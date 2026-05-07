Wszystko, co musisz wiedzieć o Giro d'Italia 2026

Giro d'Italia - pierwszy z tegorocznych Wielkich Tourów, startuje 8 maja. Peleton wystartuje w Bułgarii, w nadmorskim mieście Nessebar. Trwający 3 tygodnie wyścig przejedzie przez Bałkany, a następnie popędzi z południa na północ kontynentalnej części Włoch. Etap 16. będzie jedynym momentem, gdy wyścig ponownie wyjedzie poza granice Włoch. Wielki finał jak zwykle odbędzie się w Rzymie.

Najlepsi kolarze na świecie będą musieli pokonać 3,468 km pomiędzy startem nad Morzem Czarnym a metą we stolicy Włoch. Na ich drodze znajdzie się 48,764 m przewyższenia i seria kultowych podjazdów w Apeninach, Dolinie Aosty, Alpach i Dolomitach.

Od unikatowych detali związanych z niezwykłą trasą, po zasady związane z klasyfikacja generalną - w poniższym poradniku zebraliśmy wszystko, co musisz wiedzieć przed Giro d'Italia 2026.

Giro d'Italia 2026 startuje w Bułgarii! © Giro d'Italia 2026

01 Trasa Giro d'Italia 2026: coś starego, coś nowego

Choć zagraniczne starty Wielkich Tourów stały się w ostatnich latach czymś powszechnym, rok 2026 jest pierwszym w historii, gdy Giro d’Italia drugi raz z rzędu startuje za granicą (Grande Partenze) - Bułgaria została 11. krajem goszczącym start Giro, po Albanii, która debiutowała w ubiegłym sezonie.

Na pierwszych etapach trasa nie ma już tak dużego przewyższenia jak w ubiegłym roku (spadek o nieco ponad 3500 m), ale nadal zachowuje poziom trudności, z którego słynie Giro. Największe wyzwania? Po pierwsze: 14-kilometrowy podjazd na Blockhaus na 7. etapie. Po drugie: szalona 42-kilometrowa indywidualna jazda na czas w Toskanii na 10. etapie. Po trzecie: „ząbkowany” profil 14. etapu obejmujący pięć legendarnych podjazdów Doliny Aosty na dystansie 133 km. No i na deser nokautujące etapy 19. i 20. w samym sercu Dolomitów.

Giro d'Italia słynie z trudnych podjazdów © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

Ogólnie rzecz biorąc, w sezonie 2026 peleton zmierzy się z jedną jazdą indywidualną na czas, ośmioma etapami sprinterskimi, siedmioma pośrednimi etapami górskimi i pięcioma etapami wysokogórskimi. To będzie ściganie na najwyższym poziomie!

Zapoznaj się z pełnym przeglądem 21 indywidualnych etapów Giro d'Italia poniżej:

Data Etap Trasa Dystans Przewyższenie Piątek, 8 maja 1 Nessebar - Burgas 147km 876m Sobota, 9 maja 2 Burgas - Veliko Tarnovo 221km 2411m Niedziela, 10 maja 3 Plovdiv - Sofia 175km 1577m Poniedziałek, 11 maja Rest Day Wtorek, 12 maja 4 Catanzaro – Cosenza 138km 1681m Środa, 13 maja 5 Praia a Mare - Potenza 203km 3740m Czwartek, 14 maja 6 Paestum - Naples 141km 684m Piątek, 15 maja 7 Formia - Blockhaus 244km 4472m Sobota, 16 maja 8 Chieti - Fermo 156km 1872m Niedziela, 17 maja 9 Cervia - Corno alle Scale 184km 2352m Poniedziałek, 18 maja Rest Day Wtorek, 19 maja 10 Viareggio - Massa ITT 42km 98m Środa, 20 maja 11 Porcari (Paper District) - Chiavari 195km 2550m Czwartek, 21 maja 12 Imperia - Novi Ligure 175km 2165m Piątek, 22 maja 13 Alessandria - Verbania 189km 1398m Sobota, 23 maja 14 Aosta - Pila (Gressan) 133km 4202m Niedziela, 24 maja 15 Voghera - Milan 157km 630m Poniedziałek, 25 maja Rest Day Wtorek, 26 maja 16 Bellinzona - Carì 113km 2961m Środa, 27 maja 17 Cassano d'Adda - Andalo 202km 3216m Czwartek, 28 maja 18 Fai della Paganella - Pieve di Soligo 171km 1889m Piątek, 29 maja 19 Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè) 151km 4834m Sobota, 30 maja 20 Gemona del Friuli - Piancavallo 200km 3827m Niedziela, 31 maja 21 Rzym - Rzym 131km 1329m

02 Bułgaria kusi

Bałkański krajobraz będzie tłem dla pierwszych trzech dni akcji. Stosunkowo łagodny teren sprawia, że wszystkie etapy będą prawdopodobnie rozgrywane przez sprinterów lub nerwowe ucieczki na końcowych fragmentach trasy. Spodziewamy się, że w czołówce może się pojawić kilka nowych twarzy.

Primož Roglič w różowej koszulce w 2025 r. © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

03 Tydzień 1: Sprinty i zmiany w czołówce

Po pierwszym dniu odpoczynku, który wypadnie 11 maja, peleton opuści Bułgarię i zacznie ściganie na południowym wybrzeżu Włoch. Spodziewamy się kolejnych sprinterskich rozgrywek na etapach 4 i 6 z nieco bardziej przewidywalnym dniem jazdy pomiędzy nimi. 244-kilometrowa trasa 7. etapu z Formii do Blockhaus to pierwszy prawdziwy sprawdzian dla faworytów klasyfikacji generalnej, który po sześciu dniach dynamicznych potyczek z pewnością przetasuje klasyfikację generalną. 14-kilometrowy podjazd na szczyt Blockhaus może sprawić, że forma wielu zawodników zostanie brutalnie zweryfikowana.

Warto zaznaczyć, że nawet jeśli 7. etap nie zakończy się spektakularną walką o punkty, to 9-tka i finał pierwszego pełnego tygodnia z pewnością na pewno rozgrzeje zawodników i kibiców do czerwoności. 184-kilometrowa wije się dość spokojnie, a zdecydowana większość z 2352 m przewyższenia zaczyna mieć znaczenie dopiero na ostatnich 30 km. Po dniu odpoczynku, kolarze mogą pozwolić sobie na jeszcze bardziej hardkorowe przekroczenie własnych limitów.

04 Tydzień 2: Jazda na czas, spinning inspirowany Monumentem i stroma sobota

Po drugim dniu przerwy 10. etap będzie gratką dla specjalistów od jazdy na czas i obejmie płaską, 42-kilometrową trasę wzdłuż wybrzeża Toskanii z Viareggio do Massy. Choć na zawodników czekać będzie jeszcze wiele różnych trudności, to nietypowa długość tej czasówki sprawia, że każdy błąd zawodnika walczącego o klasyfikację generalną będzie miał bardzo duże znaczenie. Następny etap będzie dość pofałdowany, bez szczególnych niespodzianek, ale to 12. etap szczególnie zainteresuje specjalistów od rowerowych ciekawostek - jego trasa jest niemal idealną odwrotnością trasy monumentu Mediolan–San Remo.

Widzowie dopingują kolarzy podczas Giro d'Italia 2025 © Charly López/Red Bull Content Pool

Następujący po nim dzień transferowy w kierunku Alp stanowi rozgrzewkę przed tym, co czeka nas w trzecią sobotę wyścigu. Etap 14 rozpoczyna się od podjazdu kategorii 1 do Saint-Barthélemy, na który składa się 4 202 m przewyższenia na dystansie 133 km. Gdy kolarze złapią oddech na zjeździe, sytuacja zaczyna się ponownie rozkręcać dzięki trzem brutalnym podjazdom przed finałowym, 16,5-kilometrowym finiszem na szczycie w Pile. To podjazdem o średnim nachyleniu 7% - idealny dla górskich specjalistów. Tydzień drugi zakończy się sprinterskim etapem do Mediolanu. Będzie to ostatnia szansa dla sprinterów przed niedzielnym finałem.

05 Tydzień 3: Podjazdy, podjazdy i jeszcze więcej podjazdów

Po ostatnim dniu odpoczynku następuje krótka, ostra szwajcarska wycieczka - 113-kilometrowy etap obejmuje pętlę, która dwukrotnie atakuje podjazdy Torre i Leontica i kończy się finiszem na szczycie 11,6-kilometrowej drogi o średnim nachyleniu 8%. Później pora na dwa etapy przejściowe, po których nastąpi prawdziwa weryfikacja. Niezwykłe rzeczy wydarzą się na 19. etapie - etapie Królowej Giro 2026. W planie mamy 6 podjazdów, prawie 5000 m przewyższenia i wspinaczkę na Cima Coppi (najwyższy punkt tegorocznej edycji edycji) oraz Passo Giau (9,7 km przy średniej 9,4% nachyleniu). To właśnie na tym etapie będą się rozstrzygać batalie o królewskie koszulki Giro.

Jeśli 19. etap nie przyniesie ostatecznego rozstrzygnięcia, to 20. z pewnością je zapewni. Choć przez większość dnia kolarze będą mierzyć się z pofałdowanym terenem, podwójny podjazd na Piancavallo może okazać się miejscem, w którym wyścig zostanie ostatecznie wygrany lub przegrany.

Na zakończenie, po trzech tygodniach spędzonych w siodle, zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji zostaną uhonorowani podczas ceremonialnego wjazdu do Rzymu. Ostatni etap w stolicy może jednak jeszcze mocno namieszać w walce o klasyfikację punktową, ponieważ niemal na pewno zakończy się sprinterskim finiszem.

06 Faworyci Giro d'Italia 2026

Giro d’Italia zapowiada się jako zacięta rywalizacja pomiędzy jednymi z najbardziej ekscytujących talentów współczesnego kolarstwa. Lista startowa jest pełna zarówno zawodników mających już na koncie zwycięstwa w Wielkich Tourach, jak i tych, którzy dopiero marzą o zapisaniu swojego nazwiska w historii tego sportu.

To może być zacięta walka o różową koszulkę! © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

Dwukrotny zwycięzca Tour de France i mistrz La Vuelta z 2025 roku, Jonas Vingegaard, będzie próbował zostać ósmym kolarzem w historii, który wygrał wszystkie trzy Wielkie Toury, a bez Tadeja Pogačara, Duńczyk rusza na trasę jako zdecydowany faworyt.

Jego szanse wzrosły, gdy jego najmocniejszy konkurent do maglia rosa, João Almeida, został wykluczony z powodu choroby. W praktyce oznacza to, że UAE Team Emirates prawdopodobnie wesprze Adama Yatesa lub Jaya Vine'a w walce o generalkę. Koronacja Vingegaarda nie jest jednak przesądzona.

Egan Bernal, Richard Caparaz i Jai Hindley z Red Bull - BORA - hansgrohe wygrali wcześniej Corsa Rosa, podczas gdy kolega z drużyny Hindleya, Giulio Pellizzari, miał przełomowy domowy Grand Tour w 2025 roku. Stał się głównym motorem napędowym zespołu po tym, jak poprzedni lider zespołu Primož Roglič odpuścił się na 16. etapie i ostatecznie zajął szóste miejsce.

Wreszcie, outsiderzy, którzy mogą skorzystać na ewentualnych potknięciach Vingegaarda - austriacki kolarz Felix Gall i Ben O'Connor z Jayco AlUla.

07 Red Bull - BORA - hansgrohe pełne włoskich talentów

Giro d’Italia 2026 zachowuje format z 23 drużynami, wprowadzony podczas edycji 2025, co oznacza, że na starcie w Bułgarii ponownie stanie 184 kolarzy. Oprócz 18 ekip WorldTour dzikie karty otrzymały włoskie zespoły Bardiani CF 7 Saber i Team Polti VisitMalta, szwajcarskie drużyny Tudor Pro Cycling oraz Pinarello Q36.5 Pro Cycling, a także francuska ekipa Pro Continental - Unibet Rose Rockets.

Team Red Bull - BORA - hansgrohe w akcji podczas edycji 2025 © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

Wśród 18 drużyn WorldTour rywalizujących w Giro d'Italia 2026, nie mogło zabraknąć teamu Red Bull - BORA - hansgrohe. Ekipa wystawia skład na najwyższym poziomie i ma luksus przeprowadzenia dwutorowego ataku na klasyfikację generalną z Giulio Pellizzarim i Jai Hindleyem na czele. Para będzie wspierana w górach przez Aleksandra Własowa i Bena Zwiehoffa, podczas gdy Nico Denz i Gianni Moscon będą ich chronić na płaskim i pofałdowanym terenie Bel Paese.

08 Koszulki i klasyfikacje Giro d'Italia: co musisz wiedzieć

Zgodnie z tradycją, podczas Giro d’Italia 2026 po zakończeniu każdego etapu liderzy poszczególnych klasyfikacji będą otrzymywać cztery charakterystyczne koszulki. Są to:

Maglia Rosa (różowa) - kultowa koszulka Giro d'Italia, przyznawana liderowi klasyfikacji generalnej według czasu.

Maglia Ciclamino (fioletowa) - przyznawana liderowi klasyfikacji punktowej, zazwyczaj sprinterowi.

Maglia Azzurra (niebieska) - noszona przez lidera klasyfikacji górskiej, nagradzająca najlepszych wspinaczy wyścigu.

Maglia Bianca (biała) - zarezerwowana dla najlepszego kolarza poniżej 25 roku życia w klasyfikacji generalnej.

Na koniec każdego etapu przyznawane są premie w wysokości 10, 6 i 4 sekund dla pierwszych trzech zawodników, a także 3, 2 i 1 sekundy w sprintach pośrednich, co sprawia, że każdy etap ma ogromne znaczenie dla zawodników walczących o klasyfikację generalną.