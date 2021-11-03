Как прошел невероятный заезд Маркуса Эдера

Markus Eder: Я давно мечтал о подобном и в 2015 году даже попробовал реализовать эту идею, но вывихнул плечо при первой же попытке — с тех пор я продолжал обдумывать заезд у себя в голове. После победы на Freeride World Tour в 2019 году я обсудил идею с парнями из Legs of Steel, и они сразу согласились мне помочь. С того момента это был не только мой проект — это был наш проект.

Я всегда хотел во всей красе продемонстрировать свои навыки катания в одном проекте. Мне нравится кататься во всех дисциплинах, и я решил, что можно объединить все приемы в одном заезде.