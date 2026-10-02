Żużel: Janowski wygrywa ostatnią rundę SEC, ale tytuł dla Madsena

Piątkowe zmagania zapowiadały się niezwykle pasjonująco, a wszystko przez to, że w grze o złoto było kilku zawodników. Przed ostatnią, czwartą rundą w czeskich Pardubicach na szczycie klasyfikacji generalnej widnieli Kacper Woryna i Leon Madsen, którzy w poprzednich rundach zebrali po 34 punkty. Tylko jedno „oczko” straty mieli do nich Maciej Janowski i Michael Jepsen Jensen. W grze byli też Patryk Dudek, Jan Kvech i Mikkel Michelsen.
Oprócz złota indywidualnych mistrzostw Europy, zawodnicy walczyli także o niezwykle cenną przepustkę - awans do cyklu Grand Prix, który przypada zwycięzcy klasyfikacji generalnej SEC.
W dwóch pierwszych seriach dobrą robotę zrobili Maciej Janowski i Leon Madsen, którzy przywieźli po 5 punktów. Nieźle zaczął też Kacper Woryna, który zdobył 4 „oczka”. Z walki o medale wypisał się z kolei Michael Jepsen Jensen. Duńczyk w obu startach przyjechał ostatni!
Po czterech seriach bliżej złota był Leon Madsen, który prowadził w punktacji z 9 punktami na koncie. W grze byli też Polacy - Maciej Janowski i Kacper Woryna, którzy mieli odpowiednio 8 i 6 „oczek”.
Faza zasadnicza zakończyła się zwycięstwem Madsena, który awansował bezpośrednio do finału w Pardubicach wspólnie z rodakiem, Mikkelem Michelsenem. W barażu spotkali się zaś Janowski, Lebiediew, Kvech i starszy z braci Pawlickich, gdzie walczyli o pozostałe miejsca w finale. W przedostatnim biegu dnia najszybszy był „Magic”, a tuż za nim przyjechał Jan Kvech.
Awans Janowskiego oznaczał, że Polak był wciąż w grze o złoto. Żeby ten scenariusz się sprawdził, musiał w finale wygrać, zaś Madsen nie mógł zdobyć żadnego punktu!
W finale „Magic” zaprezentował niesamowitą prędkość. Janowski połknął najpierw Kvecha, a potem minął Michelsena. Polski żużlowiec utrzymał prowadzenie do samego końca i wygrał rundę w Pardubicach!
To jednak było zbyt mało na mistrzowski tytuł, bowiem Madsen ostatecznie pokonał na trasie Jana Kvecha i tym samym wygrał cykl SEC! Srebrny medal odebrał Maciej Janowski, zaś brąz wywalczył Kacper Woryna.
Madsen utrzymał się w cyklu Grand Prix, więc nie jest mu potrzebna wejściówka z wygranej w SEC. Ta nagroda nie przechodzi jednak do kolejnego - Macieja Janowskiego, a do organizatora mistrzostw świata, który będzie dysponować dodatkową dziką kartą.
TOP 3 klasyfikacji generalnej cyklu SEC 2026:
1.Leon Madsen (Dania) - 47 pkt
2.Maciej Janowski (Polska) - 46 pkt
3.Kacper Woryna (Polska) - 42 pkt
Czwarty finał SEC w Pardubicach:
1. Maciej Janowski (Polska) - 13+3 (3,2,1,2,2,3) - 1. msc w finale
2. Mikkel Michelsen (Dania) - 12 (2,0,2,3,3,2) -
3. Leon Madsen (Dania) - 13 (3,2,2,2,3,1) - 3. msc w finale
4. Jan Kvech (Czechy) - 9+2 (2,2,2,3,0,0) - 4. msc w finale
5. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 10+1(1,3,3,1,2)
6. Przemysław Pawlicki (Polska) - 9+w (2,3,3,w,1)
7. Patryk Dudek (Polska) - 8 (0,3,2,0,3)
8. Michael Jepsen Jensen (Dania) - 8 (0,0,3,2,3)
9. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 8 (d,1,3,3,1)
10. Kacper Woryna (Polska) - 8 (1,3,1,1,2)
11. Mathias Pollestad (Norwegia) - 6 (1,1,0,3,1)
12. Vaclav Milik (Czechy) - 5 (3,1,0,1,0)
13. Piotr Pawlicki (Polska) - 5 (3,0,1,0,1)
14. Nazar Parnicki (Ukraina) - 4 (0,2,0,2,0)
15. Adam Ellis (Wielka Brytania) - 4 (2,0,0,u,2)
16. Kim Nilsson (Szwecja) - 4 (1,1,1,1,0)