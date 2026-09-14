Contra quem vai competir Verstappen?

O tetracampeão mundial de Fórmula 1,

, prepara-se para um desafio diferente do habitual em Silverstone: enfrentar 100 pilotos numa corrida de karting onde todos têm o mesmo objetivo — impedir que o neerlandês chegue primeiro. A 16 de setembro, o «Max vs. 100» reúne um grid único, com estrelas do desporto, streamers, criadores de conteúdo, personalidades e fãs de corridas de todo o mundo, numa competição inédita que promete pôr à prova a velocidade e a estratégia de cada participante.