RED BULL CAN YOU MAKE IT? THE ADVENTURE OF A LIFETIME!

Fim da linha em Berlim : o que parece ser o título de um novo livro de suspense é o objetivo de quatro equipas portuguesas que, a partir do dia 21 de maio de 2024 , se vão lançar numa viagem de sete dias pela Europa. Com muita motivação na bagagem, mas com os bolsos vazios (de dinheiro). Porque têm uma moeda forte com eles - latas de Red Bull ! No caminho para a capital alemã, têm de as trocar por todo o tipo de bens: Comida, um bilhete de autocarro ou simplesmente um duche quente? Quanto mais tempo durar a viagem, mais criativos serão provavelmente os desejos dos membros das quatro equipas portuguesas "The Sardines ", " KAPTA-G ", " Team Bolas de Berlin ", e " SIIU'PER VOYAGERS " Porque no Red Bull Can You Make It? espera-os nada mais nada menos do que a viagem mais incrível das suas vidas!