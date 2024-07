Red Bull - BORA - hansgrohe to już oficjalne! Na Tour de France 2024, Red Bull dołączy do

Ośmioosobowy skład niemieckiej drużyny został przedstawiony na oficjalnej konferencji prasowej w Salzburgu przed Grand Départ, który w sobotę 29 czerwca odbył się we Florencji we Włoszech. "Wszystko jest nowe, nie tylko koszulka, nie tylko rower... Także akcesoria, a nawet bidony dla chłopaków - wszystko musiało zostać przeprojektowane" - powiedział Denk, podkreślając, że nowy sprzęt i rower symbolizują ekscytującą podróż, w którą właśnie wyrusza cała drużyna!

Wejdź do hangaru Red Bulla, aby zobaczyć budowę roweru Jai Hindleya na Tour de France. Zawodnicy teamu Red Bull - BORA - hansgrohe przygotowują się do pogoni za zwycięstwem!

jest główną nadzieją teamu Red Bull - BORA - hansgrohe w walce o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej legendarnego wyścigu. 34-letni Słoweniec będzie dążył do zostania ósmym kolarzem w historii, który skompletuje potrójną koronę kolarstwa. Przypominamy, że w poprzednich latach udało mu się "skreślić" na swojej liście dwie pozycje. Zawodnik zwyciężył w Giro d'Italia (2023), a w La Vuelta a España trzykrotnie stawał na najwyższym stopniu podium (2019, 2020, 2021). "To szaleństwo być częścią tego teamu!" - skomentował kolarz podczas imprezy inauguracyjnej przed Tour de France. Zapytany, czy woli koszulkę Red Bull - BORA - hansgrohe, czy żółtą koszulkę lidera, odpowiedział, że "drużynowa koszulka sprawdzi się na początku - żółta będzie się dobrze prezentować na końcu".

W pogoni za zwycięstwem i w walce o żółtą koszulkę lidera, Roglič będzie wspierany przez zespół, który ma już doświadczenie w najważniejszych, międzynarodowych wyścigach. Jai Hindley i Aleksandr Vlasov będą głównym wsparciem Słoweńca, gdy w drugim i trzecim tygodniu rozpocznie się rywalizacja w etapach górskich. Hindley był mistrzem Giro d'Italia w 2022 roku i zapisał się w historii drużyny, wygrywając etap Tour de France w swoim zeszłorocznym debiucie. Vlasov również ma na swoim koncie świetne rezultaty - w 2022 roku zajął 5. miejsce w klasyfikacji generalnej Tour de France! Debiutujący w wyścigu Matteo Sobrero również będzie dodatkowym wsparciem dla całej drużyny. Jego wcześniejsze działania przyczyniły się do triumfu drużyny w Dauphiné.

