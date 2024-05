Jak przegonić Dawida Godźka w zawodach Red Bull Bez Łańcucha?

Jak już wyżej wspominaliśmy, gospodarzem tegorocznego wyścigu będzie sam

Dawid Godziek

. Do Kluszkowiec przyleci praktycznie prosto z Australii, w której kilka dni temu

. Oczywiście Dawid specjalizuje się w slopestyle’u, a nie zjeździe, ale jak pokazał rok temu, szybka jazda w dół wcale nie jest mu obca. W każdym razie, w Kluszkowcach, będziesz mieć jedyną w swoim rodzaju szansę na to pościgać się, ze zwycięzcą rowerowego Pucharu Świata! Co prawda to trochę inna konkurencja, ale jak wrócisz do domu i powiesz mamie, że udało Ci się prześcignąć Dawida Godźka, to na pewno nie będzie zadawać pytań! Jak tego dokonać? Mamy kilka wskazówek: