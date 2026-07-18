Szymon Godziek rusza w trasę pokazową z ekipą Sound of Gravity!

Szymon Godziek powoli wchodzi w ostateczną fazę treningów i przygotowań do zawodów Red Bull Rampage, które końcem października odbędą się w Utah. Przed nim prawdziwa mieszanka wybuchowa treningów: Imprezy z cyklu Fest Series organizowane na największych hopach na świecie, seria pokazów organizowana z ekipą Sound of Gravity i… dodatkowa niespodzianka, o której dowiecie się już niebawem!

Dziś skupimy się na tym, co najważniejsze dla nas - lokalnych kibiców. Oczywiście każdy z nas chciałby zobaczyć najbardziej spektakularne triki w wykonaniu Szymona na własne oczy. Zgarnąć autograf, zrobić sobie pamiątkową fotę. Jak wiadomo, “Szamana” da się złapać nawet w kilku polskich bike parkach, ale czym innym jest jazda po trasie, a czym innym backflip superman wykonany na ogromnej hopie.

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Na całe szczęście z pomocą nadciąga ekipa Sound of Gravity, która w tym roku zgarnia Szymona na specjalną trasę ekstremalnych pokazów rowerowych, które odbędą się w Rzeszowie, Ustce i Lądku Zdrój! Jeden z pokazów odbędzie się też w Bielsku, ale na tej imprezie CHYBA zabraknie Szymona, ze względu na ściśle tajne projekty, nad którymi aktualnie pracuje.

Warto dodać, że podczas festiwalu w Rzeszowie Szymon nie ograniczy się wyłącznie do pokazów na dirtowych hopach. Przez cały dzień będzie również obecny na lokalnym skateparku, gdzie poprowadzi luźny jam. Do wspólnej jazdy będzie mógł dołączyć każdy fan rowerowych sportów ekstremalnych, niezależnie od poziomu zaawansowania.

Czym jest Sound of Gravity? To ekstremalny teatr wypchany po brzegi pirotechniką, ogniem, muzyką, adrenaliną i spektakularnymi lotami na oszałamiającej wysokości! To impreza, na której sport staje się widowiskiem, a każdy skok jest częścią spektaklu, który angażuje wszystkie zmysły. Imprezy spod szyldu Sound of Gravity wymykają się prostym definicjom.

To nie tylko pokazy rowerowych ewolucji. To widowisko, w którym głównymi aktorami są riderzy, a scenografię tworzą rampy, ogień, światła, muzyka i pirotechnika. Każdy element został zaprojektowany po to, by budować napięcie – od chwili rozpędzenia, przez lot kilkanaście metrów nad ziemią, aż po perfekcyjne lądowanie, które wywołuje eksplozję emocji wśród widzów.

W tym roku festiwalową energię dopełnią koncerty O.S.T.R., Jarego Oddział Zamknięty, Kamila Bednarka i TABU. Muzyka będzie naturalnym przedłużeniem tego, co wydarzy się wcześniej na rampach – dynamiczna, żywa i pełna energii.

Dokładna rozpiska rowerowo-koncertowej trasy Sound of Gravity:

2 sierpnia – Rzeszów (PEKAO Rzeszów Bike Festival) - Pekao Rzeszów Bike Festiwal będzie pierwszym przystankiem tegorocznej trasy. Pokaz SOUND of GRAVITY otworzy sierpniowy tour pokazowy w towarzystwie koncertu O.S.T.R. oraz Szymona Godźka.

8 sierpnia – Ustka - Powrót nad Bałtyk po dwóch latach przerwy. Letni klimat, ekstremalne loty, koncert Jarego Oddział Zamknięty i spotkanie z Szymonem.

22 sierpnia – Bielsko-Biała (Happy Bike Festiwal) - Happy Bike Festiwal ponownie stanie się areną dla widowiskowych pokazów freestyle MTB. Wieczorem scenę przejmą Kamil Bednarek i TABU. Rolę zastępców Szymona przejmie Marcin Rot z ekipą!

5 września – Lądek-Zdrój (Bike Festival Glacensis) - Finał letniej trasy odbędzie się podczas Bike Festival Glacensis. Górskie otoczenie, rowerowy klimat i pokazy z Szymonem w roli głównej będą idealnym zakończeniem sezonu.

To jak. Widzimy się na pokazach?