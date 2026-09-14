Silverstone, a 22 de julho de 2026.
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
F1

Contra quem vai competir Verstappen?

No «Max vs. 100», Max Verstappen vai enfrentar 100 pilotos num desafio de karting único. Mas… quem estará do outro lado da grelha?
Escrito por Thomas Peeters
2 min de leituraPublished on

Parte desta história

Max Verstappen

Max Verstappen nasceu para ser rápido. Filho do antigo piloto de F1 Jos Verstappen, é piloto mais jovem vencedor de corridas na história da F1.

NetherlandsNetherlands
Ver perfil

Resumo

  1. 1
    Pilotos confirmados até agora
O tetracampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, prepara-se para um desafio diferente do habitual em Silverstone: enfrentar 100 pilotos numa corrida de karting onde todos têm o mesmo objetivo — impedir que o neerlandês chegue primeiro. A 16 de setembro, o «Max vs. 100» reúne um grid único, com estrelas do desporto, streamers, criadores de conteúdo, personalidades e fãs de corridas de todo o mundo, numa competição inédita que promete pôr à prova a velocidade e a estratégia de cada participante.
«Max vs 100» num relance
  • O quê: Max Verstappen enfrenta 100 pilotos num desafio de karting.
  • Quem: O tetracampeão mundial de F1 Max Verstappen contra um grupo variado de pilotos profissionais, atletas, criadores de conteúdos, streamers e outras personalidades.
  • Onde: Silverstone, Reino Unido.
  • Quando: 16 de setembro de 2026. A transmissão em direto começa às 17h, com a corrida a começar às 18h.
  • O desafio: O Max parte do fundo da grelha e tem de tentar ultrapassar todos os 100 concorrentes antes que o tempo acabe.
  • O pelotão: Os 100 pilotos vêm de origens muito diversas, o que torna este evento muito mais do que uma corrida convencional.
  • Como ver: O evento vai ser transmitido em direto a nível mundial pela Disney+.
01

Pilotos confirmados até agora

Sebastian Job, fotografado durante a prova «Max vs 100» em Silverstone, na Grã-Bretanha, a 22 de julho de 2026.

Os 100 pilotos também vão competir pela sua própria posição

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Piloto

Origem

Aidan Heslop

Reino Unido 🇬🇧

Amar (Amar Al Naimi)

Alemanha 🇩🇪

Amber Gill

Reino Unido 🇬🇧

André da Silva Montoito

Portugal 🇵🇹

Arda Saatci

Alemanha 🇩🇪

Austin Sprinz

Estados Unidos 🇺🇸

AustrianKiwi (Jonathan Balchin)

Áustria 🇦🇹

Bash The Entertainer (Bachala Mbunzama)

Reino Unido 🇬🇧

Bea Eguiraun

Espanha 🇪🇸

Bella James

Reino Unido 🇬🇧

Billy Bolt

Reino Unido 🇬🇧

Brian Manuel Otero

México 🇲🇽

Caedrel (Marc Lamont)

Reino Unido 🇬🇧

Charles André Alexandre

França 🇫🇷

Daily Mail (Henry Robert Williams)

Reino Unido 🇬🇧

Daniel Ahola

Finlândia 🇫🇮

Dantic (Daniel Moss)

Reino Unido 🇬🇧

Dave Rosenburg

Estados Unidos 🇺🇸

David Egan (Drift Games)

Irlanda 🇮🇪

Developer Adam (Adam Powell)

Reino Unido 🇬🇧

Diogo 'Move_Mind' Silva

Portugal 🇵🇹

Dyler

Arábia Saudita 🇸🇦

Emily Xuechun Zhang (ExtraEmily)

Estados Unidos 🇺🇸

Enis Kirazoğlu

Turquia 🇹🇷

Fresia Aria

Países Baixos 🇳🇱

Gabs Djay (Gabs Djanogly)

Reino Unido 🇬🇧

Germán Rodezel

Costa Rica 🇨🇷

GoKartGod

Estados Unidos 🇺🇸

Greg Gevojanyan (MrCarSounds)

Estados Unidos 🇺🇸

Helydia (Tansel Celia)

França 🇫🇷

Jakidale (Jacopo D'Alesio)

Itália 🇮🇹

James Doyle

Irlanda 🇮🇪

Janja Garnbret

Eslovénia 🇸🇮

Joe Tasker

Reino Unido 🇬🇧

John-Marc van Wyk

África do Sul 🇿🇦

Jonathan Gaming (Jonathan Amaral)

Índia 🇮🇳

Joseph Eunbo Sim (Jojo Sim)

Estados Unidos 🇺🇸

Josh Richards

Estados Unidos 🇺🇸

Juank Pérez

México 🇲🇽

Julia Haller

Suíça 🇨🇭

Kalia Lai

Reino Unido 🇬🇧

Karol Zdęba

Polónia 🇵🇱

Larry Chen

Estados Unidos 🇺🇸

Leo Neugebauer

Alemanha 🇩🇪

Lethal Shooter (Chris Matthews)

Estados Unidos 🇺🇸

Leticia Bufoni

Brasil 🇧🇷

Manny (Emmanuel David Brown)

Reino Unido 🇬🇧

Mars (Zhang Jing)

China 🇨🇳

Matt Jones

Reino Unido 🇬🇧

Melanie Buffetaud

França 🇫🇷

Mike Dokas

Grécia 🇬🇷

Molly Carlson

Canadá 🇨🇦

Molly Marsh

Reino Unido 🇬🇧

Nate Saunders

Reino Unido 🇬🇧

Nathan Lust

Austrália 🇦🇺

Neo Yau (Yau Hawk Sau)

Hong Kong 🇭🇰

nnnurdaylet

Cazaquistão 🇰🇿

Nugato (Ilija Ravlic)

Croácia 🇭🇷

Nuri Amiraslan

Pableke (Pablo Jiménez)

Chile 🇨🇱

Paky TWC

Itália 🇮🇹

Pamkutya Béla (Norbert Osbáth)

Hungria 🇭🇺

Pieface23 (Jack McDermott)

Reino Unido 🇬🇧

Pol Tarres

Espanha 🇪🇸

Qucee

Países Baixos 🇳🇱

QueenB (Rebecca Evans)

Reino Unido 🇬🇧

RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario)

Républica Dominicana 🇩🇴

Roberts Vītols

Letónia 🇱🇻

Sarah Lezito

França 🇫🇷

Shredded Fox (Jan Liška)

Républica Checa 🇨🇿

Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi)

Índia 🇮🇳

Si Hyun Park

Coreia do Sul 🇰🇷

Simon de Montfort Walker

Sporttouchen (Timothé Rangström)

Suécia 🇸🇪

Stuntpegg (Nieve Petruzziello)

Reino Unido 🇬🇧

Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi)

talkSPORT (Joseph Brophy)

Reino Unido 🇬🇧

Taylor Serage

Nova Zelândia 🇳🇿

TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia)

Índia 🇮🇳

Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida)

Brasil 🇧🇷

TGFBro (Romell Henry)

Reino Unido 🇬🇧

TheDonato (Donato Jose Muñoz Calabrese)

Venezuela 🇻🇪

TheGrefg (David Canovas)

Espanha 🇪🇸

Timothy Kwang Suk An (IitzTimmy)

Estados Unidos 🇺🇸

Tommo McCluskey

Reino Unido 🇬🇧

Tyrique Hyde

Reino Unido 🇬🇧

Vale Sulca

Uruguai 🇺🇾

Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen)

Noruega 🇳🇴

Zac Alsop

Reino Unido 🇬🇧

Parte desta história

Max Verstappen

Max Verstappen nasceu para ser rápido. Filho do antigo piloto de F1 Jos Verstappen, é piloto mais jovem vencedor de corridas na história da F1.

NetherlandsNetherlands
Ver perfil
F1
Karting
Formula Racing

Comprar a coleção

Go to Shop