Rowerowe gwiazdy na liście startowej Red Bull Hardline Tasmania 2026!

Jak sprawić, by najbardziej spektakularne zawody zjazdowe wywoływały jeszcze większe emocje? Ściągnąć z emerytury gwiazdy światowego formatu! Red Bull Hardline Tasmania 2026 zapowiada się obiecująco.
Autor: Maciej Świerz
7–8 lutego odbędzie się Red Bull Hardline Tasmania. To drugie (po Red Bull Hardline w Walii) najtrudniejsze zawody zjazdowe na świecie, w których udział bierze jedynie garstka nieustraszonych zawodników. Na ten rok organizatorzy załatwili konkretną niespodziankę — ściągnęli ze sportowej emerytury dwie zjazdowe legendy, przy okazji nakręcając młode pokolenie zjazdowców do startu w tych niesamowitych zawodach. Warto również zaznaczyć, że udział w zawodach potwierdziły trzy kobiety. To będzie prawdziwa mieszanka wybuchowa i już nie możemy się doczekać transmisji z zawodów, która — jak zwykle — będzie dostępna w Red Bull TV!
Aaron Gwin i Sam Hill znów w akcjij!

Aaron Gwin
Pewnie wielu osobom będzie ciężko w to uwierzyć, ale lata świetności Sama Hilla w zjazdowym świecie przypadły na sezony 2005–2010. Nie trzeba znać zaawansowanej matematyki, żeby wiedzieć, że minęło prawie 20 lat i chociaż Australijczyk regularnie ścigał się w mniejszych lub większych imprezach związanych z kolarstwem grawitacyjnym, to pewnie nikt by się do nas nie przyczepił, gdybyśmy powiedzieli, że od paru dobrych lat jest na zawodniczej emeryturze.
„Złote lata” Aarona Gwina przypadły mniej więcej o dekadę później. Amerykanin ma na swoim koncie pięć zwycięstw w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i sezony absolutnej dominacji, gdy niemalże nie schodził z najwyższego stopnia podium. Pewnie pamiętacie, że wygrał nawet zawody w Leogang, w trakcie których po wyjeździe z bramki startowej zerwał łańcuch. Kilka lat temu miejsce Aarona Gwina zajęła zupełnie nowa generacja zawodników z piekielnie szybkimi Francuzami na czele. Zmiana pokoleniowa musiała nadejść, a reprezentant Stanów Zjednoczonych odpuścił starty w zawodach w najlepszym możliwym momencie. Cytując klasyka, "wiedział kiedy ze sceny zejść - niepokonanym!"
Czy Hill i Gwin będą na Red Bull Hardline w Tasmanii rywalizować o zwycięstwo? Pewnie nie. Czy będą się ścigać między sobą i dostarczą kibicom (zwłaszcza tym odrobinę starszym) niezwykłych emocji? Zdecydowanie tak! Tym bardziej że do rywalizacji dołączy też Gee Atherton, Brook MacDonald i kilku innych bardzo doświadczonych zjazdowców. To niezwykły miks żywych legend kolarstwa grawitacyjnego i ktokolwiek wpadł na ten pomysł, ma u nas wielki szacunek!
Jackson Goldstone vs Asa Vermette

Napisaliśmy kilka słów o zmianie pokoleniowej, a walka Asy Vermette z Jacksonem Goldstonem przejdzie w przyszłym sezonie na zupełnie inny poziom. Dlaczego? W roku 2025 Asa jeździł jeszcze w juniorach, a Goldstone już w seniorach. Obaj panowie wygrali swoje kategorie, a na ostatniej rundzie Pucharu Świata — pierwszy raz w historii — najszybszy junior (Vermette) wykręcił lepszy czas niż najlepszy z seniorów (Goldstone). Dodatkowo obaj panowie mieli po jednym zwycięstwie w Red Bull Hardline — Goldstone dominował właśnie w Tasmanii, a pod jego nieobecność Vermette zwyciężył w Walii.
To dwóch „cudownych chłopców” z nowego pokolenia zjazdowców. Wszystkie oczy są zwrócone w ich kierunku, a oczekiwania, z jakimi muszą się zmierzyć, są ogromne. Wyścig w Australii będzie pierwszym w sezonie, ale ponieważ odbędzie się dopiero w lutym, da jeszcze czas na dopracowanie optymalnej formy na sezon Pucharu Świata, który rozpocznie się na przełomie kwietnia i maja. Goldstone czy Vermette? A może nieustraszony Ronan Dunne z Irlandii? Jedno jest pewne — będzie piekielnie szybko i bardzo widowiskowo! Kto jeszcze pojawi się na trasie zawodów Red Bull Hardline Tasmania? Sprawdź listę startową poniżej:
Lista startowa Red Bull Hardline Tasmania:

  • Aaron Gwin (USA)
  • Gee Atherton (GBR)
  • Asa Vermette (USA)
  • Rónán Dunne (IRL)
  • Kaos Seagrave (GBR)
  • Théo Erlangsen (RSA)
  • Bernard Kerr (GBR)
  • Jackson Goldstone (CAN)
  • Charlie Hatton (GBR)
  • Troy Brosnan (AUS)
  • Dan Booker (AUS)
  • Sam Hill (AUS)
  • Luke Meier-Smith (AUS)
  • Brook Macdonald (NZL)
  • Darcy Coutts (AUS)
  • Connor Fearon (AUS)
  • Edgar Briole (FRA)
  • Matteo Iniguez (FRA)
  • Gracey Hemstreet (CAN)
  • Lou Ferguson (SCO)
  • Mikayla Parton (SCO)
  • Jess Blewitt (NZL)
  • Kade Edwards (GBR)
  • Matt Jones (GBR)
