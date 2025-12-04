Rowerowe gwiazdy na liście startowej Red Bull Hardline Tasmania 2026!

„Złote lata” Aarona Gwina przypadły mniej więcej o dekadę później. Amerykanin ma na swoim koncie pięć zwycięstw w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i sezony absolutnej dominacji, gdy niemalże nie schodził z najwyższego stopnia podium.

Kilka lat temu miejsce Aarona Gwina zajęła zupełnie nowa generacja zawodników z piekielnie szybkimi Francuzami na czele. Zmiana pokoleniowa musiała nadejść, a reprezentant Stanów Zjednoczonych odpuścił starty w zawodach w najlepszym możliwym momencie. Cytując klasyka, "wiedział kiedy ze sceny zejść - niepokonanym!"