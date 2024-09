Wzywamy wszystkich innowatorów! Red Bull Basement powraca

Po raz pierwszy innowatorzy wykorzystają sztuczną inteligencję do stworzenia na bazie pomysłu, szkicu swojego projektu - onepagera obrazującego jego możliwości, identyfikującego jego adresatów i ustalającego priorytety, a także określającego potencjalne obszary do rozwoju i szanse wdrożenia przełomowej koncepcji.

Na podstawie onepagerów oraz video, panel zaproszonych jurorów, stosując te same kryteria, co we wcześniejszych etapach, wyłoni najlepszy lokalny koncept. 16 listopada poznamy osobę, lub osoby (w przypadku dwuosobowego zespołu), które zwyciężą i będą miały możliwość reprezentowania Polski podczas Światowego Finału.

W dniach od 2 do 5 grudnia 2024 r. Światowy Finał w Tokio zgromadzi autorów najbardziej innowacyjnych i przemawiających do wyobraźni projektów, które mogą zmienić otaczającą nas rzeczywistość. Kreatywni i przedsiębiorczy ludzie z ponad 40 krajów wezmą udział w wydarzeniu obejmującym warsztaty, dedykowaną sesję AI oraz networking z międzynarodowymi przedsiębiorcami, wizjonerami i liderami biznesu, którego kulminacją będzie ogłoszenie globalnego zwycięzcy

To idealne środowisko do zbudowania czegoś, co nigdy wcześniej nie istniało i czegoś, co wykracza poza twoje najśmielsze marzenia

