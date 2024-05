Rally Portugal WRC 2024: todos os caminhos vão dar a Fafe

Os adeptos dos rallys idolatram este local. Os saltos longos exigem aterragens precisas, pois não há muito espaço. A pista de gravilha é estreita e é fácil deslizar para fora da estrada à direita e à esquerda e ficar preso nas margens duras e rochosas. Se cometeres um erro, terás um acidente espetacular diante de milhares de espectadores que assistem às corridas a partir da encosta do Confurco. Achas que é perigoso? Nos anos 80, quando as questões de segurança eram concebidas de forma algo leviana, os carros aterravam no meio das multidões que se separavam no último minuto. Agora, os voos podem ser desfrutados sem receio. E depois de aterrar, tens imediatamente de guiar o carro suavemente para a direita e correr as últimas centenas de metros até à meta.

O salto é impressionante, mas toda a prova de Fafe, com pouco mais de 11 km, é espetacular. É muito rítmica e tem uma localização pitoresca, dando aos adeptos um longo minuto para admirar os carros de rally a passar a toda a velocidade. Os adeptos adoram este rally não só por causa de Fafe. As estradas de gravilha põem à prova as capacidades dos pilotos. As provas são técnicas e estreitas em alguns sítios, o que, combinado com a superfície solta, significa que há pouca margem para erros.

