Jürgen Klopp siedzi na ławce rezerwowych podczas Red Bull Ultimate Football Challenge na Ibizie 23 maja 2026 roku.
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
Piłka nożna

Red Bull wspiera ambicję Kloppa, by stanąć na czele reprezentacji Niemiec

Red Bull potwierdza, że Jürgen Klopp odejdzie ze stanowiska globalnego szefa działu piłki nożnej, żeby zostać trenerem reprezentacji Niemiec.
Autor: Red Bull
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Wspierając ambicję Jürgena Kloppa, by poprowadzić reprezentację Niemiec i objąć jedną z najbardziej prestiżowych ról w światowej piłce nożnej, Red Bull ponownie potwierdza swoje zaangażowanie.
„Jürgen dzięki swojej wizji, doświadczeniu i zdolnościom przywódczym wywarł trwały wpływ na naszą filozofię piłkarską” – powiedział Oliver Mintzlaff, dyrektor generalny ds. projektów korporacyjnych i inwestycji. „Jesteśmy mu głęboko wdzięczni za wszystko, co dla nas zrobił, i życzymy mu wielu sukcesów w tej wyjątkowej roli w reprezentacji Niemiec”.

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Jürgen Klopp o swoim czasie w Red Bullu

Jürgen Klopp powiedział: „Mój czas w Red Bullu to był niesamowicie satysfakcjonujący rozdział. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że skończy się tak szybko. To sprawia, że jestem jeszcze bardziej dumny z tego, co razem zbudowaliśmy, i jeszcze bardziej wdzięczny wszystkim w naszych klubach i całej organizacji za zaufanie, pasję i zaangażowanie.
„Objęcie stanowiska głównego trenera reprezentacji Niemiec to wielki zaszczyt, a jednocześnie ogromne wyzwanie, którego chętnie się podejmę. Dlatego jestem bardzo wdzięczny Oliverowi Mintzlaffowi, a także jego kolegom z zarządu, Franzowi Watzlawickowi i Alexanderowi Kirchmayrowi, za to, że dali mi szansę na ten krok. Wiem, że ta decyzja nie była dla nich łatwa. Właśnie dlatego szczególnie doceniam ich zrozumienie, zaufanie i wsparcie.
Jürgen Klopp uśmiecha się i pije puszkę Red Bulla w Salzburgu w Austrii w styczniu 2025 roku.

Jürgen Klopp pełni funkcję globalnego dyrektora ds. piłki nożnej od 2025 r

© Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

Quotation
Będę wspominał ten okres z wielką dumą i głęboką wdzięcznością
Jürgen Klopp
„Odchodzę z Red Bulla z przekonaniem, że ta globalna organizacja piłkarska ma wyjątkowo dobrą pozycję i czeka ją pełna sukcesów przyszłość. Będę wspominał ten okres z wielką dumą i głęboką wdzięcznością, zwłaszcza za współpracę z globalnym zespołem piłkarskim pod kierownictwem Mario Gómeza i Floriana Scholza. Życzę całemu zespołowi i wszystkim zaangażowanym dalszych sukcesów oraz wszystkiego najlepszego na przyszłość.”

Reakcja Red Bulla na przejście Kloppa do DFB

Jürgen Klopp gratuluje uczestnikom imprezy Red Bull Four 2 Score w Omiya w Japonii 5 lipca 2025 roku

Jürgen Klopp mocno angażuje się w projekty piłkarskie na całym świecie

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Oliver Mintzlaff dodał: „To nie była łatwa decyzja, ale razem z moimi kolegami z zarządu, Franzem Watzlawickiem i Alexandrem Kirchmayrem, postanowiliśmy wesprzeć jego ambicje. Możliwość wspierania Niemiec w tym trudnym okresie i objęcia jednej z najważniejszych ról w niemieckiej piłce nożnej ma dla niego ogromne znaczenie. Potrzebowaliśmy więc jasnego i spójnego rozwiązania, żeby Jürgen mógł w pełni skupić się na swoich obowiązkach w DFB.
„Wspieranie talentów zawsze było sednem działalności Red Bulla. Będziemy nadal inwestować w wyszukiwanie i rozwój kolejnego pokolenia piłkarzy i trenerów, jednocześnie wzmacniając struktury i wiedzę specjalistyczną, by rywalizować na najwyższym poziomie.”
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Piłka nożna