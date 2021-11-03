Как прошел невероятный заезд Маркуса Эдера
Как к тебе пришла идея этого заезда и что вдохновило тебя на этот проект?
Я давно мечтал о подобном и в 2015 году даже попробовал реализовать эту идею, но вывихнул плечо при первой же попытке — с тех пор я продолжал обдумывать заезд у себя в голове. После победы на Freeride World Tour в 2019 году я обсудил идею с парнями из Legs of Steel, и они сразу согласились мне помочь. С того момента это был не только мой проект — это был наш проект.
Я всегда хотел во всей красе продемонстрировать свои навыки катания в одном проекте. Мне нравится кататься во всех дисциплинах, и я решил, что можно объединить все приемы в одном заезде.
В фильме представлены участки трасс на любой вкус — от горных вершин до городов. — Как ты отбирал места, по которым прокатишься для фильма?
Я уже давно представлял, как было бы классно проехать мимо замка, а также через Клаусберг. Мой отец родился в этом замке, я научился кататься в Клаусберге, поэтому эти два места особенно важны для меня.
Остальные участки пришли сами собой. Когда я искал участки в городской среде, я наткнулся на шахтерский поселок на Google Картах — всего в часе езды от моего родного города. Знакомство с этой городской Меккой стало одним из крупнейших открытий за последнее время.
Знакомство с этой городской Меккой стало одним из крупнейших открытий за последнее время
Кажется, что большое разнообразие препятствий и участков помогло тебе показать уникальный набор трюков. За каким трюком стоит самая интересная история?
Забавно вышло с бэкфлипом с грузовика. Мой друг Тофи привез грузовик со своей строительной компании, и тот трюк хорошо удавался только тогда, когда он врезался в ледяную стену. Для этого ему приходилось поздно тормозить и въезжать прямо в стену… К концу съемок грузовик был изрядно покорежен.
Также было нелегко снять длинный съезд по перекладине в Клаусберге — на это ушло более 200 попыток.
А что насчет разворота 360 в Церматте?
Я хотел совершить большой воздушный трюк. Падения меня не волновали — мне нужен был прыжковый трюк, а обрыв в Церматте для этого отлично подходил. В течение сезона мне хорошо удавалось большинство трюков. И когда мы прибыли в Церматт, я сразу ринулся к этому обрыву без разогрева, но в этот раз прыжок прошел не так, как планировалось. Я неправильно рассчитал направление прыжка и постоянно приземлялся на участок, где было много ледяных осколков. Ужасно досадная ошибка.
Обычно я правильно рассчитываю свои силы, но тот участок застал меня врасплох.
Как ты справился с давлением из-за съемок собственного проекта в течение двух лет?
Поскольку все идеи придумывал я сам, а в съемочной команде собрались настоящие профессионалы, на меня ложилось большое давление — мне нельзя было получать травмы. Съемки разных участков шли друг за другом, поэтому одно серьезное повреждение могло поставить под угрозу весь проект.
Обычно на каждом препятствии мы пробуем несколько убойных трюков. Но в этот раз мне нужно было внимательно опробовать участок, попытаться сделать сложный трюк, и если все удачно, завершить съемку. Есть много дублей, которые я мог бы сделать лучше, но из-за больших масштабов съемки я не мог показать свой максимум, ведь самое важное — оставаться на ногах.
Как ветерану соревнований, который привык к съемкам бок о бок с партнерами, каково было стать единственным лыжником в центре внимания?
Самым сложным — и самым крутым — в проекте было то, что я — единственный лыжник.
Во время съемок в большой команде вы вместе принимаете решения, вместе катаетесь, вместе боретесь за результат. Но в этот раз я делал все трюки сам, и было нелегко к этому привыкнуть. Я понял, что гораздо проще проехать по опасной перекладине, когда рядом есть партнеры, которым предстоит сделать то же самое.
Мне уже не терпится снова собрать команду лыжников, чтобы снять новый проект вместе, а не работать индивидуально.
Я всегда мечтал собрать команду, чтобы воплотить эту идею
В заезде представлены все разновидности фристайла, причем они исполнены на самом высоком уровне. — Как тебе удалось сохранить мотивацию, переключаясь между этими дисциплинами?
Когда я целый месяц катаюсь в бэккантри, я жду не дождусь, когда смогу отправиться в парк. Я обожаю все стили катания, поэтому когда мне наскучивает один стиль, я тут же переключаюсь на другой. Думаю, именно поэтому мне удается поддерживать навыки катания на таком высоком уровне. Как правило, райдеры уходят из парка в бэккантри и катаются на пухляке до конца карьеры. Но я не могу просто так забросить катание в парке. Я всегда буду туда возвращаться.
Что еще можешь рассказать интересного о проекте?
Больше всего я горжусь тем, что 80% фильма было снято в моем родном регионе близ Люттаха, Италия, и большую часть этого мы сняли на курорте моего детства — в Клаусберге. У нас редко бывает много снега, поэтому нам повезло с погодой. По первоначальным планам мы и не думали, что удастся все снять в одном регионе. Я рад, что все сложилось так удачно.