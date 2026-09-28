Vasco Vilaça é Campeão do Mundo de Triatlo

27 de setembro de 2026. Pontevedra. A última corrida da temporada tinha tudo para ser especial e Vasco Vilaça tratou de torná-la histórica. O atleta português chegou à Grande Final do World Triathlon Championship Series (WTCS) na liderança do campeonato e saiu de Espanha como Campeão do Mundo de Triatlo. Aos 26 anos, conquistou o maior título da sua carreira e tornou-se no primeiro homem português a alcançar este feito.
Um título que volta a colocar Portugal no mapa do triatlo mundial, 19 anos depois de Vanessa Fernandes se ter sagrado campeã do mundo, em 2007.
Um momento histórico
A história do título começou a ser escrita em abril, no Uzbequistão. Em Samarkand, Vasco Vilaça conquistou a primeira vitória da carreira numa prova do WTCS, depois de nove pódios no circuito mundial sem conseguir alcançar o primeiro lugar. Cinco semanas mais tarde, em Alghero, na Sardenha, voltou a vencer. Desta vez, com 19 segundos de vantagem sobre o brasileiro Miguel Hidalgo.
Duas vitórias consecutivas colocaram o português na liderança do Campeonato do Mundo. A partir daí, Vilaça não abrandou.
Em Quiberon, França, terminou no segundo lugar, a apenas um segundo do antigo campeão mundial Dorian Coninx. Em Hamburgo, repetiu a posição, ficando três segundos atrás do australiano Matthew Hauser, campeão mundial em título. Em Londres, voltou a subir ao segundo lugar do pódio.
Os números ajudam a perceber a dimensão da temporada: cinco participações no circuito mundial, duas vitórias e três segundos lugares. Ou seja, cinco corridas consecutivas sem terminar abaixo da segunda posição.
Mais do que vitórias, foi a consistência que permitiu a Vilaça construir uma liderança sólida e mantê-la até ao momento decisivo.
Dois meses para preparar a corrida do título
Depois da etapa de Londres, Vasco Vilaça tomou uma decisão pouco habitual: não competir em Weihai, na China. O objetivo era claro. Parar, preparar-se e chegar à Grande Final nas melhores condições possíveis.
A estratégia elevou ainda mais a pressão na hora decisiva. Em Pontevedra, o português partia com 3.850 pontos, mais 354,24 do que Matthew Hauser, o seu principal adversário na luta pelo título. E era precisamente com o australiano que iria disputar os metros finais da temporada.
Um sprint para a história
Na Grande Final, Vilaça fez aquilo que precisava de fazer. Depois de uma prova intensa, a vitória na corrida ficou decidida ao sprint entre os dois atletas que dominaram a temporada. Hauser cortou a meta em primeiro, por apenas alguns centímetros. Mas, desta vez, o segundo lugar valia ouro: com esse resultado, Vasco Vilaça sagrou-se Campeão do Mundo de Triatlo de 2026.
Estou muito contente por ter conseguido lidar com a pressão. É disto que se tratam os Olímpicos e as grandes corridas, e não foi fácil quando decidi estar dois meses sem competir para preparar esta prova. Foi uma escolha minha e acredito que foi a melhor escolha porque hoje eu provei-o. Foi um grande ano. Quero agradecer do fundo do coração a todos os que acreditaram em mim e me ajudaram a chegar aqui.
Em 2026, Vasco Vilaça deu o salto dos pódios para a vitória. Agora, com o mundo conquistado, a próxima meta já está no horizonte.