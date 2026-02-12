Sophia Lick, da Alemanha, faz o seu último pitch da sua ideia MindLeague ao juri da Final Mundial do Red Bull Basement, a 5 de dezembro 2024, em Tóquio.
Red Bull Basement está de volta para lançar as tuas ideias

Uma nova edição do Red Bull Basement chega para te ajudar a transformar ideias em realidade. Descobre os recursos e vê como te podes candidatar.
Escrito por Adaptado por Red Bull Portugal
Parte desta história

Red Bull Basement

O Red Bull Basement permite à próxima geração de inovadores desenvolver e lançar ideias excepcionais, aceleradas pela tecnologia de IA.

4 Tour Stops
Ver calendário de evento

Resumo

  1. 1
    O grande prémio desta edição
  2. 2
    Fase de Candidaturas – Novos recursos de Inteligência Artificial
  3. 3
    Finais Nacionais – Desenvolvimento de Protótipos
  4. 4
    Fase de Desenvolvimento - Novas ferramentas e materiais
  5. 5
    Final Mundial – Nova localização, novas oportunidades
Se és um estudante empreendedor ou um fundador em início de percurso, a edição de 2026 do Red Bull Basement pode colocar-te no centro das atenções, com acesso a recursos e mentoria para criares um impacto real e transformares a tua ideia diferenciadora num produto viável.
Soj Gamayon, jovem filipino vencedor da Final Mundial do Red Bull Basement 2024, em Tóquio, viveu uma experiência transformadora quando o seu prémio o levou até ao centro tecnológico de Silicon Valley, nos Estados Unidos.
Soj Gamayon, das Filipinas, sorri ao receber o troféu de vencedor pela sua ideia AgriConnect na Final Mundial do Red Bull Basement, em Tóquio, Japão, em dezembro de 2024.

Soj Gamayon vence a Final Mundial do Red Bull Basement

Este ano, a própria Final Mundial terá lugar nessa icónica região norte-americana, proporcionando a mais de 40 equipas finalistas nacionais uma experiência inesquecível de três dias. O evento culmina com o anúncio do vencedor global, cujo prémio inclui 100.000 dólares americanos em financiamento sem cedência de capital, bem como recursos e ferramentas pensados para apoiar o lançamento do seu negócio.
O que há de novo no Red Bull Basement 2026:
01

O grande prémio desta edição

Para além da exposição mediática global, o vencedor da Final Mundial do Red Bull Basement 2026 receberá:
  • 100.000 USD em financiamento sem equity
  • 25.000 USD em créditos Microsoft Azure
  • Mentoria da Red Bull Ventures
Para mais informações, consulta as FAQs.
02

Fase de Candidaturas – Novos recursos de Inteligência Artificial

Rintaro Oda e Changhyun Moon, da equipa MIGAKO, trabalham na preparação da apresentação da sua ideia durante a Final Mundial do Red Bull Basement, em Tóquio, Japão, a 3 de dezembro de 2024.

Equipas de uma ou duas pessoas podem candidatar-se em redbullbasement.com

Uma nova ferramenta de candidatura com IA torna o processo mais simples do que nunca, colocando orientação IA ao teu alcance.
Ainda não tens uma ideia? A ferramenta de IA ajuda-te a gerar uma. Já tens algo em mente? Vai ajudar-te a aperfeiçoar o teu pitch.
Quando estiveres pronto, a ferramenta irá gerar o one-pager necessário para submeteres a tua candidatura à Final Nacional. As equipas mais promissoras, identificadas por um painel local, serão também convidadas a apresentar um vídeo curto a mostrar a equipa e a sua ideia.
Os candidatos terão acesso gratuito ao Microsoft Copilot, e os estudantes do ensino superior poderão ser elegíveis para ofertas nos planos Microsoft 365 com IA (sujeitos a termos e condições), bem como a créditos Azure para Startups, para desenvolverem a sua prova de conceito.
03

Finais Nacionais – Desenvolvimento de Protótipos

Rimjhim Sudhesh e Mariam Mohammed, da equipa EcoMold, apresentam a sua ideia durante a Final Nacional do Red Bull Basement no MIT Media Lab, em Cambridge, Massachusetts, EUA, a 16 de novembro de 2024.

Impressiona os jurados e viaja até Silicon Valley

Pela primeira vez, as melhores equipas em Portugal serão convidadas para a Final Nacional, onde um painel de líderes e especialistas da indústria irá selecionar a equipa vencedora que representará o país na Final Mundial.
Este ano, além de aperfeiçoarem o seu pitch, as equipas deverão apresentar um protótipo desenvolvido sem necessidade de experiência prévia em programação. Os participantes terão acesso ao GitHub Student Developer Pack e a créditos Microsoft Azure, que os ajudarão a transformar rapidamente as suas ideias em protótipos funcionais, mesmo sem formação técnica tradicional.
04

Fase de Desenvolvimento - Novas ferramentas e materiais

Lucas Rafael e Rafael Altaf preparam-se para a Final Nacional do Red Bull Basement em São Paulo, Brasil, a 13 de novembro de 2024.

Ferramentas de IA vão ajudar as equipas a preparar-se para a Final Mundial

A Fase de Desenvolvimento decorre de 18 a 30 de maio e é o período em que os vencedores nacionais se preparam para apresentar o seu projeto na Final Mundial.
Em 2026, os vencedores terão acesso a:
  • Um portátil AMD com IA
  • Créditos adicionais Microsoft Azure
Estes recursos permitem transformar o design do protótipo num MVP funcional para demonstração.
As equipas terão ainda acesso a mentores de referência mundial e a uma comunidade global, garantindo que chegam à Final Mundial com a aplicação mais forte possível e uma narrativa clara e confiante.
05

Final Mundial – Nova localização, novas oportunidades

Os juízes participam de discussões antes da final mundial do Red Bull Basement em Tóquio, Japão, em 5 de dezembro de 2024, incorporando o espírito inovador e criativo da Red Bull

Juízes no palco da final mundial do Red Bull Basement 2024 em Tóquio

Cada edição da Final Mundial do Red Bull Basement decorre numa localização diferente. Em 2026, pela primeira vez, o evento terá lugar em San Francisco e no Silicon Valley. Este polo tecnológico da Califórnia é um epicentro da inovação, conhecido como o berço de empresas que transformaram o mundo.
De 1 a 3 de junho, as equipas vencedoras nacionais terão a oportunidade de ganhar visibilidade global, através de mentoria especializada, feedback prático, formação em storytelling e networking com fundadores, investidores e parceiros.
O evento termina com a apresentação do MVP a um painel de jurados internacionais, capital de risco, investidores e líderes da indústria, que irão anunciar o vencedor global do Red Bull Basement.
O fundador e empreendedor húngaro Albert Wettstein intervém no Red Bull Basement em 2024.

A experiência está repleta de oportunidades de aprendizagem e networking

O Red Bull Basement é desenvolvido em colaboração com a Microsoft, AMD e Red Bull Ventures, oferecendo ferramentas de IA, mentoria e uma plataforma global para dar vida à tua ideia e as asas necessárias para a apresentares em Silicon Valley.
SÓ PRECISAS DE UMA IDEIA PARA CAUSAR IMPACTO. Qual é a tua?
Candidata-te ao Red Bull Basement e começa aqui a tua jornada como fundador.

