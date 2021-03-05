Самое сложное — это найти тот стиль игры (и того агента), который тебе лучше всего подходит. Так что перед тем, как погрузиться в следующую рейтинговую игру (или зарегистрироваться в глобальном студенческом турнире

вместе с твоей командой), неплохо было бы подумать о том, как ты будешь играть и в чем ты действительно хорош. Это непростая задача. Но бояться не стоит: мы обязательно поможем тебе разобраться в этом. Вместе с игроком G2 Esports

Александром 'zeek' Зигмунтом

мы найдем все ответы на твои вопросы и поможем выбрать правильного агента.