Как выигрывать 1 на 1 в Dota 2: трюки и советы

Несмотря на то, что регистрация на турнир Red Bull River Runes 2021 подходит к концу — сильные и уверенные соло-игроки в Dota 2 готовы принять участие в квалификациях и на своем примере доказать, кто является королем реки. Но что делать, если ты в своих силах не уверен? Как улучшить свое мастерство в битвах, где некому тебе помочь?

Dota 2 — командная игра, однако умение сражаться один на один является не опцией, а необходимостью. Хочешь ли ты попробовать свои силы в турнире River Runes, или же просто желаешь улучшить свои навыки игры в Dota 2 — в этом материале мы расскажем, на что стоит ориентироваться, когда на поле боя только ты и твой враг.

1. Фарм крипов из отставания

Фарм крипов — основа геймплея любого хардлайнера, и оно же является важным аспектом на турнире River Runes. Больше убийств маленьких мобов означает больше золота и опыта. Мастерство убийства крипов приходит с опытом и постоянными тренировками.

Но даже несмотря на сотни часов в Dota 2, очень часто бывают ситуации, когда твой оппонент на линии заметно опережает тебя по численному показателю в графе мобов. Многие в таких ситуациях продолжают попытки догнать его, или начинают убивать своих крипов, чтобы врагу меньше досталось. Но зачастую есть и третья опция — вместо деная крипов, ты можешь наносить урон своему врагу.

Мало кто из хороших соло-игроков предпочтет ударить тебя, вместо получения золота и опыта с крипа. И в этом твое преимущество. Каждый раз, когда оппонент собирается добить маленького моба, ты должен подловить его на этом и нанести урон, а после продолжить свой фарм. Так, с помощью терпения и правильно выбранного момента ты сможешь склонить чашу весов в свою сторону.

2. Правильные предметы

Правильная сборка – залог успеха © Valve

Dota 2 обладает изобилием предметов и билдов, а выбор редко ограничивается одним набором артефактов для всех ситуаций. Прежде чем идти по привычному пути, обрати внимание на свое положение на линии и на поведение своего оппонента.

Игроки редко бывают хороши сразу во всех аспектах игры. Посмотри внимательно, на что делает упор твоей соперник. Допустим, он лучше тебя фармит крипов. Ты, последовав совету из прошлого пункта, сделал упор на нанесении ему урона. Выбирай свой билд на основании этого — покупай те предметы, которые помогут тебе наносить больше урона ему или башне, меньше проседать по мане. Твой враг слишком сильно мешает тебе и постоянно харассит? Отлично, собирай ранний билд на основании этого. Продумай свои опции заранее и это поможет сэкономить несколько драгоценных секунд.

3. Используй окружение

Смотри внимательно по сторонам! © Valve

Когда ты стоишь на линии один на один со своим оппонентом, в твоем распоряжении огромное количество тактик и возможностей его переиграть. Если оппонент постоянно пытается нанести тебе урон, когда ты фармишь крипов — не стоит продолжать гнуть свою линию и выходить в отставание. Даже самых назойливых врагов можно переиграть, если подойти к своим действиям с умом.

Если во время фарма крипов в тебя прилетает слишком много урона, начинай двигаться активнее. Добивай мобов тогда, когда это делает твой враг, а в промежутках используй окружение. Поднимайся на хайграунд, выходи из зоны его обзора, реагируй на все его передвижения. Враг сместился вправо — незамедлительно перемещайся влево. Старайся внимательно следить за его действиями и не давай безнаказанно наносить урон. Правильные перемещения по линии — один из тех аспектов, которые помогут тебе ее выиграть.

4. Меняй тактику

Гибкость важна в любой игре. © Valve

Итак, ты умер на линии. Неприятно, обидно, башня ослабла, но это не конец света. Худшее, что ты можешь сейчас сделать — это продолжить играть так, как играл до этого. В момент своего пребывания на базе ты должен проработать новый план поведения против этого врага. В первую очередь — сфокусируйся на положительных аспектах в твоей ситуации. У тебя больше фарма? Отлично, покупай предметы, которые в первую очередь помогут тебе вернуться в игру. У тебя больше опыта? Копи ультимейт и планируй месть своему врагу.

Если положительного в твоей ситуации мало, а у башни осталась половина здоровья, то тут придется попотеть. Твоя главная задача — осторожно давить линию и ждать руны. Если ты чувствуешь, что вражеский герой сильнее - поиграй на дистанции, позволь крипам держать защиту. Стоит подумать о покупке предметов Stout Shield и Quelling Blade.

Идеальных игроков не бывает, поэтому сфокусируйся на слабых сторонах своего оппонента и ошибках, которые он может совершить. Он двигается по одному сценарию? Подлови его на этом, сделай прокаст в момент, когда он ожидает этого меньше всего. Он часто заигрывается и тратит слишком много маны? Дождись этого момента и атакуй, а он не сможет тебе ответить. Гибкая игра на линии — залог успеха.

5. Разыгрывай преимущество

Следи не только за собой, но и за своим соперником. © Valve

Одна из самых частых проблем, которая встречается у игроков — отсутствие понимания, как правильно использовать свои сильные стороны. Иногда твоего преимущества по крипам или урону может быть достаточно, но иногда этого не хватает. Для сильных оппонентов небольшие трудности на линии не являются помехой к победе, поэтому ты должен внимательно поймать момент, когда ты стал сильнее, и эксплуатировать его.

Если ты понимаешь, что прямо сейчас ты на линии сильнее — используй тактику давления оппонента. Встань в позицию между врагом и крипами и не позволяй ему их добивать. Главное правило — не передавить слишком сильно. Ты всегда должен чувствовать момент, когда можно нажать ПКМ на врага и подвинуть линию, а когда — стоит отступить. А если ты продавил врага настолько, что он отступает к своей башне на небольшом количестве здоровья — не надо за ним гнаться! Ты уже отогнал врага от крипов и заставил потерять слишком много. Рискованные действия могут выйти тебе боком. Медленное, но уверенное давление — и ты уже победил.

Победителем станет лишь один! © Red Bull