Peleton kolarzy podczas 7. etapu Giro d'Italia z Castel di Sangro do Tagliacozzo we Włoszech 16 maja 2025 r.
© RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool
Kolarstwo

Wszystko, co musisz wiedzieć o Giro d'Italia 2026

Od trasy i kolarzy, przez unikatowe koszulki, aż po faworytów - oto kompletny przewodnik po 109. edycji włoskiego Grand Tour.
Autor: Charlie Allenby
Przeczytasz w 9 minPublished on

W tym artykule

  1. 1
    Trasa Giro d'Italia 2026: coś starego, coś nowego
  2. 2
    Bułgaria kusi
  3. 3
    Tydzień 1: Sprinty i zmiany w czołówce
  4. 4
    Tydzień 2: Jazda na czas, spinning inspirowany Monumentem i stroma sobota
  5. 5
    Tydzień 3: Podjazdy, podjazdy i jeszcze więcej podjazdów
  6. 6
    Faworyci Giro d'Italia 2026
  7. 7
    Red Bull - BORA - hansgrohe pełne włoskich talentów
  8. 8
    Koszulki i klasyfikacje Giro d'Italia: co musisz wiedzieć
Giro d'Italia - pierwszy z tegorocznych Wielkich Tourów, startuje 8 maja. Peleton wystartuje w Bułgarii, w nadmorskim mieście Nessebar. Trwający 3 tygodnie wyścig przejedzie przez Bałkany, a następnie popędzi z południa na północ kontynentalnej części Włoch. Etap 16. będzie jedynym momentem, gdy wyścig ponownie wyjedzie poza granice Włoch. Wielki finał jak zwykle odbędzie się w Rzymie.
Najlepsi kolarze na świecie będą musieli pokonać 3,468 km pomiędzy startem nad Morzem Czarnym a metą we stolicy Włoch. Na ich drodze znajdzie się 48,764 m przewyższenia i seria kultowych podjazdów w Apeninach, Dolinie Aosty, Alpach i Dolomitach.
Od unikatowych detali związanych z niezwykłą trasą, po zasady związane z klasyfikacja generalną - w poniższym poradniku zebraliśmy wszystko, co musisz wiedzieć przed Giro d'Italia 2026.
Giro d'Italia 2026 startuje w Bułgarii!

Giro d'Italia 2026 startuje w Bułgarii!

© Giro d'Italia 2026

01

Trasa Giro d'Italia 2026: coś starego, coś nowego

Choć zagraniczne starty Wielkich Tourów stały się w ostatnich latach czymś powszechnym, rok 2026 jest pierwszym w historii, gdy Giro d’Italia drugi raz z rzędu startuje za granicą (Grande Partenze) - Bułgaria została 11. krajem goszczącym start Giro, po Albanii, która debiutowała w ubiegłym sezonie.
Na pierwszych etapach trasa nie ma już tak dużego przewyższenia jak w ubiegłym roku (spadek o nieco ponad 3500 m), ale nadal zachowuje poziom trudności, z którego słynie Giro. Największe wyzwania? Po pierwsze: 14-kilometrowy podjazd na Blockhaus na 7. etapie. Po drugie: szalona 42-kilometrowa indywidualna jazda na czas w Toskanii na 10. etapie. Po trzecie: „ząbkowany” profil 14. etapu obejmujący pięć legendarnych podjazdów Doliny Aosty na dystansie 133 km. No i na deser nokautujące etapy 19. i 20. w samym sercu Dolomitów.
Mads Pedersen i Wout Van Aert podczas 13. etapu Giro d'Italia z Rovigo do Vicenzy we Włoszech 23 maja 2025 r.

Giro d'Italia słynie z trudnych podjazdów

© RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

Ogólnie rzecz biorąc, w sezonie 2026 peleton zmierzy się z jedną jazdą indywidualną na czas, ośmioma etapami sprinterskimi, siedmioma pośrednimi etapami górskimi i pięcioma etapami wysokogórskimi. To będzie ściganie na najwyższym poziomie!
Zapoznaj się z pełnym przeglądem 21 indywidualnych etapów Giro d'Italia poniżej:

Data

Etap

Trasa

Dystans

Przewyższenie

Piątek, 8 maja

1

Nessebar - Burgas

147km

876m

Sobota, 9 maja

2

Burgas - Veliko Tarnovo

221km

2411m

Niedziela, 10 maja

3

Plovdiv - Sofia

175km

1577m

Poniedziałek, 11 maja

Rest Day

Wtorek, 12 maja

4

Catanzaro – Cosenza

138km

1681m

Środa, 13 maja

5

Praia a Mare - Potenza

203km

3740m

Czwartek, 14 maja

6

Paestum - Naples

141km

684m

Piątek, 15 maja

7

Formia - Blockhaus

244km

4472m

Sobota, 16 maja

8

Chieti - Fermo

156km

1872m

Niedziela, 17 maja

9

Cervia - Corno alle Scale

184km

2352m

Poniedziałek, 18 maja

Rest Day

Wtorek, 19 maja

10

Viareggio - Massa ITT

42km

98m

Środa, 20 maja

11

Porcari (Paper District) - Chiavari

195km

2550m

Czwartek, 21 maja

12

Imperia - Novi Ligure

175km

2165m

Piątek, 22 maja

13

Alessandria - Verbania

189km

1398m

Sobota, 23 maja

14

Aosta - Pila (Gressan)

133km

4202m

Niedziela, 24 maja

15

Voghera - Milan

157km

630m

Poniedziałek, 25 maja

Rest Day

Wtorek, 26 maja

16

Bellinzona - Carì

113km

2961m

Środa, 27 maja

17

Cassano d'Adda - Andalo

202km

3216m

Czwartek, 28 maja

18

Fai della Paganella - Pieve di Soligo

171km

1889m

Piątek, 29 maja

19

Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè)

151km

4834m

Sobota, 30 maja

20

Gemona del Friuli - Piancavallo

200km

3827m

Niedziela, 31 maja

21

Rzym - Rzym

131km

1329m

02

Bułgaria kusi

Bałkański krajobraz będzie tłem dla pierwszych trzech dni akcji. Stosunkowo łagodny teren sprawia, że wszystkie etapy będą prawdopodobnie rozgrywane przez sprinterów lub nerwowe ucieczki na końcowych fragmentach trasy. Spodziewamy się, że w czołówce może się pojawić kilka nowych twarzy.
Primož Roglič z zespołu Red Bull - BORA - hansgrohe podczas 3. etapu Giro d'Italia w Albanii 11 maja 2025 r.

Primož Roglič w różowej koszulce w 2025 r.

© RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

03

Tydzień 1: Sprinty i zmiany w czołówce

Po pierwszym dniu odpoczynku, który wypadnie 11 maja, peleton opuści Bułgarię i zacznie ściganie na południowym wybrzeżu Włoch. Spodziewamy się kolejnych sprinterskich rozgrywek na etapach 4 i 6 z nieco bardziej przewidywalnym dniem jazdy pomiędzy nimi. 244-kilometrowa trasa 7. etapu z Formii do Blockhaus to pierwszy prawdziwy sprawdzian dla faworytów klasyfikacji generalnej, który po sześciu dniach dynamicznych potyczek z pewnością przetasuje klasyfikację generalną. 14-kilometrowy podjazd na szczyt Blockhaus może sprawić, że forma wielu zawodników zostanie brutalnie zweryfikowana.
Warto zaznaczyć, że nawet jeśli 7. etap nie zakończy się spektakularną walką o punkty, to 9-tka i finał pierwszego pełnego tygodnia z pewnością na pewno rozgrzeje zawodników i kibiców do czerwoności. 184-kilometrowa wije się dość spokojnie, a zdecydowana większość z 2352 m przewyższenia zaczyna mieć znaczenie dopiero na ostatnich 30 km. Po dniu odpoczynku, kolarze mogą pozwolić sobie na jeszcze bardziej hardkorowe przekroczenie własnych limitów.
04

Tydzień 2: Jazda na czas, spinning inspirowany Monumentem i stroma sobota

Po drugim dniu przerwy 10. etap będzie gratką dla specjalistów od jazdy na czas i obejmie płaską, 42-kilometrową trasę wzdłuż wybrzeża Toskanii z Viareggio do Massy. Choć na zawodników czekać będzie jeszcze wiele różnych trudności, to nietypowa długość tej czasówki sprawia, że każdy błąd zawodnika walczącego o klasyfikację generalną będzie miał bardzo duże znaczenie. Następny etap będzie dość pofałdowany, bez szczególnych niespodzianek, ale to 12. etap szczególnie zainteresuje specjalistów od rowerowych ciekawostek - jego trasa jest niemal idealną odwrotnością trasy monumentu Mediolan–San Remo.
Thomas Pidcock występuje podczas Giro di Italia w San Valentino we Włoszech 27 maja 2025 r.

Widzowie dopingują kolarzy podczas Giro d'Italia 2025

© Charly López/Red Bull Content Pool

Następujący po nim dzień transferowy w kierunku Alp stanowi rozgrzewkę przed tym, co czeka nas w trzecią sobotę wyścigu. Etap 14 rozpoczyna się od podjazdu kategorii 1 do Saint-Barthélemy, na który składa się 4 202 m przewyższenia na dystansie 133 km. Gdy kolarze złapią oddech na zjeździe, sytuacja zaczyna się ponownie rozkręcać dzięki trzem brutalnym podjazdom przed finałowym, 16,5-kilometrowym finiszem na szczycie w Pile. To podjazdem o średnim nachyleniu 7% - idealny dla górskich specjalistów. Tydzień drugi zakończy się sprinterskim etapem do Mediolanu. Będzie to ostatnia szansa dla sprinterów przed niedzielnym finałem.
05

Tydzień 3: Podjazdy, podjazdy i jeszcze więcej podjazdów

Po ostatnim dniu odpoczynku następuje krótka, ostra szwajcarska wycieczka - 113-kilometrowy etap obejmuje pętlę, która dwukrotnie atakuje podjazdy Torre i Leontica i kończy się finiszem na szczycie 11,6-kilometrowej drogi o średnim nachyleniu 8%. Później pora na dwa etapy przejściowe, po których nastąpi prawdziwa weryfikacja. Niezwykłe rzeczy wydarzą się na 19. etapie - etapie Królowej Giro 2026. W planie mamy 6 podjazdów, prawie 5000 m przewyższenia i wspinaczkę na Cima Coppi (najwyższy punkt tegorocznej edycji edycji) oraz Passo Giau (9,7 km przy średniej 9,4% nachyleniu). To właśnie na tym etapie będą się rozstrzygać batalie o królewskie koszulki Giro.
Jeśli 19. etap nie przyniesie ostatecznego rozstrzygnięcia, to 20. z pewnością je zapewni. Choć przez większość dnia kolarze będą mierzyć się z pofałdowanym terenem, podwójny podjazd na Piancavallo może okazać się miejscem, w którym wyścig zostanie ostatecznie wygrany lub przegrany.
Na zakończenie, po trzech tygodniach spędzonych w siodle, zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji zostaną uhonorowani podczas ceremonialnego wjazdu do Rzymu. Ostatni etap w stolicy może jednak jeszcze mocno namieszać w walce o klasyfikację punktową, ponieważ niemal na pewno zakończy się sprinterskim finiszem.
06

Faworyci Giro d'Italia 2026

Giro d’Italia zapowiada się jako zacięta rywalizacja pomiędzy jednymi z najbardziej ekscytujących talentów współczesnego kolarstwa. Lista startowa jest pełna zarówno zawodników mających już na koncie zwycięstwa w Wielkich Tourach, jak i tych, którzy dopiero marzą o zapisaniu swojego nazwiska w historii tego sportu.
Mads Pedersen i Mathias Vacek podczas 5. etapu Giro d'Italia z Ceglie Messapica do Matery we Włoszech 14 maja 2025 r.

To może być zacięta walka o różową koszulkę!

© RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

Dwukrotny zwycięzca Tour de France i mistrz La Vuelta z 2025 roku, Jonas Vingegaard, będzie próbował zostać ósmym kolarzem w historii, który wygrał wszystkie trzy Wielkie Toury, a bez Tadeja Pogačara, Duńczyk rusza na trasę jako zdecydowany faworyt.
Jego szanse wzrosły, gdy jego najmocniejszy konkurent do maglia rosa, João Almeida, został wykluczony z powodu choroby. W praktyce oznacza to, że UAE Team Emirates prawdopodobnie wesprze Adama Yatesa lub Jaya Vine'a w walce o generalkę. Koronacja Vingegaarda nie jest jednak przesądzona.
Egan Bernal, Richard Caparaz i Jai Hindley z Red Bull - BORA - hansgrohe wygrali wcześniej Corsa Rosa, podczas gdy kolega z drużyny Hindleya, Giulio Pellizzari, miał przełomowy domowy Grand Tour w 2025 roku. Stał się głównym motorem napędowym zespołu po tym, jak poprzedni lider zespołu Primož Roglič odpuścił się na 16. etapie i ostatecznie zajął szóste miejsce.
Wreszcie, outsiderzy, którzy mogą skorzystać na ewentualnych potknięciach Vingegaarda - austriacki kolarz Felix Gall i Ben O'Connor z Jayco AlUla.
07

Red Bull - BORA - hansgrohe pełne włoskich talentów

Giro d’Italia 2026 zachowuje format z 23 drużynami, wprowadzony podczas edycji 2025, co oznacza, że na starcie w Bułgarii ponownie stanie 184 kolarzy. Oprócz 18 ekip WorldTour dzikie karty otrzymały włoskie zespoły Bardiani CF 7 Saber i Team Polti VisitMalta, szwajcarskie drużyny Tudor Pro Cycling oraz Pinarello Q36.5 Pro Cycling, a także francuska ekipa Pro Continental - Unibet Rose Rockets.
Kolarze jadą podczas 8. etapu Giro d'Italia z Giulianova do Castelraimondo we Włoszech 17 maja 2025 r.

Team Red Bull - BORA - hansgrohe w akcji podczas edycji 2025

© RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

Wśród 18 drużyn WorldTour rywalizujących w Giro d'Italia 2026, nie mogło zabraknąć teamu Red Bull - BORA - hansgrohe. Ekipa wystawia skład na najwyższym poziomie i ma luksus przeprowadzenia dwutorowego ataku na klasyfikację generalną z Giulio Pellizzarim i Jai Hindleyem na czele. Para będzie wspierana w górach przez Aleksandra Własowa i Bena Zwiehoffa, podczas gdy Nico Denz i Gianni Moscon będą ich chronić na płaskim i pofałdowanym terenie Bel Paese.
08

Koszulki i klasyfikacje Giro d'Italia: co musisz wiedzieć

Zgodnie z tradycją, podczas Giro d’Italia 2026 po zakończeniu każdego etapu liderzy poszczególnych klasyfikacji będą otrzymywać cztery charakterystyczne koszulki. Są to:
  • Maglia Rosa (różowa) - kultowa koszulka Giro d'Italia, przyznawana liderowi klasyfikacji generalnej według czasu.
  • Maglia Ciclamino (fioletowa) - przyznawana liderowi klasyfikacji punktowej, zazwyczaj sprinterowi.
  • Maglia Azzurra (niebieska) - noszona przez lidera klasyfikacji górskiej, nagradzająca najlepszych wspinaczy wyścigu.
  • Maglia Bianca (biała) - zarezerwowana dla najlepszego kolarza poniżej 25 roku życia w klasyfikacji generalnej.
Na koniec każdego etapu przyznawane są premie w wysokości 10, 6 i 4 sekund dla pierwszych trzech zawodników, a także 3, 2 i 1 sekundy w sprintach pośrednich, co sprawia, że każdy etap ma ogromne znaczenie dla zawodników walczących o klasyfikację generalną.
Kolarstwo