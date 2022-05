Bem-vindo à Final Mundial do Red Bull Paper Wings. O conceito da competição é simples. Faz um avião de papel que voe o mais longe possível ou que se mantenha no ar por mais tempo do que os dos teus adversários. Sim, esta é a regra principal. Porém, há outros fatores em jogo, como os materiais especiais para melhorar a aerodinâmica, a cola, e claro, as grandes doses de criatividade no que toca às acrobacias.

Bem-vindo à Final Mundial do Red Bull Paper Wings. O conceito da competição é simples. Faz um avião de papel que voe o mais longe possível ou que se mantenha no ar por mais tempo do que os dos teus adversários. Sim, esta é a regra principal. Porém, há outros fatores em jogo, como os materiais especiais para melhorar a aerodinâmica, a cola, e claro, as grandes doses de criatividade no que toca às acrobacias.

Bem-vindo à Final Mundial do Red Bull Paper Wings. O conceito da competição é simples. Faz um avião de papel que voe o mais longe possível ou que se mantenha no ar por mais tempo do que os dos teus adversários. Sim, esta é a regra principal. Porém, há outros fatores em jogo, como os materiais especiais para melhorar a aerodinâmica, a cola, e claro, as grandes doses de criatividade no que toca às acrobacias.