Znamy kalendarz Speedway Grand Prix 2026! Jest niespodzianka!

Rundy w Polsce zostaną zorganizowane w Toruniu , Wrocławiu oraz… Łodzi . To ostatnie miasto zadebiutuje w cyklu Grand Prix. W 2026 roku w kalendarzu zabraknie z kolei Gorzowa i Warszawy. Stolica Polski zorganizuje bowiem finał Drużynowych Mistrzostw Świata. Przypomnijmy, że aktualnym Indywidualnym Mistrzem Świata jest Bartosz Zmarzlik, zaś reprezentacja Polski broni zdobytego złota w Speedway World Cup z 2023 roku.

“Bardzo się cieszę, że Łódź znalazła się w kalendarzu SGP. Jestem pewien, że fani będą podekscytowani wizytą na Moto Arenie Łódź, podobnie jak powrotem do wszystkich pozostałych obiektów.” - stwierdził Dyrektor Komisji Wyścigów Torowych FIM Armando Castagna w rozmowie z oficjalną stroną Speedway Grand Prix.

Cykl Grand Prix rozpocznie się od rundy w niemieckim Landshut. Kolejnym państwem na liście są Czechy, gdzie w Pradze zostanie rozegrane rekordowa 32. impreza Grand Prix. Następnie czekają na nas dwie rundy w Manchesterze (dzień po dniu). Po Wielkiej Brytanii przyjdzie kolej na Wrocław, a następnie na szwedzką Mallilę. 1 sierpnia zameldujemy się w Łodzi. Trzy ostatnie rundy to zaś łotewska Ryga, duńskie Vojens i finałowy Toruń.

Żużlowe Grand Prix we Wrocławiu © Mateusz Birecki / Zuma Press / Forum

“Runda Grand Prix w Łodzi to fantastyczne wieści. Jeśli wykorzystany zostanie potencjał tego toru, to będziemy mieli piękny spektakl. Na pewno lepsze to niż nudny Gorzów” - skomentował na platformie “X” Konrad Marzec, dziennikarz “Super Expressu”.

Na 2026 rok zaplanowano pięć sesji kwalifikacyjnych, które zakończą się wyścigiem sprinterskim. Odbędą się one podczas pierwszej rundy w Manchesterze, Wrocławiu, Łodzi, Vojens i Toruniu.

Kalendarz FIM Speedway Grand Prix 2026

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, finał Drużynowych Mistrzostw Świata odbędzie się z kolei w Warszawie. Impreza zostanie rozegrana 29 sierpnia 2026 roku . Półfinały odbędą się z kolei w Landshut i Rydze - dzień przed turniejami Grand Prix w tych miastach. Oznacza to, że dwa półfinały DPŚ będzie dzielić ponad… dwa miesiące, co jest dość nietypowym rozwiązaniem.

“To czysta głupota robić pierwszy półfinał DPŚ w maju, a drugi półfinał w sierpniu. Co ma jedno do drugiego?” - skomentował decyzję Maciej Markowski, komentator Eleven Sports.

Kalendarz FIM Speedway World Cup 2026

Ogłoszono także kalendarz Mistrzostw Świata Juniorów . Odbędą się trzy rundy - w Malilli, Łodzi i Vojens . Wszystkie z tych turniejów odbędą się dzień przed zawodami cyklu Grand Prix zaplanowanych w tych miastach. Z kolei Speedway of Nations 2 (MŚ par juniorów) odbędą się 22 maja w Pradze . Wrocław zorganizuje z kolei finał SGP3 .