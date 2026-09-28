Vasco Vilaça é Campeão do Mundo de Triatlo

27 de setembro de 2026. Pontevedra. A última corrida da temporada tinha tudo para ser especial e

tratou de torná-la histórica. O atleta português chegou à Grande Final do

World Triathlon Championship Series

(WTCS) na liderança do campeonato e saiu de Espanha como Campeão do Mundo de Triatlo. Aos 26 anos, conquistou o maior título da sua carreira e tornou-se no primeiro homem português a alcançar este feito.