naprawdę wymagająca runda dla zawodników i maszyn. To rajd-ikona.

Pierwszą edycję wygrał Petter Solberg, a najwięcej zwycięstw - po cztery, mają wielcy francuscy mistrzowie - Sebastien Loeb i Sebastien Ogier. Ten drugi w tym roku spróbuje zostać samodzielnym liderem. Miesiąc temu w Portugalii mierzył się z podobnym zadaniem i ukończył je szczęśliwie. Teraz też ma na to szanse, bo znów sprzyjać będzie mu pozycja startowa. Ogier jest też w wysokiej formie - choć kolejny rok z rzędu startuje w wybranych rundach, to imponuje skutecznością. W tym sezonie brał udział w trzech imprezach - dwie z nich wygrał (Chorwacja i Portugalia), a w jednej był drugi (Monte Carlo).

Na liście tych, którzy Ogierowi spróbują pokrzyżować szyki jest Ott Tanak. Estończyk w 2017 roku na włoskiej wyspie odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w WRC za kierownicą Forda, w 2022 roku był tu najlepszy w Hyundaiu. Tegoroczną kampanię po powrocie do kabiny koreańskiej rajdówki zaczął od kłopotów, ale w Portugalii bił się o zwycięstwo właśnie z Francuzem. Zdobył solidną porcję punktów i utrzymał się w walce o mistrzostwo świata, odrabiając znacznie stratę do drugiego w klasyfikacji generalnej Elfyna Evansa.

oraz Dani Sordo. Belgowi o wygraną może być trudno ze względu na pierwszą pozycję na starcie do piątkowej pętli, z kolei Hiszpan jest w doskonałej sytuacji do ataku - on, taka jak Ogier, startuje tylko w wybranych rundach, będzie ruszał do rywalizacji z dalszego miejsca, co już dwukrotnie przyniosło mu sukces w tej imprezie.