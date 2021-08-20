Вархольм установил новый рекорд перед родной публикой в Осло
© Daniel Tengs/Red Bull Content Pool
Бег с барьерами

Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

Норвежский легкоатлет Карстен Вархольм, специализирующийся на беге с препятствиями, смог побить давний рекорд, показав новое время 46,70 секунды в своем первом забеге на открытом воздухе в этом году.
Автор Matthew Ogborn
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Karsten Warholm

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Карстен Вархольм побил один из старейших мировых рекордов в легкой атлетике, опередив 29-летнего Кевина Янга в беге на 400 метров с барьерами на 0,08 секунды на глазах у своих болельщиков в Осло.
В 1992 году американец Янг установил мировой рекорд в 46,78 секунды, опередив ямайского легкоатлета Уинтропа Грэма и британца Крисса Акабуси, и завоевал золото в финале соревнований по бегу на 400 метров с барьерами в Барселоне.
Став абсолютным победителем Бриллиантовой лиги в сезоне 2019 года, который стал для него беспроигрышным, на этой неделе Вархольм будет выступать в Бриллиантовой лиге в Осло и радовать своих домашних фанатов. В первом забеге сезона на открытом воздухе 25-летний легкоатлет был предельно собран и спокоен. На своей дистанции ему удалось разогнаться и пройти трассу за рекордное время в 46,70 секунды, опередив бразильца Алисона Сантоса и турецкого легкоатлета Ясмани Копелло.
Находясь у себя дома в Осло, в пятницу днем Вархольм поделился своими впечатлениями после забега:
Присутствие семьи и друзей - идеальные условия для нового мирового рекорда
Присутствие семьи и друзей - идеальные условия для нового мирового рекорда
© Daniel Tengs/Red Bull Content Pool
Это было великолепное чувство, лучше и быть не может. Для меня это была самая большая мечта.
Карстен Вархольм
Какие эмоции ты испытываешь после забега?
Сегодня я просто пытаюсь расслабиться и поиграть в гольф. Тяжело было заснуть, вчерашний забег проходил довольно поздно, поэтому уровень адреналина еще находился на предельно высоком уровне. В следующую пятницу я участвую в забеге в Монако, поэтому мне нужно подготовиться.
Насколько важно было побить мировой рекорд на глазах у болельщиков у себя дома?
Для меня это был особенный момент. Я очень часто тренируюсь на стадионе Бислетт, так как живу в Осло, поэтому я смело могу назвать его своим домашним стадионом. Это было крупнейшее спортивное событие в Норвегии с начала пандемии, поэтому все стремились прийти туда и поддержать норвежского спортсмена. Стечение обстоятельств было идеальным. Это было грандиозное чувство, лучше быть просто не могло, даже если бы я попытался написать об этом книгу. Моя самая большая мечта осуществилась.
Важно вспомнить таких спортсменов, как (Себастьян) Коу, (Стив) Крэм и (Стив) Оветт, благодаря которым стадион «Бислетт» стали называть «треком, на котором устанавливают мировые рекорды». Этим спортсменам удалось установить новые мировые рекорды в свое время, но в последние годы на стадионе «Бислетт» было не так много спортивных достижений такого уровня, поэтому я испытываю гордость за то, что мне удалось переломить эту тенденцию.
Тот самый момент, когда спустя 29 лет удалось побить мировой рекорд
Тот самый момент, когда спустя 29 лет удалось побить мировой рекорд
© Daniel Tengs/Red Bull Content Pool
Был ли ты уверен, основываясь на результатах своих крайних тренировок, что у тебя получится установить новый мировой рекорд?
На тренировках мы работаем на максимум, именно поэтому я не так часто принимаю участие в забегах: с точки зрения подготовки к чемпионатам это не приносит какой-либо ощутимой пользы. Это особенность нашей стратегии: мы поддерживаем интенсивность тренировок на том же уровне, которого хотим достигнуть к соревнованиям. Конкуренция подстегивает к тому, чтобы стремиться добиваться лучших результатов, но при этом я знаю, что буду чувствовать себя уверенно на стартовой линии и смогу выступить достойно. Я отменял участие в некоторых соревнованиях и просто ждал подходящего момента, чтобы начать сезон. Забег на стадионе «Бислетт» стал для меня идеальным вариантом.
Ты тренируешься дома с другими спортсменами, которые специализируются на беге с препятствиями?
Когда я тренируюсь, я соревнуюсь с таймером. У моего тренера (Лейфа Олафа Альнеса) есть таймер, у нас есть определенные временные ориентиры, и мы всегда стремимся к достижению этих показателей. Мне кажется, что это здорово.
Подстегнул ли тебя отличный результат твоего американского соперника Рая Бенджамина?
Несомненно. Конкуренты — это здорово, но из-за них ты начинаешь нервничать еще больше. Все стремятся к победе, и, когда кто-то показывает отличные результаты, ты понимаешь, что тебе нужно будет поднять планку, чтобы оказаться в числе лучших и попасть на основные соревнования. Когда они добиваются впечатляющих результатов, я чувствую, что должен достичь таких же высот. Я думаю, что это подталкивает меня к тому, чтобы стать лучшей версией себя.
Помогла ли поддержка домашних болельщиков совершить настоящий спортивный подвиг?
Это было просто невероятно, потому что, когда я вышел на дорожку, все начали приветствовать меня и вставать со своих стульев. Я подумал: «Черт, эти люди наверняка думают, что я просто выйду и поставлю мировой рекорд. Они ожидают этого».
Это ожидание является своего рода давлением, но в то же время это необходимо, потому что, когда люди ожидают от тебя чего-то подобного, ты понимаешь, что находишься в нужном месте в нужное время. Я думаю, что это среди прочего придало мне еще больше уверенности. Я чувствовал, что все они верят в меня, и это придавало мне сил, ведь если все эти люди верят в меня, то я тоже должен это сделать.
Чествование нового рекордсмена в беге на 400 метров с барьерами Карстена Вархольма
Чествование нового рекордсмена
© Daniel Tengs/Red Bull Content Pool
Со стороны кажется, что ты невероятно уверен в себе, но появляются ли у тебя какие-либо сомнения, когда ты остаешься наедине с самим собой?
Я думаю, что все спортсмены нервничают и в какой-то момент начинают сомневаться. Это те чувства, с которыми все люди сталкиваются в повседневной жизни. Я думаю, эти мысли не нужно прогонять, их нужно анализировать. У меня есть действительно опытный тренер, который прошел через все это. Он знает все мысли, которые могут возникнуть в твоей голове, важно обсуждать их и осознавать все чувства и эмоции. Конечно, когда тебе удается справиться с подобного рода мыслями, я думаю, что намного проще чувствовать себя спокойнее и увереннее, выходить в люди, получать удовольствие от жизни и делать все, чтобы раскрыть свой потенциал.
Над чем именно вы работали со своим тренером в межсезонье, чтобы сделать твою технику еще лучше?
Думаю, главное, что я стал быстрее. Мой темп стал выше, я стал сильнее. Я занимаюсь тяжелой атлетикой и набираю мышечную массу. Моя силовая выносливость увеличилась, теперь я могу выдерживать еще более серьезные нагрузки. Я стал еще быстрее, и это то, что мы с вами вчера видели на забеге.
Сможешь ли ты остаться непобежденным в этом году, как это было в 2019 году?
Я говорил об этом с тренером. Стремление быть непобежденным может сыграть плохую шутку, потому что мы всегда хотим все контролировать и быть во всеоружии. Я не хочу зацикливаться на том, что я боюсь проиграть. Я стремлюсь не упускать свой шанс и стараюсь полностью раскрыть свой потенциал. Я стараюсь не думать об этом слишком много. Конечно, я всегда хочу побеждать, но я не веду счет своим победным сериям. На чемпионатах может случиться все что угодно, поэтому нужно готовиться и быть готовым ко всему.
Удалось ли тебе поговорить с предыдущим рекордсменом Кевином Янгом?
Я связался с ним по FaceTime на норвежском национальном телеканале, так что вчера вечером мне удалось быстро поговорить с ним. Он хотел сохранить свой рекорд как можно дольше, но я думаю, что в нашем спорте 29 лет является довольно серьезным сроком. Этот рекорд давно пора было побить, и он это знал. Я думаю, что он счастлив, что теперь новое поколение улучшает спортивные достижения. Круто, что он это понимает и искренне желает нам новых побед, хоть его рекорд никто и не мог побить на протяжении достаточно долгого времени.
В этой статье

Karsten Warholm

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Бег с барьерами
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