Sprawdź listę startową zawodów Red Bull District Ride 2026

W tym artykule 1 Mężczyźni 2 Kobiety

Red Bull District Ride zbliża się wielkimi krokami, a oprócz nowej lokalizacji i nowego toru, impreza w Holandii zapisze się w historii jako pierwsza edycja, na której odbędą się osobne zawody dla kobiet. Oznacza to, że oprócz 15 najlepszych zawodników na świecie fani będą mogli podziwiać nieustanny rozwój kobiecej strony tego sportu – sześć czołowych zawodniczek zmierzy się na trzech wyjątkowych dystryktach epickiego toru.

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Na liście startowej znajdą się nazwiska z czołówki światowego rankingu FMB, najlepsi riderzy sezonu 2025, a także mniej doświadczeni zawodnicy, którzy na swój zapracowali świetnymi występami na innych zawodach lub zgarnęli dziką kartę w konkursie na najlepszy film sezonu.

Od byłych zwycięzców Red Bull District Ride po zupełnie nowe twarze slopestyle'owego świata – oto, kto wystartuje w Groningen i czego możemy się spodziewać podczas kwalifikacji i finałów.

01 Mężczyźni

Tim Bringer

Timothé Bringer © Red Bull

Bringer, znany również jako „Hulk”, we wszystkich przejazdach prezentuje agresywny styl jazdy, co pomogło mu wygrać Mistrzostwa Świata Crankworx FMBA w slopestyle’u w 2025 roku. Jego droga na szczyt obejmowała zwycięstwa na Crankworx Rotorua i Crankworx Cairns, a na Red Bull Joyride podczas Crankworx Whistler zajął drugie miejsce. Słynie z podwójnych backflipów, więc nie zdziwimy się, jeśli podczas zawodów w Big Air District spróbuje wykonać pierwszego potrójnego backflipa w historii zawdowó slopestyle'owych.

Chance Moore

Chance Moore © Red Bull

Młody Kanadyjczyk uplasował się na drugim miejscu w zeszłorocznych Mistrzostwach Świata Crankworx FMBA w slopestyle’u i w 2026 roku nadal jest w świetnej formie – ostatnio zwyciężył nawet słowacki Birell Bike Fest. W 2025 roku na zawodach Swatch Nines stał się też pierwszym zawodnikiem, który wykonał backflip tailwhip 360 (czyli „Corky Whip”) na rowerze MTB, a na najbardziej spektakularne zawody sezonu szykuje coś naprawdę spektakularnego.

Paul Couderc

Paul Couderc © Red Bull

Kolejny Francuz z czołówki slopestyle’u – Couderc nie boi się odważnych trików, co widać w jego szalonych produkcjach filmowych. Ma też za sobą starty w Red Bull District Ride, gdzie w ostatniej edycji zajął piąte miejsce. Teraz jest w świetnej formie i z całą pewnością będzie chciał powalczyć o podium!

Ben Thompson

Ben Thompson © Red Bull Contentpool

Dorastał w Squamish w Kolumbii Brytyjskiej. To młody zawodnik, który ciągle się rozwija, o czym świadczy jego awans na czwarte miejsce w mistrzostwach świata Crankworx FMBA Slopestyle w 2025 roku. Ten 23-latek cieszy się dużym uznaniem za swoje techniczne kombinacje i triki kręcone z nienaturalną rotacją. Dystrykty techniczne na pewno będą jego mocną stroną!

Dawid Godziek

Dawid Godziek © Red Bull

Legenda slopestyle’u, Dawid Godziek , to mistrz świata, znany też ze swoich solowych projektów, takich jak Red Bull Bike Express . Poza Red Bull District Ride - nie ma na świecie zawodów slopestyle'owych, których by nie wygrał. Ma na swoim koncie potrójną koronę Crankworx i dwa zwycięstwa w Red Bull Roof Ride. Jego najlepszym i jedynym wynikiem w District Ride było czwarte miejsce w 2022 roku. W tym roku na pewno dołoży do pieca, by uzupełnić swoją kolekcję.

Erik Fedko

Erik Fedko © Red Bull

To jeden z dwóch zawodników w tegorocznym składzie, którzy mają na swoich kontach dwa starty w Red Bull District Ride (drugim jest Nicholi Rogatkin). W sezonie 2017 Fedko zajął piąte miejsce przed entuzjastyczną rodzimą publicznością w Norymberdze i mocno zaznaczył swoją pozycję w slopestyle'owym świecie. Pięć lat później poszło mu jeszcze lepiej – stanął na podium, zajmując trzecie miejsce. Jeśli utrzyma tą tendencję - możemy się spodziewać, jaki medal zawiśnie na jego szyi.

Lucas Huppert

Lucas Huppert © Red Bull

Były zdobywca tytułu Red Bull Rookie of the Year. Regularnie plasuje się w pierwszej piątce największych zawodów slopestyle’owych dzięki swoim charakterystycznym trikom i niepowtarzalnej stylówce. Ma też doświadczenie w Red Bull District Ride – w 2022 roku zajął siódme miejsce.

Nicholi Rogatkin

Nicholi Rogatkin © Red Bull

Jedyny były mistrz Red Bull District Ride, który wystartuje w Holandii. Rogatkin wygrał w 2017 roku, wykonując pierwszy w historii trik 1440. Chociaż w 2022 roku musiał zadowolić się drugim miejscem, amerykański zawodnik stał się jednym z najbardziej wpływowych i utytułowanych riderów ostatniej dekady. Na koncie ma nawet start w Red Bull Rampage. 30-latek zapewnia, że bez medalu nie wraca do domu!

Jack Feick

Ten 19-letni Kanadyjczyk to wschodząca gwiazda sceny freeride’owej i slopestyle’owej w Ameryce Północnej, który ma już na koncie zwycięstwo w Crankworx Summer Series SilverStar w 2025 roku. Wykorzystał swoją szansę podczas Crankworx Rotorua w marcu, gdzie zajął siódme miejsce w mocno obsadzonej stawce. Teraz wybiera się na Red Bull District Ride, by po raz pierwszy wystąpić na tej kultowej imprezie.

Dane Folpp

Dane Folpp © Red Bull

19-latek jest najmłodszym zawodnikiem wśród mężczyzn na tegorocznym Red Bull District Ride, ale braki w doświadczeniu zdecydowanie nadrobi kreatywnością i umiejętnościami technicznymi. W sezonie 2025 Australijczyk zdobył tytuł FMBA Red Bull Rookie of the Year, a obecnie zajmuje siódme meijsce w klasyfikacji generalnej Slopestyle Super League.

Liam Baylis

Baylis ugruntował swoją pozycję jako jeden z najbardziej obiecujących kanadyjskich młodych talentów w slopestyle’u. Uplasował się w pierwszej dziesiątce zarówno na Crankworx Rotorua, jak i Crankworx Cairns w 2025 roku. Po wyleczeniu kontuzji kolana, której doznał pod koniec zeszłego sezonu, Red Bull District Ride będzie jego pierwszym startem w sezonie 2026. Wraca do rywalizacji zdrowy, silny i mocno zmotywowany!

Griffin Paulson

Griffin Paulson © Red Bull Contentpool

29-letni Paulson jest weteranem sceny slopestyle'owej. Od lat pojawia się na zawodach, ale nigdy nie udało mu się przebić do ścisłej czołówki i stanąć na podium na najważniejszych imprezach. Kanadyjczyk zapewnił sobie start w Red Bull District Ride 2026 dzięki dzikiej karcie, którą otrzymał za dziewiąte miejsce na słowackim Birell Bike Fest.

Jake Atkinson

Jake Atkinson © Red Bull

Atkinson to najbardziej obiecujący brytyjski zawodnik w slopestyle’u, Dziką kartę wywalczył w konkursie na najlepszy edit rowerowy sezonu 2026. Ma spore doświadczenie w zawodach – zdobył tytuł Red Bull Rookie of the Year 2023 i zajął drugie miejsce za Dawidem Godziekiem na Red Bull Roof Ride 2023.

Max Fredriksson

Max Fredriksson © Red Bull

Kolejny wicemistrz Red Bull Roof Ride (2021). Fredriksson, również zapewnił sobie miejsce w Groningen dzięki konkursowi video. 30-latek w poprzednich sezonach odnosił spektakularne sukcesy - zajął drugie miejsce w FMB Diamond Series i stanął na podium podczas Red Bull Joyride na Crankworx Whistler. Wystąpił też w Red Bull District Ride 2022, gdzie zajął całkiem niezłe szóste miejsce.

Pim Scheers

Pim Scheers © Red Bull

Pim Scheers, zgarnął ostatnią, trzecią dziką kartę w konkursie na najlepszy film. Jako mistrz Holandii w Dirt i BMX Park przenosi na duży rower supertechniczne triki dopracowane na 20-calowych kołach. Do Groningen nie jedzie tylko po to, żeby uzupełnić skład – zamierza dać z siebie wszystko przed własną publicznością.

02 Kobiety

Robin Goomes

Robin Goomes © Red Bull

30-letnia Nowozelandka to pionierka w freeride’u i slopestyle’u, która wygrała wszystko, co dać się wygrać w tych dyscyplinach. Dwa razy z rzędu zdominowała Red Bull Rampage (2024 i 2025). Wywalczyła też pierwsze miejsce w Mistrzostwach Świata Crankworx FMBA w slopestyle’u w 2025 roku. Ma na koncie też sporo przełomowych osiągnięć, w tym to, że jako pierwsza kobieta wykonała backflip podczas oficjalnych zawodów. Podczas swojego pierwszego występu na Red Bull District Ride 2026 będzie chciała napisać kolejny rozdział w historii kobiecego freestyle'u!

Alma Wiggberg

Alma Wiggberg © Red Bull

Wszechstronna zawodniczka (oprócz slopestyle’u jest mistrzynią kraju w pumptracku i enduro) zapisała się w historii w 2025 roku, wygrywając pierwsze w historii zawody kobiet podczas Red Bull Joyride na festiwalu Crankworx Whistler. Chociaż nie wystarczyło to, by wyprzedzić Goomes na szczycie klasyfikacji Crankworx FMBA Slopestyle World Championship, 23-latka pokazała, że gdy jest w formie, nie ma sobie równych! Ma w repertuarze szeroki wachlarz technicznych trików, które wykonuje z chirurgiczną precyzją, a na zawodach w Holandii zdecydowanie będzie jedną z faworytek!

Johanna Nussbaumer

Johanna Nussbaumer © Red Bull

17-latka jest najmłodszą zawodniczką na tegorocznym Red Bull District Ride, ale nie daj się zwieść jej wiekowi. Zdobywczyni tytułu Red Bull Rookie of the Year 2025 już w tym roku udowodniła świetną formę, wygrywając Crankworx Rotorua debiutując w zawodach FMB rangi diamentowej. Drugie miejsce na Birell Bike Fest w maju pokazało, że to nie był przypadek, a mając na koncie stuprocentową skuteczność w zdobywaniu miejsc na podium, Nussbaumer powalczy o medal również w Holandii.

Shealen Reno

Shealen Reno © Red Bull

Była zawodniczka BMX wkroczyła na światową scenę z hukiem. Jest znana z konsekwencji i powtarzalności. Zdobyła pierwsze miejsce na Crankworx Christchurch na początku tego sezonu, na którym wykonałą swojego pierwszego backflipa podczas zawodów. W ubiegłym sezonie zajęła trzecie miejsce na Red Bull Joyride podczas Crankworx Whistler, a obecnie prowadzi w nowo utworzonej Slopestyle'owej Super Lidze.

Harriet Burbidge-Smith

Harriet Burbidge-Smith © Red Bull

Harriet Burbidge-Smith pokonała przeciwności losu i wróciła na szczyt po złamaniu kręgu C7, którego doznała podczas Red Bull Joyride na Crankworx Whistler w 2024 roku. Zajęła drugie miejsce na Crankworx Rotorua na początku tego roku i gołym okiem widać, że jest w świetnej formie. Zwycięstwo w Red Bull District Ride dopełniłoby jej spektakularny powrót na szczyt.

Natalia Niedzwiedz

Natalia Niedzwiedz © Red Bull

Niedzwiedz zdobyła dziką kartę na Red Bull District Line dzięki trzeciej lokacie na Birell Bike Fest w maju. Ta 22-letnia Polka jako pierwsza kobieta wykonała podwójnego backflipa na rowerze górskim już w 2023 roku. Jest gotowa na spektakularny występ na trasie w Groningen.