Dlaczego ekipy na Tour de France podróżują z własnymi materacami?

Jednym z kluczowych filarów regeneracji jest odżywianie. Nawadnianie, uzupełnianie energii i odbudowa sił poprzez jedzenie i picie to kluczowa część rutyny po każdym etapie. Jak wyjaśnia szefowa kuchni drużyny, Justine Baileul, w filmiku poniżej, każdemu kolarzowi

przypisany jest spersonalizowany plan, wdrażany w życie, gdy tylko przekroczy linię mety etapu.

, z uwzględnieniem wagi i dziennych potrzeb każdego z kolarzy, może się różnić w zależności od tego, jak ciężko pracowali, w jakich warunkach jechali i na jakim etapie touru się znajdują – bo w trzecim tygodniu często pojawia się zmęczenie żołądka spowodowane ciągłym spożywaniem ogromnych ilości węglowodanów.