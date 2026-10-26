Dincolo de curaj: Povestea săriturii lui Molly Carlson de pe un iceberg

Săritoarea canadiană de la mare înălțime Molly Carlson nu este străină de salturile spectaculoase de la înălțimi amețitoare. Dar să sari de pe un iceberg în apele înghețate ale Oceanului Atlantic? O provocare cum nu mai întâlnise până atunci. Alături de Will Gadd, o legendă a escaladei pe gheață, Carlson și-a propus să scrie istorie în largul coastelor Canadei.

Urmărește în videoclipul de mai jos saltul spectaculos al lui Molly Carlson de pe un iceberg, apoi citește mai departe pentru a descoperi cum a reușit această performanță istorică.

Înfruntându-și temerile

„Icebergurile sunt extrem de periculoase”, explică Carlson în noul său documentar de pe YouTube, care îi urmărește parcursul de la antrenamente până la saltul propriu-zis. „Se pot rupe, prăbuși sau răsturna fără niciun avertisment.”

Carlson este obișnuită cu săriturile de la mare înălțime. Una dintre cele mai bune sportive din lume la cliff diving, cu mai multe victorii în competițiile Red Bull Cliff Diving, și-a petrecut ultimii cinci ani sărind de pe platforme aflate la 21 de metri înălțime. Însă saltul de pe un iceberg era o provocare cu totul diferită. „Este, fără îndoială, cel mai înfricoșător lucru pe care l-am făcut vreodată”, mărturisește ea.

Molly Carlson este obișnuită să-și înfrunte temerile © Mason Mashon and Jake Dicks/Red Bull Content Pool Quotation Este, fără îndoială, cel mai înfricoșător lucru pe care l-am făcut vreodată Molly Carlson

Frica a făcut parte din cariera lui Carlson încă de la început. În timp, sportiva a învățat că a fi curajos nu înseamnă să nu simți frica „Înseamnă să nu o lași să decidă de ce ești capabil.”

Băutura energizantă originală Red Bull Red Bull Energy Drink Află mai multe

Pentru ea, saltul de pe iceberg a fost o ocazie de a descoperi cât de departe își poate împinge propriile limite.

„Un iceberg are ceva cu adevărat fascinant”, spune ea. „Nu vezi decât o mică parte din el la suprafață, în timp ce cea mai mare parte rămâne ascunsă sub apă. Cred că, în multe privințe, același lucru este valabil și pentru anxietățile și temerile noastre.”

Quotation Fac asta pentru toți cei cărora le este teamă să arate ce se ascunde dincolo de suprafață Molly Carlson

Este un mesaj care stă și la baza comunității BraveGang, creată de Carlson pentru a-i încuraja pe oameni să-și înfrunte temerile și să aibă curajul de a-și arăta vulnerabilitatea. Pentru sportivă, saltul de pe aisberg a însemnat mai mult decât depășirea propriilor limite: „Fac asta pentru toți cei cărora le este teamă să arate ce se ascunde dincolo de suprafață.”

Primele lecții de escaladă pe gheață

Will Gadd și Molly Carlson se pregătesc să escaladeze un iceberg de 15 m © Jake Dicks/Red Bull Content Pool

Înainte de a putea sări de pe un iceberg, Carlson a trebuit mai întâi să învețe cum să se cațere pe unul.

Pentru a se pregăti, ea a călătorit la Canmore, în provincia canadiană Alberta, unde s-a întâlnit cu alpinistul profesionist specializat în escaladă pe gheață, Will Gadd. Acesta este unul dintre cei mai experimentați cățărători pe gheață din Canada, cu peste 30 de ani de experiență în care a dus acest sport în locuri neobișnuite și dificile, precum formațiunile de gheață de pe Muntele Kilimanjaro.

Gadd a învățat-o pe Carlson tehnicile de bază ale escaladei pe gheață: cum să folosească colțarii și pioleții, cum să urce în siguranță pe un perete de gheață și cum să capete încredere în propriile abilități pe un astfel de teren.

Carlson a început antrenamentele pe un perete de gheață de 10 metri în Canmore, apoi a trecut la condiții mai dificile, în zona sălbatică Ghost River din Alberta.

Ultimul test de escaladă a constat în parcurgerea unei lungimi de coardă de 20 de metri, aproximativ înălțimea pe care urma să o urce pe iceberg.

„Este aproape aceeași înălțime de la care sar în competiții”, spune ea.

Will Gadd a condus prima misiune din lume de sărituri de pe un iceberg © Mason Mashon/Red Bull Content Pool Quotation Cel mai mare pericol este că icebergurile se pot răsturna. Iar când se întâmplă asta, răsturnarea este extrem de violentă Will Gadd

Însă escalada era doar o parte a provocării pentru Carlson. Sportiva trebuia să se pregătească și pentru saltul în apa înghețată, purtând un costum de neopren, un echipament pe care săritorii de la mare înălțime nu îl folosesc de obicei în competiții. La Montréal, ea și-a testat costumul și a început cu sărituri de la înălțimi mai mici, de pe o platformă interioară, înainte de a progresa până la 15 metri, aproximativ înălțimea de la care urma să sară de pe iceberg.

Dincolo de costumul de neopren, condițiile aveau să fie complet diferite de cele dintr-o competiție obișnuită de cliff diving. Temperatura apei urma să fie aproape de punctul de îngheț; peisajul complet alb avea să-i ofere foarte puține repere vizuale în timpul căderii, iar gheața de sub picioarele ei se putea deplasa în orice moment.

„Cel mai mare pericol este că icebergurile se pot răsturna”, explică Gadd. „Iar când se întâmplă asta, răsturnarea este extrem de violentă.”

În căutarea icebergului potrivit

Gadd în căutarea unui iceberg potrivit © Jake Dicks/Red Bull Content Pool

Proiectul s-a mutat în cele din urmă în Newfoundland, unde mii de iceberguri ajung în fiecare an, purtate de curenții oceanici dinspre nord. Carlson, Gadd și echipa de sprijin au explorat zona de coastă din apropierea localității Twillingate, în căutarea unui iceberg suficient de sigur pentru escaladă și potrivit pentru săritură.

„Trebuie să fie ușor accesibil cu barca, să aibă un perete vertical de pe care să pot sări, o zonă de aterizare în apă fără obstacole și un traseu de escaladă pe care să-l pot parcurge fără să-l pun pe Will în pericol”, explică Carlson.

„Dacă nu sunt îndeplinite toate aceste condiții, săritura nu ar fi posibilă.”

După ce au analizat zeci de iceberguri și le-au eliminat pe majoritatea, Carlson și echipa sa au ales unul pe care l-au numit „No Name” („Fără nume”). Era un iceberg care plutea liber în largul coastelor Newfoundlandului și care îndeplinea toate condițiile necesare: forma potrivită, accesibilitate și un loc adecvat pentru săritură.

Quotation Singurul lucru de care poți fi sigur când vine vorba de iceberguri este că sunt imprevizibile Rick Stanley, iceberg and marine specialist

Chiar și după alegerea icebergului, echipa nu putea presupune că acesta era sigur. Valurile oceanului, vântul și mișcările icebergului trebuiau monitorizate permanent. Specialiștii locali de la Ocean Quest și Crosby Marine au contribuit la evaluarea condițiilor și coordonarea operațiunilor, în timp ce Garda de Coastă Canadiană a oferit sprijin pentru planificarea măsurilor de siguranță și asigurarea comunicațiilor.

După cum explică Rick Stanley, unul dintre specialiștii cu experiență în iceberguri și operațiuni maritime din echipă, „singurul lucru de care poți fi sigur când vine vorba de iceberguri este că sunt imprevizibile”.

Ascensiunea spre vârful icebergului

Odată ales aisbergul, Gadd a fost primul care l-a escaladat și a instalat un sistem temporar de asigurare, format dintr-o coardă și o platformă, care avea să o ajute pe Carlson să ajungă la punctul de săritură.

Carlson s-a echipat apoi cu echipamentul de escaladă pe gheață și a început să urce pe iceberg. A urmat traseul amenajat de Gadd, traversând suprafața neregulată a gheții, în timp ce icebergul se mișca sub picioarele ei.

Will Gadd și Molly Carlson vor urca până în vârful icebergului © Mason Mashon/Red Bull Content Pool

Odată ajunsă în vârf, și-a scos colțarii și hainele de iarnă. Apoi a pășit pe platformă și s-a poziționat cu spatele la marginea acesteia.

Sub ea se întindeau apele înghețate ale Oceanului Atlantic.

Carlson a tras aer în piept, și-a luat avânt și s-a lăsat pe spate în gol.

O săritură care a scris istorie

Carlson se așază pe marginea icebergului © Mason Mashon/Red Bull Content Pool Săritoarea canadiană de pe stânci se aruncă în Oceanul Atlantic © Mason Mashon and Jake Dicks/Red Bull Content Pool

Carlson a executat o săritură cu spatele de la aproape 15 metri în apele înghețate, devenind prima femeie din lume care a sărit de pe un aisberg plutitor.

Șocul contactului cu apa înghețată a fost instantaneu, dar nu a avut prea mult timp să sărbătorească, își amintește ea: „Îmi amintesc că, atunci când am ieșit la suprafață, primul meu gând a fost: «Înoată! Trebuie să te îndepărtezi de aici!»”. Carlson s-a îndepărtat rapid de iceberg, apoi s-a întors la barcă, unde emoțiile momentului au copleșit-o.

„Cu siguranță, cea mai frumoasă zi din viața mea”, a spus ea cu lacrimi în ochi.

Molly Carlson: Premieră mondială după ce a sărit de pe un iceberg © Mason Mashon/Red Bull Content Pool

Privind în urmă la performanța sa, Carlson spune: „Cu toții avem zile grele, momente în care suntem anxioși, speriați sau copleșiți de frică. Dar, la finalul zilei, să-ți demonstrezi că ești capabil să faci lucruri extraordinare este ceva cu adevărat special. Așa că sunt foarte mândră de ceea ce am realizat.”

„Știu că micuța Molly țipă de bucurie acum.”