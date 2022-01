B-Boys e B-Girls: como escolher o nome perfeito

Há quem ache que os nomes artísticos de B-Boys e B-Girls são definidos por mentores. Isso até acontece, mas na maioria das vezes é o próprio breaker quem escolhe como se vai apresentar ao mundo. Essa capacidade de decidir livremente está profundamente enraizada na cultura hip-hop (e serve como um belo mantra para a vida): não é necessário teres a permissão de alguém para definires quem és.

Uma das funções mais importantes da criação de um nome artístico é justamente mostrar o teu comprometimento com a cultura hip-hop. É uma declaração de que fazes parte do movimento e da tua decisão de levares um estilo de vida de criatividade e respeito, não importando se a dança é a tua profissão ou paixão.

Vê cinco dicas de como criar um nome que vai ser lembrado por toda a gente. Mas lembra-te: não existem regras. Um nome artístico é algo totalmente individual e deve combinar com o gosto do breaker. Se encontrares algo que faça sentido para ti, não penses demais e segue o teu instinto.

B-Boy RoxRite © Mauro Puccini / Red Bull Content Pool

Destaca uma característica ou habilidade tua

Nomes como RoxRite (lê-se "rocking it right", que em inglês significa "a mandar bem") ou Crazy Legs (pernas loucas) evocam imagens sobre como esses B-Boys dançam. Quando o nome e a habilidade destacada funcionam bem juntos, a identidade do artista aumenta de nível.

Homenageia alguém inspirador

A pessoa homenageada nem precisa ser do mundo da dança – o que facilita a escolha de um nome com o qual realmente te vais identificar. Por exemplo: o B-Boy Poe One, jurado do Red Bull BC One por vários anos, resolveu homenagear o lendário autor e poeta Edgar Allan Poe.

Mostra que fazes parte de uma crew

Existem crews que 'marcam' os nomes dos seus membros. Um excelente exemplo é a crew parisiense Wanted, que costuma terminar os nomes dos seus membros com 'son'. Se encontrares Yugson, Dedson, Mamson, Babyson e outros com nomes semelhantes por aí, sabes que a crew Wanted chegou. Outro exemplo são os membros da lendária House of Ninja, que usam nomes como Willi Ninja, Benni Ninja e Javier Ninja.

Yaman Okur, o B-Boy Yamson, da crew Wanted © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

Faz um trocadilho com o teu nome verdadeiro

Quem fez isso e acertou foi o RoxRite. Outro nome que pode servir de exemplo, dessa vez vindo do mundo do rap, é Eminem, nome artístico de Marshall Mathers, que fez das suas iniciais (MM, em inglês "eme and eme") um dos nomes mais conhecidos da indústria da música.

Mostra o que fazes

Dançarinos de locking e popping são conhecidos por integrar nos seus nomes as habilidades que dominam. Apelidos como Suga Pop, Popin 'Pete e P-Lock deixam claro quais são os movimentos favoritos de cada um desses breakers.

