„Było naprawdę ekstra!” – Uzek wspomina Sissy Records

Chyba, że tak. Z częścią z nich już się dobrze znałem. Prawda jest taka, że będziesz mieć taką wytwórnię, jacy artyści do ciebie przyjdą albo jakich sam sobie znajdziesz. To nie jest tak, że powiesisz zajebisty szyld na murze i od tej pory będziesz mieć ekstra label. Do tego potrzebujesz przede wszystkim trochę szczęścia. W moim przypadku było tak, że Biljana wpadła na pomysł, by zrobić label, który będzie wydawać te najfajniejsze z płyt, które podpisuje BMG. Potem trochę wymknęło się to spod kontroli. Ale żeby rzeczywiście był label, muszą być wykonawcy. Była więc Ścianka, którą wcześniej podpisał w ciemno Marek Kościkiewicz dla BMG, ale kiedy Cieślak przysłał master płyty, to podnieta nieco opadła. Był Smolik, z którym się przyjaźniłem, ale Smolik wtedy jakoś nie za bardzo się kwapił, żeby zostać Smolikiem. Wiedziałem również, że

szykuje Lenny Valentino i bardzo chciałem to wydać. To już trzy poważne projekty. Do tego doszło Futro, które wyhaczyłem trochę przypadkiem, ale zajebiście mi się podobali. Cool Kidsi przysłali demówkę z czterema numerami, które mnie zgniotły! Był też taki paraprojekt Smolika, Perkoza i Anthony’ego Neale’a z Mainstreamu, którzy zrobili czteroutworową epkę. Potem pojawiło się jeszcze tylko Old Time Radio i Jacek Lachowicz, który odszedł ze Ścianki. W tak zwanym międzyczasie złożyłem jeszcze dwie autorskie składanki: „Sissy Light” i „Sissy Sleeper”. A jak niewiele się działo, to namawiałem wszystkich, żeby robili coś między sobą i tak powstał „Projekt SI 031”.