Cu wingsuit-ul în cea mai lungă formație montană deasupra Mont Blancului

Fred Fugen și Dani Román au condus un grup format din opt piloți de wingsuit de elită din întreaga lume într-un zbor în formație realizat în premieră la o altitudine extremă. Lansată deasupra masivului Mont Blanc, în Franța, formația aeriană a fost filmată din interiorul acesteia de o echipă de cameramani care zburau și ei în wingsuit.

După doi ani de pregătiri, zborul deasupra Mont Blancului a fost finalizat © Dom Daher / Red Bull Content Pool

Ulterior, Fugen a declarat: „A fost un vis să reușim să adunăm o astfel de echipă.” Román a fost la fel de entuziasmat: „Un salt ca acesta, alături de acest grup de prieteni, se întâmplă o singură dată în viață. A fost frumos, sălbatic și foarte intens. Cel mai bun salt din viața mea.”

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Urmărește incredibilul zbor în formație cu wingsuit-ul

Un videoclip publicat pe canalul de Instagram al Red Bull surprinde formația de opt sportivi în wingsuit zburând deasupra masivului Mont Blanc. La un moment dat, grupul se împarte în două formații care trec în viteză pe lângă un perete stâncos, înainte de a se reuni în coborârea spre valea Chamonix.

01 Cum a fost realizat zborul în formație cu wingsuit deasupra Mont Blancului

Mont Blanc, cel mai înalt vârf din Europa, este o locație uimitoare © Dom Daher/Red Bull Content Pool

Piloții de wingsuit Fred Fugen, Dani Román, Marco Fürst, Marco Waltenspiel, Aurélien Chatard, Sebastian Álvarez, Mike Swanson și Andy Farrington au sărit dintr-un elicopter de la o altitudine de aproximativ 5.500 m, deasupra vârfului Mont Blanc, aterizând în valea Chamonix, în Franța. Ei au zburat într-o singură formație continuă, care s-a împărțit temporar în două grupuri de câte patru piloți înainte de a se reuni. Acoperind o distanță orizontală de 7,5 km și atingând viteze de 180-200 km/h, zborul a durat 3 minute și 30 de secunde.

Munca în echipă a fost esențială pentru succesul proiectului. Fiecare sportiv a trebuit să își mențină poziția și să reacționeze instantaneu în aer, bazându-se în același timp pe faptul că și ceilalți vor face același lucru. Pe tot parcursul zborului, membrii echipei au comunicat prin radio, transmițând informații despre direcție, viteză și poziție.

02 Pregătirea îndelungată din spatele zborului în formație cu wingsuit deasupra Mont Blancului

Precizia și atenția au fost esențiale pentru zborul deasupra Mont Blancului © Vincent Cotte / Red Bull Content Pool

Planificarea și testele au durat doi ani, timp în care au fost puse la punct strategii detaliate de coordonare cu mult înaintea zborului propriu-zis. Fiecare aspect a fost atent planificat, de la poziționarea sportivilor și sincronizarea formației până la marjele de siguranță necesare pentru aterizare.

Fugen a explicat: „Odată ce sărim din elicopter, aproape că nu există niciun loc unde am putea ateriza până când ajungem în vale. Așa că obiectivul este să menținem formația și să gestionăm împreună întregul zbor, executând în același timp câteva manevre tehnice, dar păstrând suficientă altitudine pentru a deschide parașutele în siguranță și pentru a ateriza cu toții în siguranță, împreună.”

03 Filmarea zborului în wingsuit din interiorul formației

Echipa de filmare s-a apropiat foarte mult de piloți © Vincent Cotte / Red Bull Content Pool

Doi cameramani profesioniști specializați în filmări în aer – Vincent Cotte, din Franța, și Scott Palmer, din Statele Unite – au zburat alături de sportivi pentru a surprinde acțiunea chiar din interiorul formației. Imaginile filmate de ei îi poartă pe spectatori alături de piloți, oferind o perspectivă de aproape asupra mișcărilor acestora și redând viteza, distanțele dintre sportivi și nivelul impresionant de control necesar pentru a menține o formație atât de precisă.

Fugen a declarat: „Băieții aceștia sunt la fel de buni ca noi. Ei trebuie să piloteze wingsuitul având camera montată pe cască și să se poziționeze astfel încât să surprindă mișcarea din cel mai bun unghi. Este o muncă foarte dificilă, iar datorită lor am obținut imagini extraordinare.”

04 Informații esențiale despre zborul în formație cu wingsuit deasupra Mont Blancului

Proiect: Cea mai lungă formație de zbor în proximitatea reliefului realizată cu wingsuit deasupra Mont Blancului

Locație: Chamonix, Franța

Numărul de sportivi: 8

Detalii despre formație: O singură linie continuă de zbor, care s-a împărțit temporar în două grupuri de câte patru piloți, înainte ca acestea să se reunească în aceeași formație

Distanță orizontală: 7.5km

Zbor în proximitatea reliefului: Aproximativ 3.800 m, de la vârful Mont Blanc până la punctul de aterizare

Altitudine totală (inclusiv lansarea din elicopter): Aproximativ 5.500 m

Durata zborului: În jur de 3m 30s

Viteză: Aproximativ 180-200km/h

05 Cine este pilotul de wingsuit Fred Fugen?

Fred Fugen a condus zborul cu costum cu aripi deasupra Mont Blancului © Dom Daher / Red Bull Content Pool

Fred Fugen este un parașutist, pilot de wingsuit și BASE jumper francez de elită. Membru al celebrei echipe Soul Flyers și campion mondial de mai multe ori la Freefly, el este motivat de dorința de a împinge limitele zborului uman în sporturile extreme. Printre proiectele sale aeriene emblematice se numără zboruri de mare precizie în imediata apropiere a Piramidelor din Giza și a Taj Mahalului.

06 Cine e pilotul de wingsuit Dani Román?

Dani Román a jucat un rol esențial în zborul în formație © Dom Daher / Red Bull Content Pool

Dani Román este un parașutist profesionist, pilot de wingsuit și BASE jumper spaniol. Cunoscut pentru dorința sa de a împinge limitele sporturilor aeriene, el a intrat în istorie prin proiecte inovatoare, precum zborul prin Bahrain World Trade Center și pe sub Puente Nuevo, cu o viteză de 270 km/h.