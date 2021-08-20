Карстен Вархольм побил один из старейших мировых рекордов в легкой атлетике, опередив 29-летнего Кевина Янга в беге на 400 метров с барьерами на 0,08 секунды на глазах у своих болельщиков в Осло.

В 1992 году американец Янг установил мировой рекорд в 46,78 секунды, опередив ямайского легкоатлета Уинтропа Грэма и британца Крисса Акабуси, и завоевал золото в финале соревнований по бегу на 400 метров с барьерами в Барселоне.

Став абсолютным победителем Бриллиантовой лиги в сезоне 2019 года, который стал для него беспроигрышным, на этой неделе Вархольм будет выступать в Бриллиантовой лиге в Осло и радовать своих домашних фанатов. В первом забеге сезона на открытом воздухе 25-летний легкоатлет был предельно собран и спокоен. На своей дистанции ему удалось разогнаться и пройти трассу за рекордное время в 46,70 секунды, опередив бразильца Алисона Сантоса и турецкого легкоатлета Ясмани Копелло.

Находясь у себя дома в Осло, в пятницу днем Вархольм поделился своими впечатлениями после забега:

Присутствие семьи и друзей - идеальные условия для нового мирового рекорда © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool Это было великолепное чувство, лучше и быть не может. Для меня это была самая большая мечта. Карстен Вархольм

Какие эмоции ты испытываешь после забега?

Сегодня я просто пытаюсь расслабиться и поиграть в гольф. Тяжело было заснуть, вчерашний забег проходил довольно поздно, поэтому уровень адреналина еще находился на предельно высоком уровне. В следующую пятницу я участвую в забеге в Монако, поэтому мне нужно подготовиться.

Насколько важно было побить мировой рекорд на глазах у болельщиков у себя дома?

Для меня это был особенный момент. Я очень часто тренируюсь на стадионе Бислетт, так как живу в Осло, поэтому я смело могу назвать его своим домашним стадионом. Это было крупнейшее спортивное событие в Норвегии с начала пандемии, поэтому все стремились прийти туда и поддержать норвежского спортсмена. Стечение обстоятельств было идеальным. Это было грандиозное чувство, лучше быть просто не могло, даже если бы я попытался написать об этом книгу. Моя самая большая мечта осуществилась.

Важно вспомнить таких спортсменов, как (Себастьян) Коу, (Стив) Крэм и (Стив) Оветт, благодаря которым стадион «Бислетт» стали называть «треком, на котором устанавливают мировые рекорды». Этим спортсменам удалось установить новые мировые рекорды в свое время, но в последние годы на стадионе «Бислетт» было не так много спортивных достижений такого уровня, поэтому я испытываю гордость за то, что мне удалось переломить эту тенденцию.

Тот самый момент, когда спустя 29 лет удалось побить мировой рекорд © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

Был ли ты уверен, основываясь на результатах своих крайних тренировок, что у тебя получится установить новый мировой рекорд?

На тренировках мы работаем на максимум, именно поэтому я не так часто принимаю участие в забегах: с точки зрения подготовки к чемпионатам это не приносит какой-либо ощутимой пользы. Это особенность нашей стратегии: мы поддерживаем интенсивность тренировок на том же уровне, которого хотим достигнуть к соревнованиям. Конкуренция подстегивает к тому, чтобы стремиться добиваться лучших результатов, но при этом я знаю, что буду чувствовать себя уверенно на стартовой линии и смогу выступить достойно. Я отменял участие в некоторых соревнованиях и просто ждал подходящего момента, чтобы начать сезон. Забег на стадионе «Бислетт» стал для меня идеальным вариантом.

Ты тренируешься дома с другими спортсменами, которые специализируются на беге с препятствиями?

Когда я тренируюсь, я соревнуюсь с таймером. У моего тренера (Лейфа Олафа Альнеса) есть таймер, у нас есть определенные временные ориентиры, и мы всегда стремимся к достижению этих показателей. Мне кажется, что это здорово.

Подстегнул ли тебя отличный результат твоего американского соперника Рая Бенджамина?

Несомненно. Конкуренты — это здорово, но из-за них ты начинаешь нервничать еще больше. Все стремятся к победе, и, когда кто-то показывает отличные результаты, ты понимаешь, что тебе нужно будет поднять планку, чтобы оказаться в числе лучших и попасть на основные соревнования. Когда они добиваются впечатляющих результатов, я чувствую, что должен достичь таких же высот. Я думаю, что это подталкивает меня к тому, чтобы стать лучшей версией себя.

Помогла ли поддержка домашних болельщиков совершить настоящий спортивный подвиг?

Это было просто невероятно, потому что, когда я вышел на дорожку, все начали приветствовать меня и вставать со своих стульев. Я подумал: «Черт, эти люди наверняка думают, что я просто выйду и поставлю мировой рекорд. Они ожидают этого».

Это ожидание является своего рода давлением, но в то же время это необходимо, потому что, когда люди ожидают от тебя чего-то подобного, ты понимаешь, что находишься в нужном месте в нужное время. Я думаю, что это среди прочего придало мне еще больше уверенности. Я чувствовал, что все они верят в меня, и это придавало мне сил, ведь если все эти люди верят в меня, то я тоже должен это сделать.

Чествование нового рекордсмена © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

Со стороны кажется, что ты невероятно уверен в себе, но появляются ли у тебя какие-либо сомнения, когда ты остаешься наедине с самим собой?

Я думаю, что все спортсмены нервничают и в какой-то момент начинают сомневаться. Это те чувства, с которыми все люди сталкиваются в повседневной жизни. Я думаю, эти мысли не нужно прогонять, их нужно анализировать. У меня есть действительно опытный тренер, который прошел через все это. Он знает все мысли, которые могут возникнуть в твоей голове, важно обсуждать их и осознавать все чувства и эмоции. Конечно, когда тебе удается справиться с подобного рода мыслями, я думаю, что намного проще чувствовать себя спокойнее и увереннее, выходить в люди, получать удовольствие от жизни и делать все, чтобы раскрыть свой потенциал.

Над чем именно вы работали со своим тренером в межсезонье, чтобы сделать твою технику еще лучше?

Думаю, главное, что я стал быстрее. Мой темп стал выше, я стал сильнее. Я занимаюсь тяжелой атлетикой и набираю мышечную массу. Моя силовая выносливость увеличилась, теперь я могу выдерживать еще более серьезные нагрузки. Я стал еще быстрее, и это то, что мы с вами вчера видели на забеге.

Сможешь ли ты остаться непобежденным в этом году, как это было в 2019 году?

Я говорил об этом с тренером. Стремление быть непобежденным может сыграть плохую шутку, потому что мы всегда хотим все контролировать и быть во всеоружии. Я не хочу зацикливаться на том, что я боюсь проиграть. Я стремлюсь не упускать свой шанс и стараюсь полностью раскрыть свой потенциал. Я стараюсь не думать об этом слишком много. Конечно, я всегда хочу побеждать, но я не веду счет своим победным сериям. На чемпионатах может случиться все что угодно, поэтому нужно готовиться и быть готовым ко всему.

Удалось ли тебе поговорить с предыдущим рекордсменом Кевином Янгом?

Я связался с ним по FaceTime на норвежском национальном телеканале, так что вчера вечером мне удалось быстро поговорить с ним. Он хотел сохранить свой рекорд как можно дольше, но я думаю, что в нашем спорте 29 лет является довольно серьезным сроком. Этот рекорд давно пора было побить, и он это знал. Я думаю, что он счастлив, что теперь новое поколение улучшает спортивные достижения. Круто, что он это понимает и искренне желает нам новых побед, хоть его рекорд никто и не мог побить на протяжении достаточно долгого времени.