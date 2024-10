VALORANT FAQ - 15 najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi

i postępuj zgodnie z instrukcjami, poczynając od kliknięcia przycisku "graj za darmo". Obejmuje to instalację programu uruchamiającego Riot Games i założenie konta Riot, jeśli jeszcze go nie masz. Aby zagrać na konsoli, przejdź do sklepu i wyszukaj VALORANT.

Riot Games używa uniwersalnej nazwy użytkownika we wszystkich swoich grach, w tym VALORANT, League of Legends, Teamfight Tactics i innych. Możesz zmienić swój Riot ID, przechodząc do swojego konta Riot, ale możesz to zrobić tylko raz na 90 dni.

Jeśli jesteś nowy w VALORANT, być może słyszałeś termin „remake”. Odnosi się on do mechaniki, która pozwala na ponowne rozpoczęcie meczu, jeśli któryś z graczy będzie nieobecny w grze. Aby aktywować remake, należy otworzyć czat w grze i wpisać frazę „remake”. Następnie inni gracze będą musieli zagłosować, czy mecz powinien zostać zrestartowany, czy nie. Aby uniknąć wykorzystywania tej funkcji przez graczy, muszą zostać spełnione bardzo konkretne warunki, aby stała się ona dostępna.

Możesz dostosować swój celownik w VALORANT, a uczynienie go bardziej widocznym może pomóc w polepszeniu rozgrywki. Aby zmienić domyślny wygląd celownika, przejdź do menu ustawienia i przejdź do sekcji wyświetlacz. Tutaj możesz zmienić parametry celownika według własnych upodobań. Możesz także skopiować celownik w VALORANT, więc jeśli zobaczysz gracza używającego celownika, który chciałbyś wypróbować, proste polecenie pozwoli ci go odtworzyć. Podczas obserwowania gracza otwórz okno czatu i wpisz „crosshair copy” lub „cc”, a projekt celownika pojawi się w menu rozwijanym celownika w ustawieniach.

Jeśli nie chcesz, aby inni gracze widzieli, ile czasu spędziłeś w VALORANT, możesz ukryć poziom swojego konta, edytując swoją kartę gracza. W grze przejdź do zakładki kolekcje, kliknij Karty graczy, a następnie przejdź do zakładki Sztandary i Granice poziomów. Na karcie Granice poziomów powinieneś zobaczyć pole z tekstem „Pokaż poziom mojego konta na mojej karcie gracza”. Odznacz tę opcję, a tylko twoi znajomi będą mogli zobaczyć twój poziom.

Jeśli chcesz wysłać wiadomość do innego gracza tak, aby nie widzieli jej wszyscy uczestnicy meczu, możesz wysłać prywatną wiadomość „szeptem”. Aby to zrobić, otwórz czat i naciśnij CTRL+Enter, aby otworzyć okno szeptów. Wpisz nazwę gracza, a następnie wpisz wiadomość i naciśnij Enter, aby ją wysłać.

