Czy ktoś zatrzyma Bolta przed wyrównaniem rekordu Błażusiaka?

Wszystko za sprawą imponującego kalendarza i list startowych pękających w szwach od piekielnie szybkich nazwisk. I to we wszytkich klasach.

Tradycyjnie, po raz pierwszy tych emocji będzie można posmakować podczas Grand Prix Polski , które już 13 grudnia 2025 zainauguruje sezon Mistrzostw Świata SuperEnduro 2026! Na gliwickiej PreZero Arenie przekonamy się, kto jest gotowy do walki o zwycięstwo i przede wszystkim, czy ktokolwiek może przerwać dominację Billy'ego Bolta? Aż czterech aktualnych mistrzów spróbuje zatrzymać Brytyjczyka przed zdobyciem szótego z rzędu tytułu i wyrównania rekordu Tadka Błażusiaka.

Billy Bolt kontra reszta Świata

Jeżeli komukolwiek nie wystarczy podziwianie w akcji Billy'ego Bolta, który za każdym razem wsiadając na motocykl stara się przesuwać granice to świetnie się składa. W klasie Prestige maszynę startową pękającą w szwach od najlepszych zawodników na świecie!

Największym rywalem Brytyjczyka będzie z pewnością jego rodak - Jonny Walker, który wraca zza oceanu świeżo po zdobyciu tytułu Mistrza AMA Endurocross 2025! Podczas zaciętego sezonu w USA zawodnik Triumpha pokonał panującego tam Trystana Harta i jest gotowy, aby dać z siebie i swojego TF450-E 110% w walce o swój pierwszy, upragniony tytuł Mistrza Świata SuperEnduro.

Z kolei Lettenbichler niedawno przypieczętował piąty tytuł Mistrza Świata Hard Enduro pokonując w bezpośredniej rywalizacji Billy'ego Bolta. Wesoły Niemiec nie tylko wie, jak pokonać swojego przyjaciela z paddocku , ale ma również ogromne doświadczenie w SuperEnduro. W końcu może pochwalić sie brązowym medalem w klasie Prestige (2024) oraz złotem w kategorii Junior (2016).

Wymieniając aktualnych mistrzów nie można pominąć Marca Fernandeza, który po zdobyciu juniorskiego tytułu na początku tego roku - teraz przygotowuje się do debiutu w klasie Prestige. Młody Hiszpan zbierając doświadczenie przed zbliżającym się sezonem, wystartował w serii AMA Endurocross 2025 , gdzie miał okazję posmakować walki na łokcie z bardziej doświadczonymi rywalami i dołożył do swojej kolekcji tytuł w kategorii Expert.

Nie będzie on jednak jedynym zawodnikiem na starcie z mistrzostwem juniorów na koncie. Oprócz wcześniej wspomnianego Lettenbichlera takim dorobkiem mogą się pochwalić również fenomenalni podczas ostatniej odsłony serii bracia Brightmore oraz Dominik Olszowy. Mitch i Ash rozkręcili się pod koniec sezonu pokazując, że są nawet w stanie rzucić wyzwanie Walkerowi i Boltowi.

Wszyscy pamiętamy fenomenalny początek ubiegłego sezonu SuperEnduro w wykonaniu Olszowego, który właśnie w Gliwicach zwyciężył swój pierwszy wyścig w klasie Prestige. Drugie miejsce Dominika podczas GP Polski nie było dziełem przypadku, a efektem świetnej jazdy podczas całych zawodów. Nasz rodak potwierdził wysoką formę również podczas kolejnej rundy w niemieckiej Riesie, gdzie ponownie rzucił wyzwanie Boltowi i ostatecznie zakończył zawody na drugim stopniu podium.

Bolesny upadek i poważna kontuzja podczas GP Rumunii zamieniły resztę sezonu z walki o medal w pojedynek o przetrwanie do końca serii. Mimo niedawnej kontuzji odniesionej pod koniec sezonu EnduroGP, możemy być pewni, że Dominik zamelduje się w Gliwicach gotowy, aby wykorzystać przewagę własnego podwórka i doping polskich kibiców.

W tym sezonie sporo namieszać może Eddie Karlsson , który wraca po ośmiu ciężko przepracowanych. Sympatyczny Szwed wspólnie ze swoim ambitnym zespołem wyciągnęli wnioski z debiutu elektrycznego motocykla w serii SuperEnduro. Dowodem na to jest imponująca forma fizyczna Eddie'go, projekt budowy prywatnego toru obok fabryki, powołanie do życia juniorskiej dywizji oraz dołączenie do zespołu Toby'ego Martina, który wydaje się być idealnym wsparciem dla starszego kolegi. To pokazuje, że zarówno Eddie, jak i cały Stark Future mają ambicje, żeby w tym sezonie regularnie walczyć o podium.

Jeżeli do tego grona doliczymy Alfredo Gómeza, Tima Apolle, Diogo Vierę i Harry'ego Edmondsona to robi się bardzo ciasno w walce o zakwalifikowanie się nie tylko do SuperPole, ale nawet do wyścigów.

Pełna lista startowa klasy Prestige jeszcze nie jest opublikowana i resztę reprezentantów królewskiej kategorii poznamy w ciągu najbliższych dni. W kuluarach chodzą jednak słuchy, że ma się na niej pojawić Cooper Abbott w barwach Kawasaki jako jedyny reprezentant Ameryki Północnej.

Junior, Youth i Europe Cup pękają w szwach

Prestige będzie jednak tylko wisienką na torcie dla wszystkich kibiców, którzy 13 grudnia pojawią się z biletami na Grand Prix Polski SuperEnduro w PreZero Arena Gliwice . Zaciętych pojedynków, ostrej walki i bezlitosnych ataków nie zabraknie również w pozostałych klasach, o czym można było się przekonać w poprzednich latach. W tym sezonie będzie jeszcze ciekawiej, bo już teraz padł rekord zgłoszeń. Na ten moment do zawodów zgłoszono prawie setkę głodnych rywalizacji i sukcesów zawodników, którzy zadbają aby kibice nie mogli usiedzieć w miejscu nawet przez chwilę.

Żeby jednak znaleźć się w głównej cześci wieczornego show w sobotę - czeka ich nie lada wyzwanie. W każdej z klas jest tylko 14 miejsc na maszynie startowej czekających na najszybszych zawodników.

Na ten moment do rywalizacji w Pucharze Świata SuperEnduro w klasie Junior zgłoszonych jest 25 zawodników, w kategorii Youth - 24, a do Pucharu Europy SuperEnduro aż 37. To oznacza tylko jedno - musicie tam być!

Gdzie obejrzeć transmisję SuperEnduro z Gliwic?

Jeżeli jednak mimo wszelkich starań i chęci nie będzie wam dane uczestniczyć w gliwickim święcie SuperEnduro na żywo, rywalizację podczas Grand Prix Polski inaugurującego sezon 2025/2026 będziecie mogli oglądać w transmisji na żywo na SuperEnduro TV!