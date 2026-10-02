Żużel: Janowski wygrywa ostatnią rundę SEC, ale tytuł dla Madsena

Piątkowe zmagania zapowiadały się niezwykle pasjonująco, a wszystko przez to, że w grze o złoto było kilku zawodników. Przed ostatnią, czwartą rundą w czeskich Pardubicach na szczycie klasyfikacji generalnej widnieli

Kacper Woryna

i

Leon Madsen,

którzy w poprzednich rundach zebrali po 34 punkty. Tylko jedno „oczko” straty mieli do nich

i

Michael Jepsen Jensen.

W grze byli też

Patryk Dudek

,

Jan Kvech

i

Mikkel Michelsen

.