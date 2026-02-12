Red Bull Basement está de volta para lançar as tuas ideias

Se és um estudante empreendedor ou um fundador em início de percurso, a edição de 2026 do Red Bull Basement pode colocar-te no centro das atenções, com acesso a recursos e mentoria para criares um impacto real e transformares a tua ideia diferenciadora num produto viável.

Soj Gamayon, jovem filipino vencedor da Final Mundial do Red Bull Basement 2024, em Tóquio, viveu uma experiência transformadora quando o seu prémio o levou até ao centro tecnológico de Silicon Valley, nos Estados Unidos.

Soj Gamayon vence a Final Mundial do Red Bull Basement © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Este ano, a própria Final Mundial terá lugar nessa icónica região norte-americana, proporcionando a mais de 40 equipas finalistas nacionais uma experiência inesquecível de três dias. O evento culmina com o anúncio do vencedor global, cujo prémio inclui 100.000 dólares americanos em financiamento sem cedência de capital, bem como recursos e ferramentas pensados para apoiar o lançamento do seu negócio.

O que há de novo no Red Bull Basement 2026:

01 O grande prémio desta edição

Para além da exposição mediática global, o vencedor da Final Mundial do Red Bull Basement 2026 receberá:

100.000 USD em financiamento sem equity

25.000 USD em créditos Microsoft Azure

Mentoria da Red Bull Ventures

Para mais informações, consulta as FAQs .

02 Fase de Candidaturas – Novos recursos de Inteligência Artificial

Equipas de uma ou duas pessoas podem candidatar-se em redbullbasement.com © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Uma nova ferramenta de candidatura com IA torna o processo mais simples do que nunca, colocando orientação IA ao teu alcance.

Ainda não tens uma ideia? A ferramenta de IA ajuda-te a gerar uma. Já tens algo em mente? Vai ajudar-te a aperfeiçoar o teu pitch.

Quando estiveres pronto, a ferramenta irá gerar o one-pager necessário para submeteres a tua candidatura à Final Nacional. As equipas mais promissoras, identificadas por um painel local, serão também convidadas a apresentar um vídeo curto a mostrar a equipa e a sua ideia.

Os candidatos terão acesso gratuito ao Microsoft Copilot, e os estudantes do ensino superior poderão ser elegíveis para ofertas nos planos Microsoft 365 com IA (sujeitos a termos e condições), bem como a créditos Azure para Startups, para desenvolverem a sua prova de conceito.

03 Finais Nacionais – Desenvolvimento de Protótipos

Impressiona os jurados e viaja até Silicon Valley © Adam Glanzman/Red Bull Content Pool

Pela primeira vez, as melhores equipas em Portugal serão convidadas para a Final Nacional, onde um painel de líderes e especialistas da indústria irá selecionar a equipa vencedora que representará o país na Final Mundial.

Este ano, além de aperfeiçoarem o seu pitch, as equipas deverão apresentar um protótipo desenvolvido sem necessidade de experiência prévia em programação. Os participantes terão acesso ao GitHub Student Developer Pack e a créditos Microsoft Azure, que os ajudarão a transformar rapidamente as suas ideias em protótipos funcionais, mesmo sem formação técnica tradicional.

04 Fase de Desenvolvimento - Novas ferramentas e materiais

Ferramentas de IA vão ajudar as equipas a preparar-se para a Final Mundial © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

A Fase de Desenvolvimento decorre de 18 a 30 de maio e é o período em que os vencedores nacionais se preparam para apresentar o seu projeto na Final Mundial.

Em 2026, os vencedores terão acesso a:

Um portátil AMD com IA

Créditos adicionais Microsoft Azure

Estes recursos permitem transformar o design do protótipo num MVP funcional para demonstração.

As equipas terão ainda acesso a mentores de referência mundial e a uma comunidade global, garantindo que chegam à Final Mundial com a aplicação mais forte possível e uma narrativa clara e confiante.

05 Final Mundial – Nova localização, novas oportunidades

Juízes no palco da final mundial do Red Bull Basement 2024 em Tóquio © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

Cada edição da Final Mundial do Red Bull Basement decorre numa localização diferente. Em 2026, pela primeira vez, o evento terá lugar em San Francisco e no Silicon Valley. Este polo tecnológico da Califórnia é um epicentro da inovação, conhecido como o berço de empresas que transformaram o mundo.

De 1 a 3 de junho, as equipas vencedoras nacionais terão a oportunidade de ganhar visibilidade global, através de mentoria especializada, feedback prático, formação em storytelling e networking com fundadores, investidores e parceiros.

O evento termina com a apresentação do MVP a um painel de jurados internacionais, capital de risco, investidores e líderes da indústria, que irão anunciar o vencedor global do Red Bull Basement.

A experiência está repleta de oportunidades de aprendizagem e networking © Balazs Palfi/Red Bull Content Pool

O Red Bull Basement é desenvolvido em colaboração com a Microsoft, AMD e Red Bull Ventures, oferecendo ferramentas de IA, mentoria e uma plataforma global para dar vida à tua ideia e as asas necessárias para a apresentares em Silicon Valley.

SÓ PRECISAS DE UMA IDEIA PARA CAUSAR IMPACTO. Qual é a tua?

Candidata-te ao Red Bull Basement e começa aqui a tua jornada como fundador.