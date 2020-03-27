В то время как большая часть мобильного гейминга походила на попытку адаптировать ПК и консольные игры на мобильную платформу, Clash Royale пришёл и почти в одиночку разорвал этот сложившийся стереотип. Подобных игровых механик не было ни на одной из платформ: уникальная смесь жанров карточных игр и Tower Defence прекрасно зашла на мобильных девайсах и, что ещё более удивительно, была увлекательной и для стороннего зрителя. Clash Royale стал одной из первых игр, которые действительно доказали, что портативные устройства могут показать киберспорт высшего уровня.

Вернёмся в 2016 год: Clash Royale прочно зарекомендовал себя как одну из крупнейших дисциплин мира мобильного киберспорта. Есть лига под руководством издателя игры с несколькими регионами и грандиозный Чемпионат Мира, который привлекает к себе взгляды огромного количества зрителей.

Конечно, благодаря тому, что это мобильная игра, она более доступна, чем многие другие киберспортивные игры, для которых требуется мощный компьютер или консоль. Присоединиться к Clash Royale ещё никогда не было так просто, как сейчас, и с некоторой практикой вы вполне можете стать одним из лучших игроков в мире.

Как скачать Clash Royale

Clash Royale доступна на iOS (на iPhone и iPad) и Android. Всё, что вам нужно сделать, чтобы начать играть, это перейти в App Store или в Google Play Store и найти Clash Royale списке игр. Загрузите приложение создайте или войдите в свою учетную запись, и вы готовы к игре.

Как играть в Clash Royale: основы

Хотя игра достаточно сложная на высоких уровнях, основные механики Clash Royale довольно просты. Перед началом матча вам необходимо составить колоду карт, состоящую из персонажей, которых вы хотите использовать. Затем вы присоединяетесь к онлайн поединку один на один против другого живого игрока. У каждого из вас есть по три башни, которые вам нужно защитить. Если до конца таймера матча ни одна из центральных башен не упала, то побеждает игрок с наибольшим количеством оставшихся башен. Если по количеству башен всё ещё ничья, то игрокам даётся бонусное время.

Чтобы уничтожить башни, вы должны расставить юнитов из вашей колоды, которые будут проходить по каждой линии и атаковать всё, что у них на пути. Это похоже на автобатлер, скрещенный с MOBA. Ваш скил возрастет, когда вы научитесь правильно управлять вашими ресурсами, составлять колоды и завязывать сложные бои, в которых юниты вашего противника просто увязнут.

Как разобраться в сложных моментах игры

Практика ведёт к совершенству, поэтому понадобится много часов, чтобы отточить свои навыки. Но если вам нужна дополнительная помощь, есть множество отличных ресурсов для поиска. Такие сайты, как clashroyalemeta.com , покажут вам, какие колоды наиболее популярны на данный момент, а Youtube-блогеры, например Orange Juice Gaming , расскажут о больших обновлениях и покажут разные интересные и сложные стратегии.

Текущая мета

Как и во всём киберспорте, мета в Clash Royale постоянно меняется. Лучшая стратегия текущего обновления может оказаться худшей в следующем апдейте. В целом, всегда хороши колоды с контролем, которые позволяют вам диктовать темп игры и расставлять много юнитов, когда это необходимо, и они же являются одной из наиболее эффективных стратегий на данный момент. Карты, которые вызывают несколько юнитов, таких как скелеты и гоблины, всегда сильны в этих колодах и являются отличным способом научиться играть в игру, так как они хороши как в нападении, так и в защите башен.

Крупные турниры

Когда дело доходит до игр высокого уровня в Clash Royale, то Clash Royale League - это то, что вам определенно нужно посмотреть. Эта лига завершается ежегодным Чемпионатом мира, где лучшие команды из каждого региона соревнуются за звание лучших. Крутой продакшн и впечатляющие игры - это то, что вы можете ждать от Чемпионата.

Но если вам нужно что-то другое, то стоит присмотреться к Red Bull Mobile Esports Open. Этот крупный международный турнир открыт для всех, кто старше 16 лет, а это означает, что у каждого есть шанс попасть на большую сцену, чтобы бросить вызов лучшим игрокам.