Imagina seres lançado de uma chaminé gigante a 180 km/h. Foi exatamente isso que Dani Román, piloto espanhol de wingsuit, e Fred Fugen, atleta francês, fizeram na Eslovénia, conquistando dois recordes mundiais do Guinness World Records®.

A dupla rasgou os céus de Trbovlje, na Eslovénia, com a maior catapulta humana do mundo, instalada no interior de uma chaminé de 360 metros — a mais alta da Europa. O sistema, com 60 metros e desenvolvido especialmente para este desafio, lançou-os na vertical, dos 0 aos 180 km/h em apenas 2,15 segundos. Depois de um breve momento de ausência de gravidade no ponto mais alto, iniciaram a descida, abriram os paraquedas e aterraram em segurança. 🚀

01 Dois recordes mundiais numa proeza incrível

Dani Román garantiu o seu primeiro título do Guinness World Records® ao atingir uma altura de 100,36 metros após ser lançado pela catapulta humana, estabelecendo um novo recorde mundial.

Quotation É simplesmente «bam!» – passas de zero a 180 km/h em dois ou três segundos Dani Roman

Mas os recordes não ficaram por aqui. Dani Román, de 35 anos, e Fred Fugen, de 47, fizeram depois um lançamento em simultâneo e conquistaram um segundo título do Guinness World Records®: a maior altura combinada alcançada por uma catapulta humana. Juntos, atingiram os 151,72 metros, com Román a chegar aos 75,97 metros e Fugen aos 75,75 metros acima dos respetivos pontos de lançamento.

«A parte mais intensa é quando entras na catapulta, porque sabes o que está para vir», disse o Roman, que também se juntou ao Fugen em 2025 na Ultimate Aerial Obstacle Course. «Tens a contagem decrescente. Naquela cápsula, não te consegues mexer. Ficas mesmo preso lá dentro. Sentes a pressão nas costas, pressão na barriga.

«Depois é só “bam!” – passas de zero a 180 km/h em dois ou três segundos, disparando diretamente para cima pela chaminé. Continuas a subir e a subir, e de repente parece que tudo à tua volta se move em câmara lenta, antes de começares a acelerar para baixo outra vez. Foi um dos saltos mais intensos que já fiz.»

Lançados da chaminé mais alta da Europa, a acelerar até aos 180 km/h © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

02 Catapulta Humana: factos importantes

Local: Trbovlje, Eslovénia

Data: 5 de novembro de 2026

Atletas: Dani Roman (Espanha) e Fred Fugen (França)

Altura da chaminé: 360 m – a chaminé mais alta da Europa

Comprimento da catapulta: 60 m – a maior catapulta humana do mundo

Velocidade máxima de lançamento: 180 km/h

Aceleração : de 0 a 180 km/h em 2,15 segundos

Ponto mais alto do voo: 456,7 m acima do nível do solo

Títulos do Guinness World Records®: Maior altura alcançada por uma catapulta humana (100,36 m) e maior altura combinada alcançada por uma catapulta humana (151,72 m)

03 Dois anos e meio de preparação: os bastidores deste feito recorde

Conseguir algo assim não acontece da noite para o dia. O projeto «Human Catapult» levou dois anos e meio a ser desenvolvido, com a equipa eslovena de acrobacias e engenharia DD Squad a construir o enorme sistema de lançamento dentro da chaminé mais alta da Europa. A potência máxima, sujeitou os atletas a forças de até 4,2 G.

Quotation A realidade do que aconteceu aqui é de loucos Frédéric Fugen

Para o Fugen, o maior desafio foi dar um passo para o desconhecido, mesmo com milhares de saltos já no currículo.

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«A realidade do que aconteceu aqui é de loucos», disse ele. «Com uma catapulta desta dimensão, estamos a entrar em algo bastante desconhecido e temos de confiar em toda a nossa experiência para lidar com o salto após um lançamento tão único e extremo. É algo para o qual não dá para treinar, mas confiamos plenamente na DD Squad.

«Ao longo da minha carreira, tenho tentado sempre ultrapassar os limites do desporto e experimentar coisas novas no B.A.S.E. jumping e no paraquedismo, e nos desportos aéreos em geral. E foi definitivamente isso que aconteceu hoje.»

Dois Recordes Mundiais do Guinness para o Fred Fugen e a Dani Roman © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

O projeto, apoiado pela Prada Linea Rossa, também deu um novo fôlego ao salto B.A.S.E. Normalmente, o desporto envolve saltar de paraquedas a partir de estruturas fixas, em vez de aeronaves. B.A.S.E. significa Building (edifício), Antenna (antena), Span (ponte) e Earth (penhasco ou montanha) – os quatro tipos de locais de onde os saltadores costumam lançar-se.

Vê o Roman e o Fugen a enfrentarem mais um desafio de grandes alturas na Ultimate Aerial Obstacle Course.

Juntos, o Roman e o Fugen já completaram mais de 32 000 saltos de paraquedas. Mas, mesmo com toda essa experiência, serem lançados de uma chaminé a 180 km/h foi algo completamente novo. E agora têm dois recordes mundiais para provar isso.