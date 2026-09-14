Contra quem vai competir Verstappen?
- O quê: Max Verstappen enfrenta 100 pilotos num desafio de karting.
- Quem: O tetracampeão mundial de F1 Max Verstappen contra um grupo variado de pilotos profissionais, atletas, criadores de conteúdos, streamers e outras personalidades.
- Onde: Silverstone, Reino Unido.
- Quando: 16 de setembro de 2026. A transmissão em direto começa às 17h, com a corrida a começar às 18h.
- O desafio: O Max parte do fundo da grelha e tem de tentar ultrapassar todos os 100 concorrentes antes que o tempo acabe.
- O pelotão: Os 100 pilotos vêm de origens muito diversas, o que torna este evento muito mais do que uma corrida convencional.
- Como ver: O evento vai ser transmitido em direto a nível mundial pela Disney+.
Pilotos confirmados até agora
Piloto
Origem
Reino Unido 🇬🇧
Alemanha 🇩🇪
Reino Unido 🇬🇧
André da Silva Montoito
Portugal 🇵🇹
Alemanha 🇩🇪
Estados Unidos 🇺🇸
Áustria 🇦🇹
Reino Unido 🇬🇧
Espanha 🇪🇸
Reino Unido 🇬🇧
Reino Unido 🇬🇧
Brian Manuel Otero
México 🇲🇽
Reino Unido 🇬🇧
França 🇫🇷
Reino Unido 🇬🇧
Finlândia 🇫🇮
Reino Unido 🇬🇧
Estados Unidos 🇺🇸
Irlanda 🇮🇪
Reino Unido 🇬🇧
Portugal 🇵🇹
Arábia Saudita 🇸🇦
Estados Unidos 🇺🇸
Turquia 🇹🇷
Países Baixos 🇳🇱
Reino Unido 🇬🇧
Costa Rica 🇨🇷
Estados Unidos 🇺🇸
Estados Unidos 🇺🇸
França 🇫🇷
Itália 🇮🇹
Irlanda 🇮🇪
Eslovénia 🇸🇮
Reino Unido 🇬🇧
África do Sul 🇿🇦
Índia 🇮🇳
Estados Unidos 🇺🇸
Estados Unidos 🇺🇸
México 🇲🇽
Suíça 🇨🇭
Reino Unido 🇬🇧
Polónia 🇵🇱
Estados Unidos 🇺🇸
Alemanha 🇩🇪
Estados Unidos 🇺🇸
Brasil 🇧🇷
Reino Unido 🇬🇧
China 🇨🇳
Reino Unido 🇬🇧
França 🇫🇷
Grécia 🇬🇷
Canadá 🇨🇦
Reino Unido 🇬🇧
Reino Unido 🇬🇧
Austrália 🇦🇺
Hong Kong 🇭🇰
Cazaquistão 🇰🇿
Croácia 🇭🇷
Nuri Amiraslan
Chile 🇨🇱
Itália 🇮🇹
Hungria 🇭🇺
Reino Unido 🇬🇧
Espanha 🇪🇸
Países Baixos 🇳🇱
Reino Unido 🇬🇧
Républica Dominicana 🇩🇴
Letónia 🇱🇻
França 🇫🇷
Républica Checa 🇨🇿
Índia 🇮🇳
Coreia do Sul 🇰🇷
Suécia 🇸🇪
Reino Unido 🇬🇧
Reino Unido 🇬🇧
Nova Zelândia 🇳🇿
Índia 🇮🇳
Brasil 🇧🇷
Reino Unido 🇬🇧
Venezuela 🇻🇪
Espanha 🇪🇸
Estados Unidos 🇺🇸
Reino Unido 🇬🇧
Reino Unido 🇬🇧
Uruguai 🇺🇾
Noruega 🇳🇴
Reino Unido 🇬🇧