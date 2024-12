Zwycięzca Red Bull Basement 2024 zamierza zrewolucjonizować rolnictwo

Nie każdego dnia prezentacja startupu wywołuje łzy wzruszenia w oczach publiczności. Ale kiedy nazwisko Aldrina "Soj" Sojournera Gamayona zostało wymienione jako zwycięzcy światowego finału Red Bull Basement 2024 w Tokio, więcej niż kilku jego kolegów innowatorów, mentorów-ekspertów, a nawet jurorów z całego globu trzymających za niego kciuki, zaczęło pocierać wierzchem dłoni szklące się od wilgoci oczy. Do Japonii, ze swojego domu na Filipinach, Gamayon przybył na Światowy Finał z wielkim uśmiechem na twarzy, szczęśliwą maskotką wypchanego zwierzęcia pod pachą i fascynującym pomysłem w głowie. Zainspirowany rozmowami z 80 rolnikami - w tym z własnym wujem - którzy stoją przed licznymi wyzwaniami związanymi z dostarczaniem podstawowego pożywienia w jego kraju, jakim jest ryż, stworzył AgriConnect. Jest to aplikacja oparta na sztucznej inteligencji, która może ostrzegać rolników o zagrożeniach dla upraw i pomagać im zarządzać ryzykiem.

"To szaleństwo! To tak wiele znaczy" - powiedział Gamayon, odbierając nagrodę. "Robię to dla filipińskich rolników. Robię to dla moich wujków, którzy tak ciężko pracują, by związać koniec z końcem. Mam nadzieję, że będzie to miało wpływ nie tylko na Filipiny, ale i na cały świat".

Podróż Gamayona rozpoczęła się, gdy wziął udział w konkursie, zgłaszając swój pomysł z pomocą chatbota Red Bull Basement opartego na sztucznej inteligencji obsługiwanej przez partnerów wydarzenia, firmy Microsoft i AMD. W tym czasie student zarządzania technologiami komunikacyjnymi z Uniwersytetu Ateneo de Manila wrócił ze stażu w Singapurze. Wyjaśnia: "Latanie do innego kraju na studia to przywilej, a ja mam obowiązek się za to odwdzięczyć. Połączenie tego z moimi doświadczeniami i rzeczami, które są mi bliskie, doprowadziło mnie do rolników. To moja mantra, by budować coś większego niż ja sam".

AgriConnect pokonał ponad 3600 zgłoszeń z całych Filipin. Zanim jego autor dotarł do Tokio na Światowy Finał, jako nowy krajowy zwycięzca, Gamayon rozpoczął Fazę Rozwoju Red Bull Basement - udoskonalając swój pomysł pod okiem mentora i przy wykorzystaniu dostępnych zasobów. W trakcie trzydniowego wydarzenia uczestnicy wzięli udział w warsztatach eksperckich, słuchali wystąpień i korzystali z mentoringu. Następnie zaprezentowali swoje rozwiązania w Galerii Pomysłów, gdzie 10 najlepszych zostało wybranych do zaprezentowania przed globalnym panelem sędziowskim, w skład którego weszli sportowiec Red Bulla i przedsiębiorca, cliff diverka Molly Carlson , Ryan Sagare z AMD, Letizia Royo-Villanova z Plug and Play, twórca edukacyjny i przedsiębiorca Jun Yuh oraz szef Microsoft for Startups Hans Yang.

Sędziowie Carlson, Sagare, Royo-Villanova, Yuh i Yang © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

Sędziowie nie mieli łatwo. Podczas procesu aplikacyjnego Red Bull Basement został zalany większą liczbą innowacyjnych pomysłów na mogące zmienić otaczającą nas rzeczywistość startupy niż kiedykolwiek wcześniej. Było ich ponad 110 000, dlatego 40 krajowych zwycięzców jest tak wyjątkowa. Podczas prezentacji 10 najlepszych projektów, każdy z innowatorów miał tylko dwie minuty na ich przedstawienie. Prezentacje były przekonujące - od narzędzia pomagającego zapobiegać wypaleniu zawodowemu pracowników (Czechy) po aplikację opartą na sztucznej inteligencji, która personalizuje trening sportowców (Niemcy), od przełomowej zrównoważonej baterii (Włochy) po aplikację łączącą studentów z mentorami (Irlandia).

Molly Carlson rozmawia z kazachskim zespołem UMIT w Galerii Pomysłów © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

Gamayon powiedział: "Podczas konkursu panuje przekonanie, że "musisz być lepszy od innych zespołów" - a potem przychodzę tutaj i widzę te różne pomysły, te osobiste historie, ich doświadczenia... Naprawdę widziałem ten cel, motywację i determinację. Ludzie wokół mnie zainspirowali mnie i przypomnieli mi, że tak naprawdę nie chodzi tylko o rywalizację. To dzielenie się chwilami i wspomnieniami z ludźmi o podobnych poglądach".

Następny punkt w kalendarzu Gamayona? Po hucznym świętowaniu ze wszystkimi zespołami na afterparty, wraca bezpośrednio do domu na coś bardziej przyziemnego - egzaminy na studiach. Następnie powróci do wywierania pozytywnego wpływu na rolników i wzmocniania filipińskiego ekosystemu startupów.

"Naprawdę postaram się nawiązać więcej partnerstw na Filipinach. Myślę, że jest to bardzo ważne dla kolejnych kroków mojego startupu" - wyjaśnił. "[Wygrana jest] świetna, to niesamowite. Ale teraz przed nami większa odpowiedzialność. To staje się rzeczywistością. I jestem na to gotowy".

Jako zwycięzca Red Bull Basement, Gamayon wybierze się na trzytygodniową, opłaconą w całości biznesową wyprawę do Kalifornii w USA. Do dyspozycji będzie miał zasoby i mentoring oraz szanse na networking. Będzie współpracował i inspirował się od liderów rynku technologii w centrum Doliny Krzemowej.

"To pierwszy raz, kiedy Filipiny dołączyły do Red Bull Basement i mam nadzieję, że będziemy mieli więcej swoich przedstawicieli" - powiedział Gamayon. Przyznając, że sam początkowo był onieśmielony myślą o "wystąpieniu naprzeciwko ludzi z całego świata", radzi każdemu, kto rozważa dołączenie do Red Bull Basement w przyszłości, by się nie wahał.

"W pięćdziesięciu procentach przypadków startupy nie robią większych postępów, ponieważ ich twórcy za dużo myślą. Red Bull Basement umożliwia innowacje, które [pozwalają Ci] uczyć się na błędach i rozwijać. Wchodząc do Red Bull Basement, miałem tak wiele różnych kierunków i pomysłów... Kiedy je przedstawiłem doprowadziło mnie to do miejsca, w którym jestem dzisiaj. Zaczęło się tylko dlatego, że faktycznie to zrobiłem".