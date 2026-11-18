W przeciwieństwie do większości biegów, w Wings for Life World Run nie ma linii mety. To Samochód Pościgowy musi Cię złapać.
„Jak daleko naprawdę dam radę dobiec?” – to pytanie zadaje sobie każdy uczestnik. Niezależnie od tego, czy chcesz pokonać 5 km, czy maraton, żeby precyzyjnie wyznaczyć tempo, które pozwoli ci utrzymać się na trasie dość długo, aby osiągnąć swój cel, możesz skorzystać z kalkulatora.
01
Tempo, w jakim musisz biec, aby osiągnąć swój cel mierzony w km
Są dwa sposoby na udział w Wings for Life World Run. Możesz biec na wyczucie i zobaczyć, jak daleko dotrzesz, dostosowując tempo do własnego samopoczucia w trakcie biegu. Albo możesz zacząć z jasno określonym celem i biec przez cały czas w założonym tempie, potrzebnym, aby go osiągnąć.
Kiedy najważniejsze jest utrzymanie odpowiedniego tempa, osiągnięcie celu wymaga wytrzymałości. Dotyczy to biegaczy na każdym poziomie zaawansowania. Jeśli zaczniesz zbyt wolno, samochód w aplikacji dogoni cię szybko. Znajdź odpowiedni rytm, a utrzymasz się przed nim znacznie dłużej, niż się spodziewasz.
Na szczęście, żeby nie trzeba było zgadywać, Wings for Life World Run ma kalkulator, który pokazuje, w jakim tempie musisz biec, żeby pokonać konkretny dystans. Kliknij tutaj, żeby skorzystać z kalkulatora, albo sprawdź proste zestawienie poniżej.
- 5 km: 51 minut przy tempie 10:17 min/km
- 10 km: 1 godz. 12 min przy tempie 07:12 min/km
- 21 km: 1 godz. 54 min przy tempie 5:26 min/km
- 42 km: 3 godz. 5 min przy tempie 04:24 min/km
02
Czym jest Samochód Pościgowy?
Samochód Pościgowy podczas Wings for Life World Run to ruchoma linia mety. Trzydzieści minut po starcie wyrusza na Twoją trasę, w ślad za Tobą i zaczyna pościg. Stopniowo przyspiesza, aż dogoni wszystkich biegaczy.
W późniejszych etapach prędkość Samochodu Pościgowego gwałtownie rośnie i nawet najmocniejsi biegacze w końcu zostają dogonieni. Ostatni zawodnicy są zazwyczaj dogoniani gdzieś między 65. a 75. kilometrem. To już taki bieg, którego nie da się nie ukończyć, a najszybsi wpadają na "metę" na samym końcu.
03
Jak trenować do Wings for Life World Run?
Jeśli chcesz osiągnąć cel i na założonym dystansie wygrać z Samochodem Pościgowym wiedz, że regularność wygrywa z jednorazowymi zrywami. Tak twierdzi Japończyk Jo Fukuda, który w 2025 roku przebiegł rekordowe 71,6 km, utrzymując średnie tempo około 3:30 min/km, zanim w końcu został dogoniony.
W ekskluzywnym wywiadzie Fukuda podkreślił , że skupianie się na jednym długim biegu nie jest optymalnym sposobem treningu. Zamiast tego zaleca codzienne bieganie, aby budować wytrzymałość poprzez regularność.
Jego druga kluczowa rada: trenuj zarówno szybciej, jak i wolniej niż wynosi tempo wyścigowe. Fukuda regularnie biega szybkie interwały na 1 km w tempie znacznie przewyższającym tempo startu. Łączy to z długimi, spokojnymi codziennymi biegami. Efekt? W dniu wyścigu organizm naturalnie znajduje ten kluczowy „środkowy bieg”.
04
Jak zapisać się na Wings for Life World Run 2027
Rejestracja na Wings for Life World Run 2027 jest otwarta i dostępna aż do startu o godz. 11:00 czasu UTC (13:00 czasu polskiego) w niedzielę, 9 maja 2027 r. Możesz pobiec na własnej trasie, albo w jednej z ponad 40 lokalizacji w całym kraju.