Red Bull wspiera ambicję Kloppa, by stanąć na czele reprezentacji Niemiec

Wspierając ambicję Jürgena Kloppa, by poprowadzić reprezentację Niemiec i objąć jedną z najbardziej prestiżowych ról w światowej piłce nożnej, Red Bull ponownie potwierdza swoje zaangażowanie.

„Jürgen dzięki swojej wizji, doświadczeniu i zdolnościom przywódczym wywarł trwały wpływ na naszą filozofię piłkarską” – powiedział Oliver Mintzlaff, dyrektor generalny ds. projektów korporacyjnych i inwestycji. „Jesteśmy mu głęboko wdzięczni za wszystko, co dla nas zrobił, i życzymy mu wielu sukcesów w tej wyjątkowej roli w reprezentacji Niemiec”.

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Jürgen Klopp o swoim czasie w Red Bullu

Jürgen Klopp powiedział: „Mój czas w Red Bullu to był niesamowicie satysfakcjonujący rozdział. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że skończy się tak szybko. To sprawia, że jestem jeszcze bardziej dumny z tego, co razem zbudowaliśmy, i jeszcze bardziej wdzięczny wszystkim w naszych klubach i całej organizacji za zaufanie, pasję i zaangażowanie.

„Objęcie stanowiska głównego trenera reprezentacji Niemiec to wielki zaszczyt, a jednocześnie ogromne wyzwanie, którego chętnie się podejmę. Dlatego jestem bardzo wdzięczny Oliverowi Mintzlaffowi, a także jego kolegom z zarządu, Franzowi Watzlawickowi i Alexanderowi Kirchmayrowi, za to, że dali mi szansę na ten krok. Wiem, że ta decyzja nie była dla nich łatwa. Właśnie dlatego szczególnie doceniam ich zrozumienie, zaufanie i wsparcie.

Jürgen Klopp pełni funkcję globalnego dyrektora ds. piłki nożnej od 2025 r © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool Quotation Będę wspominał ten okres z wielką dumą i głęboką wdzięcznością Jürgen Klopp

„Odchodzę z Red Bulla z przekonaniem, że ta globalna organizacja piłkarska ma wyjątkowo dobrą pozycję i czeka ją pełna sukcesów przyszłość. Będę wspominał ten okres z wielką dumą i głęboką wdzięcznością, zwłaszcza za współpracę z globalnym zespołem piłkarskim pod kierownictwem Mario Gómeza i Floriana Scholza. Życzę całemu zespołowi i wszystkim zaangażowanym dalszych sukcesów oraz wszystkiego najlepszego na przyszłość.”

Reakcja Red Bulla na przejście Kloppa do DFB

Jürgen Klopp mocno angażuje się w projekty piłkarskie na całym świecie © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Oliver Mintzlaff dodał: „To nie była łatwa decyzja, ale razem z moimi kolegami z zarządu, Franzem Watzlawickiem i Alexandrem Kirchmayrem, postanowiliśmy wesprzeć jego ambicje. Możliwość wspierania Niemiec w tym trudnym okresie i objęcia jednej z najważniejszych ról w niemieckiej piłce nożnej ma dla niego ogromne znaczenie. Potrzebowaliśmy więc jasnego i spójnego rozwiązania, żeby Jürgen mógł w pełni skupić się na swoich obowiązkach w DFB.

„Wspieranie talentów zawsze było sednem działalności Red Bulla. Będziemy nadal inwestować w wyszukiwanie i rozwój kolejnego pokolenia piłkarzy i trenerów, jednocześnie wzmacniając struktury i wiedzę specjalistyczną, by rywalizować na najwyższym poziomie.”

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