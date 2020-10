Cum a luptat Sam Bloom cu paralizia și a devenit campion mondial la surfing

Surfing-ul a însemnat totul pentru Sam, care a crescut pe plajele din nordul orașului Sydney, iar Bilgola de Nord, unde are o casă de vacanță, a fost mereu locul ei favorit. Apoi, într-o vacanță de familie în Thailanda, în 2013, o cădere de la șase metri direct pe asfalt, dintr-un balcon putrezit, a dat peste cap viața lui Sam.

Surfing-ul a însemnat totul pentru Sam, care a crescut pe plajele din nordul orașului Sydney, iar Bilgola de Nord, unde are o casă de vacanță, a fost mereu locul ei favorit. Apoi, într-o vacanță de familie în Thailanda, în 2013, o cădere de la șase metri direct pe asfalt, dintr-un balcon putrezit, a dat peste cap viața lui Sam.

Surfing-ul a însemnat totul pentru Sam, care a crescut pe plajele din nordul orașului Sydney, iar Bilgola de Nord, unde are o casă de vacanță, a fost mereu locul ei favorit. Apoi, într-o vacanță de familie în Thailanda, în 2013, o cădere de la șase metri direct pe asfalt, dintr-un balcon putrezit, a dat peste cap viața lui Sam.

”Soțul meu, Cam, m-a dus să înot și un prieten pe o placă mi-a zis 'hai, Sam, urcă-te'. M-a convins și m-a împins pe val. Am zis, 'ăsta nu e surfing'. Nu am vrut să mă mai urc.”

”Soțul meu, Cam, m-a dus să înot și un prieten pe o placă mi-a zis 'hai, Sam, urcă-te'. M-a convins și m-a împins pe val. Am zis, 'ăsta nu e surfing'. Nu am vrut să mă mai urc.”

”Soțul meu, Cam, m-a dus să înot și un prieten pe o placă mi-a zis 'hai, Sam, urcă-te'. M-a convins și m-a împins pe val. Am zis, 'ăsta nu e surfing'. Nu am vrut să mă mai urc.”

Fac surf pe valuri destul de mari în competiții și atât timp cât apa e suficient de adâncă, nu-mi e prea frică. Am parte de mult sprijin; știu că cineva e mereu acolo să aibă grijă de mine.

Fac surf pe valuri destul de mari în competiții și atât timp cât apa e suficient de adâncă, nu-mi e prea frică. Am parte de mult sprijin; știu că cineva e mereu acolo să aibă grijă de mine.

Fac surf pe valuri destul de mari în competiții și atât timp cât apa e suficient de adâncă, nu-mi e prea frică. Am parte de mult sprijin; știu că cineva e mereu acolo să aibă grijă de mine.

”Am primit o scrisoare de la Nola Wilson (mama surferului Red Bull, Julian Wilson),” spune ea. ”Nu o cunoșteam, dar a spus că știe ce mult înseamnă surf-ul pentru mine și că ar trebui să mă urc înapoi pe placă. Așa că am făcut-o.”

”Am primit o scrisoare de la Nola Wilson (mama surferului Red Bull, Julian Wilson),” spune ea. ”Nu o cunoșteam, dar a spus că știe ce mult înseamnă surf-ul pentru mine și că ar trebui să mă urc înapoi pe placă. Așa că am făcut-o.”

”Am primit o scrisoare de la Nola Wilson (mama surferului Red Bull, Julian Wilson),” spune ea. ”Nu o cunoșteam, dar a spus că știe ce mult înseamnă surf-ul pentru mine și că ar trebui să mă urc înapoi pe placă. Așa că am făcut-o.”