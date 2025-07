Tour de France dla tych, co nie śledzą - czyli o co w tym wszystkim chodzi?

Co oznaczają kolorowe koszulki

Tour de France to największy szosowy wyścig kolarski. Drugi Wielki Tour w sezonie, który trwa trzy tygodnie. Obejmuje 21 dni ścigania (zwanych etapami) i dwa dni odpoczynku. Na mecie zwycięzca klasyfikacji generalnej otrzymuje kultową

Ale to nie jest takie proste. W wyścigu występują podteksty i ciągłe zwroty akcji, a rywalizacja toczy się o kolejne trzy koszulki (sprintera, króla gór i najlepszego młodzieżowca). Każdy dzień ma swoje akcenty, gdy kolarze dążą do indywidualnej chwały, próbując jednocześnie uniknąć ścigającego ich peletonu.

Jeśli jesteś jedną z osób, która ogląda Tour po raz pierwszy, masz szczęście. Jeszcze przed rozpoczęciem jego 112. edycji zebraliśmy przewodnik po ekipach, taktykach, faworytach i zwrotach akcji, które pomogą Ci zorientować się w tym, co zobaczysz na ekranie.

Kolorowy zawrót głowy - co oznaczają barwy koszulek w …

Wszystko, co musisz wiedzieć o Tour de France

To już 112. edycja Tour de France i 106., w której żółta koszulka jest wręczana zwycięzcy klasyfikacji generalnej. Zorganizowany w 1903 roku przez francuską gazetę sportową L'Auto (później znaną jako L'Équipe) w celu zwiększenia sprzedaży, Le Tour jest obecnie jednym z największych corocznych wydarzeń sportowych na świecie, z 12 milionami widzów w ciągu trzech tygodniu ustawionych wzdłuż drogi. Do nich dochodzą wszyscy, którzy kolarskie zmagania oglądają w domu.

Wyścigi kolarskie to jeden z najstarszych sportów na świecie

Rozpoczynając się w Lille 5 lipca, trasa wyścigu Tour de France 2025 po raz pierwszy od 2020 roku pozostanie w całości we Francji. Liczy 3338,8 km i obejmuje 21 etapów - w tym siedem płaskich, sześć pagórkowatych, sześć górskich i dwie jazdy indywidualne na czas. Zakończy się w Paryżu 27 lipca.

ma swojego zwycięzcę, nagrody pieniężne i punkty do zgarnięcia, podczas całego Tour de France odbywa się pięć równoległych rywalizacji - klasyfikacja generalna, młodzieżowa, punktowa, króla gór (KOM) i drużynowa. Pierwsze cztery z nich nagradzane są specjalną koszulką, którą lider danej konkurencji zakłada następnego dnia, podczas gdy najlepsza ekipa może wybrać żółte kaski i żółte numery startowe.

Rywalizacja młodzieżowa odbywa się w tym samym formacie, ale jest ograniczona do kolarzy, którzy do końca 2025 r. będą mieli 25 lat i mniej.

Wprowadzona w 1975 r., biała koszulka jest znakiem rozpoznawczym obiecującego kolarza z potencjałem i czasami może zostać zdobyta przez zwycięzcę klasyfikacji generalnej - co pokazali Egan Bernal (2019) i Tadej Pogacar (2020, 2021). Remco Evenepoel jest ostatnim zwycięzcą klasyfikacji młodych kolarzy i choć Belg będzie celował w żółtą koszulkę w tym roku, 25-latek nadal może bronić tej białej.

Punkty przyznawane są za pierwsze 15 miejsc na każdym etapie, a ich ilość zależy od rodzaju etapu. 50 punktów przyznawanych jest za wygranie płaskiego etapu, a tylko 20 za pierwsze miejsce na etapie górskim. Każdy dzień wyścigu obejmuje również lotny finisz, na którym punkty przyznawane są również pierwszym 15 kolarzom. Generalnie rywalizują w nim sprinterzy, ale czasami mogą wygrać kolarze, którzy każdego dnia dostają się do ucieczki i są w stanie konkurować na pagórkowatych finiszach - tak jak

Lider klasyfikacji górskiej nosi koszulkę w czerwono-białe grochy, a rywalizują o nią najlepsi kolarze wyścigu. Chociaż działa ona w podobnym formacie do rywalizacji punktowej, konkretne punkty są przyznawane kolarzom, którzy prowadzą w danym dniu etapu na szczytach skategoryzowanych podjazdów.

W Tour de France 2025 bierze udział 184 kolarzy z 23 drużyn, co stanowi wzrost w stosunku do 22 drużyn z poprzedniej edycji. Każda składa się z ośmiu kolarzy, którzy są wspierani przez armię ludzi - w tym mechaników, soigneurs (asystentów), medyków, kucharzy i fizjoterapeutów. Director Sportif - czyli szef - jest odpowiedzialny za drużynę i śledzi wyścig w samochodzie zespołu, dyktując taktykę na etapie i przekazując informacje między kolarzami a personelem pomocniczym. Każda drużyna ma dwa samochody, które podążają za wyścigiem, a z każdego z nich można zaoferować wsparcie na trasie, w tym wodę, jedzenie i pomoc mechaniczną (w tym zupełnie nowy rower) w przypadku awarii.

