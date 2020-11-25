Как прошел финал Red Bull M.E.O. по PUBG Mobile
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Спойлер: в лучших традициях киберспортивных финалов с неожиданной развязкой.
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Эти игроки знают все о том, как превратить свой смартфон в смертоносное оружие, а нескольких дюймов экрана им достаточно, чтобы попасть в голову даже самого быстрого врага. В минувшие выходные завершился турнир Red Bull M.E.O. по PUBG Mobile, и это была очень жесткая заруба!
Если в прошлом этапе Red Bull M.E.O. мы наблюдали за хитросплетениями стратегий в карточной игре HearthStone, то на этот раз стали свидетелями настоящего боевого экшена в смертельной игре на выживание. Мобильная версия Player’s Unknown Battlegrounds — одна из тех игр, что сильно выделяются в привычном нам мире мобильного гейминга. Настоящий шутер в жанре “королевской битвы”, где больше полусотни игроков сражаются с единственной целью — стать последним выжившим на карте. Задача усложняется еще и тем, что на поле боя ты не можешь захватить с собой любимую пушку — приходится сражаться и защищаться тем, что найдешь на карте уже после высадки с самолета.
Региональный этап Red Bull M.E.O. по PUBG Mobile разделен на два этапа: четыре онлайн-квалификации и большой финал. Весь ноябрь лучшие бойцы сражались в отборочных матчах, чтобы выяснить имена команд, достойных участия в финале. Из каждой квалификации было отобрано по 8 коллективов с наилучшим результатом — таким образом, сформировалось топ-32 команды всего турнира. Именно им и предстояло сражаться за главный приз — выход на международный гранд-финал и море призов от Red Bull и HyperX. В полуфинале мы простились с половиной команд.
Финал СНГ квалификации состоялся 22 ноября в прямом эфире. На русском языке матчи освещали Максим 'Wycc' Козлов и Никита 'Coldstar' Морозов. Правила предельно просты: 16 команд играет 6 матчей, побеждает коллектив с наибольшим количеством очков, которые набираются в зависимости от места, которое команда заняла в каждом матче и фрагов.
Профессиональный PUBG заметно отличается от привычных нам пабликов. Здесь редко случаются ситуации, когда в Сосновку летит 10 сквадов и в первые пять минут умирает полкарты, а командное взаимодействие и позиционирование зачастую возведены в абсолют. Многие команды из списка финалистов запомнились нам по потрясающим играм в квалификациях, поэтому за выступлением ребят в финале было наблюдать крайне интересно.
Как и в отборочных, матчи в финале разыгрываются по определенному паттерну: быстро залутались, заняли хорошие позиции относительно зоны и начали сражение. Однако уровень команд сразу указывает на то, что это уже не 1\128, а битва сильнейших. Больше сыгранности, лучше аим, меньше ошибок.
Отличительной особенностью про-матчей по “королевским битвам” является то, что на положение в турнирной таблице влияет не только занятые места в матчах, но и цифра киллов в каждой игре. Победа дает огромное количество очков и позволяет резко вырваться вперед, однако баллы за ликвидированных врагов зачастую дают те самые недостающие пару очков. Так, например, после четвертой игры UNDEAD CROW вырвались на первую строчку, имея один “чикен диннер” и кучу фрагов, а Alliance c топ-1 и топ-2 отставали от них на несколько очков. Однако уже в следующей игре Alliance вновь заняли невероятно уверенное первое место, показав прекрасную позиционную игру и налутав, помимо прочего, 9 киллов. Все, что им требовалось для победы — это не умереть в числе первых на последней карте и можно паковать чемоданы на международный финал.
Какой шанс, что именно их ближайший преследователь займет еще одно первое место в матче на 16 команд и сможет закрыть тот гигантский разрыв в очках? Невероятно маленький. Но в про-играх решает не удача, а скилл, и UNDEAD CROW еще раз доказали, что не стоит делить шкуру неубитой курицы. В финальной карте Alliance занимают 12 место, и вынуждены наблюдать, как их ближайший преследователь, те самые UNDEAD CROW, занимают очередной топ-1 и вырывают путевку на международный гранд-финал Red Bull M.E.O.!
Жесткие игры, неожиданные клатчи и невероятный камбэк в финальной игре — финал СНГ Red Bull M.E.O. по PUBG Mobile подошел к концу! Следующей (и последней) нас ждет развязка турнира по Teamfight Tactics — стратегическому автобаттлеру от Riot Games. Следите за подробностями на официальном сайте Red Bull M.E.O. и в группе Red Bull Gaming в VK.