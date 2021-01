Os 10 melhores jogos para quem gosta de cooperar

Os videojogos são uma ótima forma de manter contacto com amigos e família quando se está em casa. Melhor ainda é quando te podes juntar à tua malta para jogar em equipa e cumprir missões em conjunto. Afinal, há poucas coisas tão boas quanto terminar um jogo ou concluir uma missão num modo cooperativo. Jogar com amigos sabe bem, mas jogar com amigos para o mesmo propósito sabe ainda melhor. 'Teamwork makes the dream work', não é? Estes jogos vão fazer-te trabalhar em equipa.

Portal 2

PlayStation 3, Xbox 360, PC

Portal 2 é um grande jogo que se esmerou no multiplayer co-op © Portal 2

O co-op de Portal 2 oferece-te o melhor dos jogos de puzzle e de plataformas. O modo 'single player' ganha pelo enredo, mas não pela complexidade. Em conjunto com um amigo, terás de jogar como dois robôs munidos da arma de portais da Aperture Science para resolver os quebra-cabeças de maneira criativa. Escusado será dizer que o trabalho de equipa é essencial.

Call of Duty: Black Ops Cold War

PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

O novo Call of Duty traz tiro, porrada e bomba pra todos os cantos da tela © Activision

A série Call of Duty é reconhecida pela sua ação multiplayer e Black Ops Cold War mantém a tradição. No último jogo da série, como tem acontecido nos anteriores, podes juntar-te com a tua malta para ir causar estragos num servidor público ou atacar o modo Zombies e ver quão longe a tua turma consegue ir. A melhor parte é que o podes fazer não só online, e em 'cross-play', como em modo 'split-screen' (multiplayer local), o que significa que podes recrutar soldados aí em casa para se juntarem a ti.

E claro, não podíamos não referir Warzone. O modo gratuito de battle royale de Call of Duty é muito mais divertido se conseguires compor uma equipa com xs amigxs de sempre, já que a comunicação e coordenação são chave para conseguires ser a última equipa sobrevivente.

Rocket League

PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Nada como fazer um gol de carrinho em Rocket League © Psyonix

Rocket League continua a crescer todo vapor. O jogo surpreendeu na altura do seu lançamento pelo alto grau de competitividade e dificuldade que o fez tornar-se num dos esports mais entusiasmantes de acompanhar nos último anos. O furor, entretanto, só aumento. Agora com crossplay disponível, podes formar equipa com os teus amigos independentemente da plataforma. Em casa, pimbolim é Rocket League. Vai ser difícil coordenar jogadas com a tua equipa ao início (conduzir e jogar futebol ao mesmo tempo não parece fácil e com razão), mas as mecânicas desafiantes e o sentimento de recompensa que se ganha a cada golo marcado vão deixar-vos agarrados. Além disso, é possível jogar na mesma consola, em split-screen, seja contra outra pessoa ou contra o computador.

Left 4 Dead 2

Xbox 360, PC

Left 4 Dead 2 mal te deixa respirar © Valve Corporation

A Valve tem jeito para isto. Enquanto Portal 2 te permite resolver quebra-cabeças em dupla, Left 4 Dead 2 faz-te enfrentar hordas de zombies vindas de todos os lados num grupo de quatro pessoas. Inspirado em basicamente todos os filmes de zombies do universo, Left 4 Dead 2 tem elementos cooperativos brilhantes e exige que a tua equipa saiba trabalhar como tal. Tens um colega que só sabe clicar W e correr a disparar? O mais provável é que ele seja vítima das hordas zombie e acabe a comprometer a integridade da tua formação.

Este jogo já leva alguns anos em cima, mas recentemente recebeu um update, The Last Stand, feito inteiramente por membros da comunidade L4D que trouxe consigo 20 novas arenas de Sobrevivência, 4 novas arenas de Busca e uma nova campanha. Se já jogaste L4D, esta é uma ótima altura para voltar. Se nunca o fizeste, vais ter muitos zombies para derrotar.

Gears of War 1-5

Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Kait e Del comandam a nova parceria em Gears 5 © The Coalition

Desde o primeiro jogo, a franquia Gears of War sempre incentivou a jogar com colegas no sofá. Afinal, há poucas coisas melhores do que derrubar uma onda de Locusts com alguém em quem podes confiar a tua retaguarda. Se estiveres numa de fazer maratonas, podes pegar num parceiro em quem confies e percorrer a série do primeiro ao quinto jogo. Esta série de tiros na terceira pessoa acabou de receber uma versão do Gears 5 para a Xbox de nova geração, a Xbox Series X|S, tornando a aventura cooperativa, seja no modo história ou no multiplayer online, ainda mais bela, intensa e inesquecível.

Cuphead

PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Os irmãos Cuphead e Mugman certamente precisam da vossa ajuda © Studio MDHR

Jazz, plataformas, tiros e muitos bosses. Cuphead tem a fórmula perfeita para aproveitar um dia divertido com alguém. Seja online ou na mesma sala, Cuphead é uma grande aventura para se partilhar com alguém por um motivo: o jogo é bem difícil. Isto significa que toda ajuda para vencer os obstáculos e garantir que os irmãos Cuphead e Mugman consigam sua alma de volta é bem-vinda.

Diablo III

PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Switch, PC

Diablo 3 já tem alguma idade © Blizzard Entertainment

Enquanto Diablo IV ainda não tem uma data de lançamento confirmada, é possível jogar Diablo III com até quatro pessoas em multiplayer local ou online. Um dos mais queridos jogos da Blizzard, Diablo possibilita a escolha de personagens de diferentes classes e propõe uma aventura com perspectiva aérea aos jogadores. O foco é lutar contra demónios e forças obscuras com os poderes que fores ganhando à medida que vais desenvolvendo a tua personagem. Pega em três guerreiros e segue para o grind.

VALORANT

PC

Shooters táticos como VALORANT são ótimas experiências cooperativas © Riot

É fresquinho, é grátis, está a bombar e é ótimo para jogar com colegas. VALORANT, o novo shooter tático da Riot Games, é, como qualquer shooter tático, muito mais fácil de jogar e desfrutar com amigos. Aqui, tens de formar uma equipa de cinco pessoas e jogar na pele de uma de diferentes personagens, todas com habilidades díspares, para enfrentar a equipa opositora num jogo de 'Search em Destroy'.

Ronda após ronda terás de delinear diferentes planos e estratégias com a tua equipa, coordenar habilidades e manter a comunicação seja para atacar ou defender as zonas de 'plant' de spike, um engenho explosivo. Se toda a tua malta tiver um PC capaz de correr VALORANT, têm garantidas muitas horas de jogo pela frente.

A Way Out

PlayStation 4, Xbox One, PC

Deves sempre ajudar o teu parceiro em A Way Out © Hazelight Studios/Electronic Arts

A Way Out foi um dos jogos que ajudou a reviver a chama do co-op de sofá. O jogo de aventura foi feito a pensar em partidas cooperativas com outro amigo e serve-se desta antiga forma de jogar como uma solução para diversos dos problemas propostos no jogo. Além de combates e tiroteios, diálogos, quebra-cabeças e situações adversas só podem ser resolvidas se trabalharem verdadeiramente em equipa. A melhor parte? A história é envolvente do início ao fim.

Stardew Valley

PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mobile

Stardew Valley © ConcernedApe