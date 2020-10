Opony – czarne złoto F1

Temperatura – przyjaciel i wróg

to sztuka kompromisów. Można zbudować samochód z ogromnym dociskiem, ale nic to nie da, gdy zbyt mocno przyciska on opony do toru. W takiej sytuacji szybko się one rozgrzeją i przez kilka okrążeń będą zachowywać się odpowiednio, ale potem błyskawicznie zużyją się z uwagi na wyjście poza optymalny zakres temperatur. Współcześnie z oponami Pirelli jest tym większe ryzyko takiej sytuacji, bo ich okno pracy jest wąskie. Możliwe też jest zbudowanie auta z małym dociskiem, który będzie się delikatnie obchodził z ogumieniem. To także może być jednak ślepa uliczka, bo zbyt mały docisk zmusi kierowcę do wolnej jazdy w zakrętach. Takim bolidem również nie da się wygrać. Z tego powodu mistrzami zostają ci, którzy najlepiej pogodzą dziesiątki technicznych sprzeczności.

Opona na twardo czy na miękko?

Opony wykonywane są z mieszanek różnych rodzajów gumy. Mogą one być miękkie i twarde, istnieje także cała gama wartości pośrednich. Obecnie wizualnie różnią się one od siebie kolorami napisów na bokach (czerwony to miękka, żółty to pośrednia, a biały to twarda). Najważniejsze różnice dotyczą jednak ich pracy. Prawa fizyki mówią nam, że im coś jest bardziej miękkie, tym łatwiej się topi. Tak też jest z gumą. Miękka mieszanka topi się w niższej temperaturze. Oczywiście mowa tutaj tylko o cienkiej warstwie gumy bezpośrednio na powierzchni opony. To ona przykleja się do asfaltu i odrywa od niego w miarę obracania koła. Część gumy pozostaje jednak przylepiona do nawierzchni, ale o tym później. Im łatwiej następuje wspomniane topnienie, tym lepszą przyczepność ma wyposażony w dany typ opony bolid.

Opony wykonywane są z mieszanek różnych rodzajów gumy. Mogą one być miękkie i twarde, istnieje także cała gama wartości pośrednich. Obecnie wizualnie różnią się one od siebie kolorami napisów na bokach (czerwony to miękka, żółty to pośrednia, a biały to twarda). Najważniejsze różnice dotyczą jednak ich pracy. Prawa fizyki mówią nam, że im coś jest bardziej miękkie, tym łatwiej się topi. Tak też jest z gumą. Miękka mieszanka topi się w niższej temperaturze. Oczywiście mowa tutaj tylko o cienkiej warstwie gumy bezpośrednio na powierzchni opony. To ona przykleja się do asfaltu i odrywa od niego w miarę obracania koła. Część gumy pozostaje jednak przylepiona do nawierzchni, ale o tym później. Im łatwiej następuje wspomniane topnienie, tym lepszą przyczepność ma wyposażony w dany typ opony bolid.

Opony wykonywane są z mieszanek różnych rodzajów gumy. Mogą one być miękkie i twarde, istnieje także cała gama wartości pośrednich. Obecnie wizualnie różnią się one od siebie kolorami napisów na bokach (czerwony to miękka, żółty to pośrednia, a biały to twarda). Najważniejsze różnice dotyczą jednak ich pracy. Prawa fizyki mówią nam, że im coś jest bardziej miękkie, tym łatwiej się topi. Tak też jest z gumą. Miękka mieszanka topi się w niższej temperaturze. Oczywiście mowa tutaj tylko o cienkiej warstwie gumy bezpośrednio na powierzchni opony. To ona przykleja się do asfaltu i odrywa od niego w miarę obracania koła. Część gumy pozostaje jednak przylepiona do nawierzchni, ale o tym później. Im łatwiej następuje wspomniane topnienie, tym lepszą przyczepność ma wyposażony w dany typ opony bolid.

Strategiczny ból głowy

Regulamin sportowy Formuły 1 wymaga obecnie, aby podczas wyścigu zastosowano co najmniej dwie z trzech dostępnych mieszanek. Potocznie mówi się o nich po prostu jako o miękkiej, pośredniej i twardej, choć w rzeczywistości jest to bardziej skomplikowane. Na podstawie parametrów poszczególnych torów oraz wniosków z testów i poprzednich wyścigów, jakie się na nich odbyły, Pirelli wybiera trzy rodzaje gładkich opon (slicków) z pięciu produkowanych mieszanek gumy. Określane są one kodami od C1 do C5, gdzie litera C pochodzi od angielskiego compound (mieszanka), a cyfry od 1 do 5 oznaczają kolejne stopnie miękkości. Jeżeli nawierzchnia danego toru jest łagodna dla opon, można użyć miękkich mieszanek, np. C3, C4 i C5. Wtedy C3 jako najtwardsza z nich będzie nazywana twardą, C4 pośrednią itd. Na innym obiekcie może jednak być konieczne użycie twardego zakresu mieszanek, np. C1, C2 i C3. Wtedy ta sama C3 będzie najbardziej miękką z dostępnych opon i otrzyma czerwony napis.

Regulamin sportowy Formuły 1 wymaga obecnie, aby podczas wyścigu zastosowano co najmniej dwie z trzech dostępnych mieszanek. Potocznie mówi się o nich po prostu jako o miękkiej, pośredniej i twardej, choć w rzeczywistości jest to bardziej skomplikowane. Na podstawie parametrów poszczególnych torów oraz wniosków z testów i poprzednich wyścigów, jakie się na nich odbyły, Pirelli wybiera trzy rodzaje gładkich opon (slicków) z pięciu produkowanych mieszanek gumy. Określane są one kodami od C1 do C5, gdzie litera C pochodzi od angielskiego compound (mieszanka), a cyfry od 1 do 5 oznaczają kolejne stopnie miękkości. Jeżeli nawierzchnia danego toru jest łagodna dla opon, można użyć miękkich mieszanek, np. C3, C4 i C5. Wtedy C3 jako najtwardsza z nich będzie nazywana twardą, C4 pośrednią itd. Na innym obiekcie może jednak być konieczne użycie twardego zakresu mieszanek, np. C1, C2 i C3. Wtedy ta sama C3 będzie najbardziej miękką z dostępnych opon i otrzyma czerwony napis.

Regulamin sportowy Formuły 1 wymaga obecnie, aby podczas wyścigu zastosowano co najmniej dwie z trzech dostępnych mieszanek. Potocznie mówi się o nich po prostu jako o miękkiej, pośredniej i twardej, choć w rzeczywistości jest to bardziej skomplikowane. Na podstawie parametrów poszczególnych torów oraz wniosków z testów i poprzednich wyścigów, jakie się na nich odbyły, Pirelli wybiera trzy rodzaje gładkich opon (slicków) z pięciu produkowanych mieszanek gumy. Określane są one kodami od C1 do C5, gdzie litera C pochodzi od angielskiego compound (mieszanka), a cyfry od 1 do 5 oznaczają kolejne stopnie miękkości. Jeżeli nawierzchnia danego toru jest łagodna dla opon, można użyć miękkich mieszanek, np. C3, C4 i C5. Wtedy C3 jako najtwardsza z nich będzie nazywana twardą, C4 pośrednią itd. Na innym obiekcie może jednak być konieczne użycie twardego zakresu mieszanek, np. C1, C2 i C3. Wtedy ta sama C3 będzie najbardziej miękką z dostępnych opon i otrzyma czerwony napis.

Przedstawiona taktyka może w razie potrzeby ulec zmianie. Jeśli np. dany bolid lepiej współpracuje z twardymi oponami, to kierowca będzie chciał jak najszybciej pozbyć się miękkich. Jeżeli zaś ma spaść deszcz, to zawodnicy postarają się dotrwać do niego nawet na zużytych gumach i założyć przejściówki lub deszczówki, zwane też często z angielskiego intermediatami i full wetami. Potocznie określa się je jako „mokre opony”. Obecnie są one oznaczone odpowiednio zielonym i niebieskim kolorem. Bieżnik zielonych interów odprowadza 30 litrów wody na sekundę przy 300 km/h, a niebieskich pełnych deszczówek 65 l/s przy tej samej prędkości. Dla porównania opony drogowych samochodów odprowadzają 6-10 l/s przy 100 km/h. Kierowcy używający ogumienia na mokrą nawierzchnię muszą bardzo uważać, gdy zaczyna ona przesychać, ponieważ zużywa się ono w błyskawicznym tempie. Można zdobyć ogromną przewagę, gdy założy się mokre opony chwilę przed konkurencją, ale trzeba pilnować ich zużycia, ponieważ jeśli deszcz jednak nie spadnie, już po chwili konieczny będzie kolejny pit-stop. Decyzję o użyciu którejś z mokrych mieszanek podejmuje się na podstawie odczuć zawodnika – gdy uznaje on, że na slickach nie da się jechać, prosi o założenie gum zielonych lub niebieskich. Drugim wyznacznikiem są czasy okrążeń. Przeciętny czas na suchym torze przyjmuje się za 100% i w przypadku deszczu zespoły ustalają progi procentowe, a przy ich przekroczeniu stosują któreś z mokrych opon. Deszcz spłukuje ponadto gumę z toru, co przekłada się na mniejszą przyczepność, niż gdyby jej warstwa pozostawała na asfalcie.

Przedstawiona taktyka może w razie potrzeby ulec zmianie. Jeśli np. dany bolid lepiej współpracuje z twardymi oponami, to kierowca będzie chciał jak najszybciej pozbyć się miękkich. Jeżeli zaś ma spaść deszcz, to zawodnicy postarają się dotrwać do niego nawet na zużytych gumach i założyć przejściówki lub deszczówki, zwane też często z angielskiego intermediatami i full wetami. Potocznie określa się je jako „mokre opony”. Obecnie są one oznaczone odpowiednio zielonym i niebieskim kolorem. Bieżnik zielonych interów odprowadza 30 litrów wody na sekundę przy 300 km/h, a niebieskich pełnych deszczówek 65 l/s przy tej samej prędkości. Dla porównania opony drogowych samochodów odprowadzają 6-10 l/s przy 100 km/h. Kierowcy używający ogumienia na mokrą nawierzchnię muszą bardzo uważać, gdy zaczyna ona przesychać, ponieważ zużywa się ono w błyskawicznym tempie. Można zdobyć ogromną przewagę, gdy założy się mokre opony chwilę przed konkurencją, ale trzeba pilnować ich zużycia, ponieważ jeśli deszcz jednak nie spadnie, już po chwili konieczny będzie kolejny pit-stop. Decyzję o użyciu którejś z mokrych mieszanek podejmuje się na podstawie odczuć zawodnika – gdy uznaje on, że na slickach nie da się jechać, prosi o założenie gum zielonych lub niebieskich. Drugim wyznacznikiem są czasy okrążeń. Przeciętny czas na suchym torze przyjmuje się za 100% i w przypadku deszczu zespoły ustalają progi procentowe, a przy ich przekroczeniu stosują któreś z mokrych opon. Deszcz spłukuje ponadto gumę z toru, co przekłada się na mniejszą przyczepność, niż gdyby jej warstwa pozostawała na asfalcie.

Przedstawiona taktyka może w razie potrzeby ulec zmianie. Jeśli np. dany bolid lepiej współpracuje z twardymi oponami, to kierowca będzie chciał jak najszybciej pozbyć się miękkich. Jeżeli zaś ma spaść deszcz, to zawodnicy postarają się dotrwać do niego nawet na zużytych gumach i założyć przejściówki lub deszczówki, zwane też często z angielskiego intermediatami i full wetami. Potocznie określa się je jako „mokre opony”. Obecnie są one oznaczone odpowiednio zielonym i niebieskim kolorem. Bieżnik zielonych interów odprowadza 30 litrów wody na sekundę przy 300 km/h, a niebieskich pełnych deszczówek 65 l/s przy tej samej prędkości. Dla porównania opony drogowych samochodów odprowadzają 6-10 l/s przy 100 km/h. Kierowcy używający ogumienia na mokrą nawierzchnię muszą bardzo uważać, gdy zaczyna ona przesychać, ponieważ zużywa się ono w błyskawicznym tempie. Można zdobyć ogromną przewagę, gdy założy się mokre opony chwilę przed konkurencją, ale trzeba pilnować ich zużycia, ponieważ jeśli deszcz jednak nie spadnie, już po chwili konieczny będzie kolejny pit-stop. Decyzję o użyciu którejś z mokrych mieszanek podejmuje się na podstawie odczuć zawodnika – gdy uznaje on, że na slickach nie da się jechać, prosi o założenie gum zielonych lub niebieskich. Drugim wyznacznikiem są czasy okrążeń. Przeciętny czas na suchym torze przyjmuje się za 100% i w przypadku deszczu zespoły ustalają progi procentowe, a przy ich przekroczeniu stosują któreś z mokrych opon. Deszcz spłukuje ponadto gumę z toru, co przekłada się na mniejszą przyczepność, niż gdyby jej warstwa pozostawała na asfalcie.

Oczekiwane i nieoczekiwane problemy

Podczas jazdy kawałeczki gumy odrywają się od opony i pozostają na asfalcie. Powoduje to powstawanie coraz większych dziur, wyżłobień i otworów. Skutkuje to wystąpieniem grainingu i blisteringu, a w skrajnych wypadkach delaminacją gumy i pęknięciem opony. Graining (od angielskiego grain, czyli ziarenko) to zjawisko polegające na gromadzeniu się na powierzchni opony kulek z oderwanej gumy. Powodują one zmniejszenie powierzchni kontaktu z podłożem, co pogarsza przyczepność. Kierowcy mogą jednak próbować przetrwać ten moment, ponieważ po jakimś czasie granulki same odpadają z opony i znów staje się ona przyczepna.

Podczas jazdy kawałeczki gumy odrywają się od opony i pozostają na asfalcie. Powoduje to powstawanie coraz większych dziur, wyżłobień i otworów. Skutkuje to wystąpieniem grainingu i blisteringu, a w skrajnych wypadkach delaminacją gumy i pęknięciem opony. Graining (od angielskiego grain, czyli ziarenko) to zjawisko polegające na gromadzeniu się na powierzchni opony kulek z oderwanej gumy. Powodują one zmniejszenie powierzchni kontaktu z podłożem, co pogarsza przyczepność. Kierowcy mogą jednak próbować przetrwać ten moment, ponieważ po jakimś czasie granulki same odpadają z opony i znów staje się ona przyczepna.

Podczas jazdy kawałeczki gumy odrywają się od opony i pozostają na asfalcie. Powoduje to powstawanie coraz większych dziur, wyżłobień i otworów. Skutkuje to wystąpieniem grainingu i blisteringu, a w skrajnych wypadkach delaminacją gumy i pęknięciem opony. Graining (od angielskiego grain, czyli ziarenko) to zjawisko polegające na gromadzeniu się na powierzchni opony kulek z oderwanej gumy. Powodują one zmniejszenie powierzchni kontaktu z podłożem, co pogarsza przyczepność. Kierowcy mogą jednak próbować przetrwać ten moment, ponieważ po jakimś czasie granulki same odpadają z opony i znów staje się ona przyczepna.