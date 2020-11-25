Как прошел финал Red Bull M.E.O. по PUBG Mobile

Отличительной особенностью про-матчей по “королевским битвам” является то, что на положение в турнирной таблице влияет не только занятые места в матчах, но и цифра киллов в каждой игре. Победа дает огромное количество очков и позволяет резко вырваться вперед, однако баллы за ликвидированных врагов зачастую дают те самые недостающие пару очков. Так, например, после четвертой игры

UNDEAD CROW

вырвались на первую строчку, имея один “чикен диннер” и кучу фрагов, а

Alliance

c топ-1 и топ-2 отставали от них на несколько очков. Однако уже в следующей игре Alliance вновь заняли невероятно уверенное первое место, показав прекрасную позиционную игру и налутав, помимо прочего, 9 киллов. Все, что им требовалось для победы — это не умереть в числе первых на последней карте и можно паковать чемоданы на международный финал.