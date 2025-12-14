Znamy mistrza! Finały Red Bull Tetris przejdą do historii

Fehmi Atalar z Turcji zdominował finałowe rozgrywki Red Bull Tetris i zdobył pierwsze w historii globalne mistrzostwo. Jego finałowy pojedynek z Leo Solórzano z Peru wyświetlało aż 2800 dronów nad Dubai Frame.

Była to pierwsza oficjalna gra Tetris dostępna na żywo w przestworzach.

„Po półfinałach powiedziałem, że jeśli wygram, będzie to ogromne osiągnięcie dla mojego kraju i dla mnie samego. Dlatego dzisiejsze zwycięstwo jest naprawdę niesamowite, wydaje się wręcz nierealne” – powiedział Atalar, który przybył do światowego finału z reputacją gracza znanego z szybkości rozgrywki, który zajął pierwsze miejsce w rundach kwalifikacyjnych.

Powiedziałem, że jeśli wygram, będzie to ogromne osiągnięcie dla mojego kraju i dla mnie samego. Fehmi Atalar

Widzowie zgromadzeni przed monumentalną ramą Dubai Frame mogli podziwiać pokaz z udziałem 4000 dronów, muzykę na żywo przygotowaną specjalnie na tę okazję oraz występy gości specjalnych. Jednak emocje osiągnęły szczyt, gdy nadszedł czas na rozgrywkę. Po ponad 7 milionach rozegranych meczów w kwalifikacjach, finałach krajowych w 60 krajach i całym dniu rozgrywek pucharowych w finale światowym, wszystko sprowadzało się do intensywnego, 10-minutowego wielkiego finału rozgrywanego przez dwóch najlepszych graczy Red Bull Tetris na świecie.

Pokaz obejmował muzykę na żywo, gości specjalnych i łącznie 4000 dronów © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Na początek obaj gracze zmierzyli się w trzyminutowym meczu przedfinałowym, którego zwycięzca uzyskał prawo do ustalenia kolejności rozgrywek w formacie pojedynczego gracza w wielkim finale. Po wygranej w meczu przedfinałowym Atalar zdecydował się zagrać jako drugi w decydującym meczu. Każdy z przeciwników miał dokładnie pięć minut na osiągnięcie zwycięskiego wyniku, a ich tetrimino były tworzone w czasie rzeczywistym przez flotę 2800 dronów: po 1400 dla każdego gracza.

To była historyczna chwila. Nikt nigdy nie widział Tetrisa granego w ten sposób. Ale przy dźwiękach muzyki rozbrzmiewających w pustynnym powietrzu i wstrzymującym oddech tłumie, drony precyzyjnie wyświetlały każdy spadek, obrót i upadek klocków Tetriminos w czasie rzeczywistym.

Solórzano osiągnął wynik 57 164.

A potem, gdy wynik spoczywał na jego barkach, Atalar spokojnie potwierdził swoją reputację. Gdy drony wzbiły się na szczyt 150-metrowej konstrukcji Dubai Frame, wynik narastał niemal zbyt szybko, by nadążyć z jego aktualizacjami. Ostatecznie, gdy zegar wybił koniec czasu, zwycięstwo należało do Turka, który zgromadził oszałamiające 168 566 punktów.

Atalar gra dronami w wielkim finale © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Przygotowania do wielkiej nocy

Finał w The Frame poprzedził dzień pełen emocjonujących rozgrywek, podczas których zwycięzcy krajowych eliminacji zebrali się w przepięknym ośrodku Terra Solis w Arabian Dunes. W programie znalazły się rundy kwalifikacyjne, a następnie rozgrywki 1 na 1, które ostatecznie wyłoniły dwóch finalistów, którzy zmierzyli się w decydującym meczu w The Frame.

Dzień spędzony w Terra Solis był już sam w sobie doświadczeniem jedynym w swoim rodzaju. Jednak gdy pojawiły się dwie największe osobistości związane z grą Tetris – jej twórca Alexey Pajitnov oraz człowiek, który wprowadził ją na światowy rynek, Henk Rogers – w całym kompleksie szybko rozeszła się wiadomość o tym wydarzeniu. Obaj rozmawiali i robili sobie selfie z graczami, których spotkali – dla wielu była to okazja do spotkania swoich bohaterów.

W końcu nadszedł czas na półfinały, w których Atalar pokonał zwycięzcę krajowego z Korei Południowej, a Solórzano pokonał przeciwnika z Francji, zapewniając sobie miejsce w historycznym wielkim finale.

Solórzano celebrates winning his semi-final © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Finał Red Bull Tetris World Final w Dubaju był zwieńczeniem nowego turnieju, który wprowadza szybkie zmiany do klasycznej gry, obejmujące trzyminutowe rundy, zmiany grawitacji, przyspieszenia i specjalne bonusy. Turniej rozpoczął się od telefonów komórkowych, a następnie przeszedł na drony. W kwalifikacjach wzięli udział uczestnicy z 60 krajów, grający bezpośrednio na swoich urządzeniach mobilnych. Następnie rozgrywka przeniosła się na komputery PC, gdzie odbyły się finały krajowe i światowe, a na koniec niezapomniany finał na dronach.

To wydarzenie było jedyne w swoim rodzaju. Nie da się tego opisać słowami. Fehmi Atalar

Partnerami Red Bull Tetris podczas światowego finału byli: Departament Gospodarki i Turystyki Dubaju, Careem, Worldwide City Sightseeing oraz X Dubai.

„W ciągu pięciu lat mojej przygody z Tetrisem był to najlepszy moment, a wydarzenie to było jedyne w swoim rodzaju. Nie da się tego opisać słowami” – podsumował Atalar. „Udało mi się grać jak maszyna i chociaż mogłem wykonać kilka ruchów nieco czyściej, osiągnąłem bezbłędny wynik i nie straciłem ani jednego punktu w żadnym z meczów, więc jestem bardzo zadowolony” - dodał.