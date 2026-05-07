Wszystko, co musisz wiedzieć o Giro d'Italia 2026

Giro d'Italia - pierwszy z tegorocznych Wielkich Tourów, startuje 8 maja. Peleton wystartuje w Bułgarii, w nadmorskim mieście Nessebar. Trwający 3 tygodnie wyścig przejedzie przez Bałkany, a następnie popędzi z południa na północ kontynentalnej części Włoch. Etap 16. będzie jedynym momentem, gdy wyścig ponownie wyjedzie poza granice Włoch. Wielki finał jak zwykle odbędzie się w Rzymie.
Najlepsi kolarze na świecie będą musieli pokonać 3,468 km pomiędzy startem nad Morzem Czarnym a metą we stolicy Włoch. Na ich drodze znajdzie się 48,764 m przewyższenia i seria kultowych podjazdów w Apeninach, Dolinie Aosty, Alpach i Dolomitach.
Od unikatowych detali związanych z niezwykłą trasą, po zasady związane z klasyfikacja generalną - w poniższym poradniku zebraliśmy wszystko, co musisz wiedzieć przed Giro d'Italia 2026.
01
Trasa Giro d'Italia 2026: coś starego, coś nowego
Choć zagraniczne starty Wielkich Tourów stały się w ostatnich latach czymś powszechnym, rok 2026 jest pierwszym w historii, gdy Giro d’Italia drugi raz z rzędu startuje za granicą (Grande Partenze) - Bułgaria została 11. krajem goszczącym start Giro, po Albanii, która debiutowała w ubiegłym sezonie.
Na pierwszych etapach trasa nie ma już tak dużego przewyższenia jak w ubiegłym roku (spadek o nieco ponad 3500 m), ale nadal zachowuje poziom trudności, z którego słynie Giro. Największe wyzwania? Po pierwsze: 14-kilometrowy podjazd na Blockhaus na 7. etapie. Po drugie: szalona 42-kilometrowa indywidualna jazda na czas w Toskanii na 10. etapie. Po trzecie: „ząbkowany” profil 14. etapu obejmujący pięć legendarnych podjazdów Doliny Aosty na dystansie 133 km. No i na deser nokautujące etapy 19. i 20. w samym sercu Dolomitów.
Ogólnie rzecz biorąc, w sezonie 2026 peleton zmierzy się z jedną jazdą indywidualną na czas, ośmioma etapami sprinterskimi, siedmioma pośrednimi etapami górskimi i pięcioma etapami wysokogórskimi. To będzie ściganie na najwyższym poziomie!
Zapoznaj się z pełnym przeglądem 21 indywidualnych etapów Giro d'Italia poniżej:
Data
Etap
Trasa
Dystans
Przewyższenie
Piątek, 8 maja
1
Nessebar - Burgas
147km
876m
Sobota, 9 maja
2
Burgas - Veliko Tarnovo
221km
2411m
Niedziela, 10 maja
3
Plovdiv - Sofia
175km
1577m
Poniedziałek, 11 maja
Rest Day
Wtorek, 12 maja
4
Catanzaro – Cosenza
138km
1681m
Środa, 13 maja
5
Praia a Mare - Potenza
203km
3740m
Czwartek, 14 maja
6
Paestum - Naples
141km
684m
Piątek, 15 maja
7
Formia - Blockhaus
244km
4472m
Sobota, 16 maja
8
Chieti - Fermo
156km
1872m
Niedziela, 17 maja
9
Cervia - Corno alle Scale
184km
2352m
Poniedziałek, 18 maja
Rest Day
Wtorek, 19 maja
10
Viareggio - Massa ITT
42km
98m
Środa, 20 maja
11
Porcari (Paper District) - Chiavari
195km
2550m
Czwartek, 21 maja
12
Imperia - Novi Ligure
175km
2165m
Piątek, 22 maja
13
Alessandria - Verbania
189km
1398m
Sobota, 23 maja
14
Aosta - Pila (Gressan)
133km
4202m
Niedziela, 24 maja
15
Voghera - Milan
157km
630m
Poniedziałek, 25 maja
Rest Day
Wtorek, 26 maja
16
Bellinzona - Carì
113km
2961m
Środa, 27 maja
17
Cassano d'Adda - Andalo
202km
3216m
Czwartek, 28 maja
18
Fai della Paganella - Pieve di Soligo
171km
1889m
Piątek, 29 maja
19
Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè)
151km
4834m
Sobota, 30 maja
20
Gemona del Friuli - Piancavallo
200km
3827m
Niedziela, 31 maja
21
Rzym - Rzym
131km
1329m
02
Bułgaria kusi
Bałkański krajobraz będzie tłem dla pierwszych trzech dni akcji. Stosunkowo łagodny teren sprawia, że wszystkie etapy będą prawdopodobnie rozgrywane przez sprinterów lub nerwowe ucieczki na końcowych fragmentach trasy. Spodziewamy się, że w czołówce może się pojawić kilka nowych twarzy.
03
Tydzień 1: Sprinty i zmiany w czołówce
Po pierwszym dniu odpoczynku, który wypadnie 11 maja, peleton opuści Bułgarię i zacznie ściganie na południowym wybrzeżu Włoch. Spodziewamy się kolejnych sprinterskich rozgrywek na etapach 4 i 6 z nieco bardziej przewidywalnym dniem jazdy pomiędzy nimi. 244-kilometrowa trasa 7. etapu z Formii do Blockhaus to pierwszy prawdziwy sprawdzian dla faworytów klasyfikacji generalnej, który po sześciu dniach dynamicznych potyczek z pewnością przetasuje klasyfikację generalną. 14-kilometrowy podjazd na szczyt Blockhaus może sprawić, że forma wielu zawodników zostanie brutalnie zweryfikowana.
Warto zaznaczyć, że nawet jeśli 7. etap nie zakończy się spektakularną walką o punkty, to 9-tka i finał pierwszego pełnego tygodnia z pewnością na pewno rozgrzeje zawodników i kibiców do czerwoności. 184-kilometrowa wije się dość spokojnie, a zdecydowana większość z 2352 m przewyższenia zaczyna mieć znaczenie dopiero na ostatnich 30 km. Po dniu odpoczynku, kolarze mogą pozwolić sobie na jeszcze bardziej hardkorowe przekroczenie własnych limitów.
04
Tydzień 2: Jazda na czas, spinning inspirowany Monumentem i stroma sobota
Po drugim dniu przerwy 10. etap będzie gratką dla specjalistów od jazdy na czas i obejmie płaską, 42-kilometrową trasę wzdłuż wybrzeża Toskanii z Viareggio do Massy. Choć na zawodników czekać będzie jeszcze wiele różnych trudności, to nietypowa długość tej czasówki sprawia, że każdy błąd zawodnika walczącego o klasyfikację generalną będzie miał bardzo duże znaczenie. Następny etap będzie dość pofałdowany, bez szczególnych niespodzianek, ale to 12. etap szczególnie zainteresuje specjalistów od rowerowych ciekawostek - jego trasa jest niemal idealną odwrotnością trasy monumentu Mediolan–San Remo.
Następujący po nim dzień transferowy w kierunku Alp stanowi rozgrzewkę przed tym, co czeka nas w trzecią sobotę wyścigu. Etap 14 rozpoczyna się od podjazdu kategorii 1 do Saint-Barthélemy, na który składa się 4 202 m przewyższenia na dystansie 133 km. Gdy kolarze złapią oddech na zjeździe, sytuacja zaczyna się ponownie rozkręcać dzięki trzem brutalnym podjazdom przed finałowym, 16,5-kilometrowym finiszem na szczycie w Pile. To podjazdem o średnim nachyleniu 7% - idealny dla górskich specjalistów. Tydzień drugi zakończy się sprinterskim etapem do Mediolanu. Będzie to ostatnia szansa dla sprinterów przed niedzielnym finałem.
05
Tydzień 3: Podjazdy, podjazdy i jeszcze więcej podjazdów
Po ostatnim dniu odpoczynku następuje krótka, ostra szwajcarska wycieczka - 113-kilometrowy etap obejmuje pętlę, która dwukrotnie atakuje podjazdy Torre i Leontica i kończy się finiszem na szczycie 11,6-kilometrowej drogi o średnim nachyleniu 8%. Później pora na dwa etapy przejściowe, po których nastąpi prawdziwa weryfikacja. Niezwykłe rzeczy wydarzą się na 19. etapie - etapie Królowej Giro 2026. W planie mamy 6 podjazdów, prawie 5000 m przewyższenia i wspinaczkę na Cima Coppi (najwyższy punkt tegorocznej edycji edycji) oraz Passo Giau (9,7 km przy średniej 9,4% nachyleniu). To właśnie na tym etapie będą się rozstrzygać batalie o królewskie koszulki Giro.
Jeśli 19. etap nie przyniesie ostatecznego rozstrzygnięcia, to 20. z pewnością je zapewni. Choć przez większość dnia kolarze będą mierzyć się z pofałdowanym terenem, podwójny podjazd na Piancavallo może okazać się miejscem, w którym wyścig zostanie ostatecznie wygrany lub przegrany.
Na zakończenie, po trzech tygodniach spędzonych w siodle, zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji zostaną uhonorowani podczas ceremonialnego wjazdu do Rzymu. Ostatni etap w stolicy może jednak jeszcze mocno namieszać w walce o klasyfikację punktową, ponieważ niemal na pewno zakończy się sprinterskim finiszem.
06
Faworyci Giro d'Italia 2026
Giro d’Italia zapowiada się jako zacięta rywalizacja pomiędzy jednymi z najbardziej ekscytujących talentów współczesnego kolarstwa. Lista startowa jest pełna zarówno zawodników mających już na koncie zwycięstwa w Wielkich Tourach, jak i tych, którzy dopiero marzą o zapisaniu swojego nazwiska w historii tego sportu.
Dwukrotny zwycięzca Tour de France i mistrz La Vuelta z 2025 roku, Jonas Vingegaard, będzie próbował zostać ósmym kolarzem w historii, który wygrał wszystkie trzy Wielkie Toury, a bez Tadeja Pogačara, Duńczyk rusza na trasę jako zdecydowany faworyt.
Jego szanse wzrosły, gdy jego najmocniejszy konkurent do maglia rosa, João Almeida, został wykluczony z powodu choroby. W praktyce oznacza to, że UAE Team Emirates prawdopodobnie wesprze Adama Yatesa lub Jaya Vine'a w walce o generalkę. Koronacja Vingegaarda nie jest jednak przesądzona.
Egan Bernal, Richard Caparaz i Jai Hindley z Red Bull - BORA - hansgrohe wygrali wcześniej Corsa Rosa, podczas gdy kolega z drużyny Hindleya, Giulio Pellizzari, miał przełomowy domowy Grand Tour w 2025 roku. Stał się głównym motorem napędowym zespołu po tym, jak poprzedni lider zespołu Primož Roglič odpuścił się na 16. etapie i ostatecznie zajął szóste miejsce.
Wreszcie, outsiderzy, którzy mogą skorzystać na ewentualnych potknięciach Vingegaarda - austriacki kolarz Felix Gall i Ben O'Connor z Jayco AlUla.
07
Red Bull - BORA - hansgrohe pełne włoskich talentów
Giro d’Italia 2026 zachowuje format z 23 drużynami, wprowadzony podczas edycji 2025, co oznacza, że na starcie w Bułgarii ponownie stanie 184 kolarzy. Oprócz 18 ekip WorldTour dzikie karty otrzymały włoskie zespoły Bardiani CF 7 Saber i Team Polti VisitMalta, szwajcarskie drużyny Tudor Pro Cycling oraz Pinarello Q36.5 Pro Cycling, a także francuska ekipa Pro Continental - Unibet Rose Rockets.
Wśród 18 drużyn WorldTour rywalizujących w Giro d'Italia 2026, nie mogło zabraknąć teamu Red Bull - BORA - hansgrohe. Ekipa wystawia skład na najwyższym poziomie i ma luksus przeprowadzenia dwutorowego ataku na klasyfikację generalną z Giulio Pellizzarim i Jai Hindleyem na czele. Para będzie wspierana w górach przez Aleksandra Własowa i Bena Zwiehoffa, podczas gdy Nico Denz i Gianni Moscon będą ich chronić na płaskim i pofałdowanym terenie Bel Paese.
Koszulki i klasyfikacje Giro d'Italia: co musisz wiedzieć
Zgodnie z tradycją, podczas Giro d’Italia 2026 po zakończeniu każdego etapu liderzy poszczególnych klasyfikacji będą otrzymywać cztery charakterystyczne koszulki. Są to:
Maglia Rosa (różowa) - kultowa koszulka Giro d'Italia, przyznawana liderowi klasyfikacji generalnej według czasu.
Maglia Ciclamino (fioletowa) - przyznawana liderowi klasyfikacji punktowej, zazwyczaj sprinterowi.
Maglia Azzurra (niebieska) - noszona przez lidera klasyfikacji górskiej, nagradzająca najlepszych wspinaczy wyścigu.
Maglia Bianca (biała) - zarezerwowana dla najlepszego kolarza poniżej 25 roku życia w klasyfikacji generalnej.
Na koniec każdego etapu przyznawane są premie w wysokości 10, 6 i 4 sekund dla pierwszych trzech zawodników, a także 3, 2 i 1 sekundy w sprintach pośrednich, co sprawia, że każdy etap ma ogromne znaczenie dla zawodników walczących o klasyfikację generalną.