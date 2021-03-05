Лучший агент Valorant для турнира Red Bull Campus Clutch
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Хочешь сыграть в новом турнире Valorant, но никак не можешь выбрать себе агента по вкусу? Не переживай: G2 Esports специально разработали этот гайд, чтобы помочь тебе.
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В командных играх по типу League of Legends от Riot Games у каждого есть своя роль. Кто-то играет в роли саппорта, в то время как другие пытаются сделать как можно больше киллов, чтобы помочь остальной команде выполнить цели карты. И новый тактический шутер Valorant, выпущенный той же студией, в этом отношении мало чем отличается: разные агенты хорошо справляются с разными задачами.
Самое сложное — это найти тот стиль игры (и того агента), который тебе лучше всего подходит. Так что перед тем, как погрузиться в следующую рейтинговую игру (или зарегистрироваться в глобальном студенческом турнире Red Bull Campus Clutch вместе с твоей командой), неплохо было бы подумать о том, как ты будешь играть и в чем ты действительно хорош. Это непростая задача. Но бояться не стоит: мы обязательно поможем тебе разобраться в этом. Вместе с игроком G2 Esports Александром 'zeek' Зигмунтом мы найдем все ответы на твои вопросы и поможем выбрать правильного агента.
Люркеры
Первый шаг на пути выбора подходящего агента — узнать, какие роли есть в игре. Zeek объясняет: « Люркеры — это игроки, которые остаются в стороне, пока их команда атакует кого-то. Люркер пытается атаковать вражескую команду с фланга в неожиданный момент и с неожиданной стороны». Люркеры должны знать все возможное о картах Valorant и использовать эти знания, чтобы помочь своей команде.
Если ты знаешь, куда целится противник, ты сможешь ловко атаковать его с флангов, выбрав угол, который противник не контролирует. И тебе придется быть креативным: если ты просто прошел по маршруту и по пути совершил пару убийств в предыдущем раунде, то, скорее всего, противник засел в конце коридора, ожидая, что ты вновь попытаешься пройти мимо. Если ты все время меняешь подходы, противнику волей-неволей постоянно приходится быть начеку. Лучше всего для такого стиля игры подходят агенты Omen и новый агент Yoru. Их умение телепортироваться помогает прокрасться противнику в тыл и атаковать с фланга, когда он меньше всего ожидает этого.
Энтри-фраггеры
Если ты в восторге от перспективы первым броситься в гущу битвы и убивать направо и налево во славу своей команды, энтри-фраггер — идеальный выбор для твоего стиля игры. Чтобы эффективно играть на этой роли, тебе нужно быть суперстрелком. Зачастую именно ты стреляешь первым. Выигрыш в дуэли означает, что в твоей команде на одного игрока больше, проигрыш — ровно противоположное. Агенты-энтри: Phoenix, Raze и Jett. Они обладают недюжинной силой и маневренностью, что позволяет им выигрывать в важной дуэли «один на один» в самом начале раунда.
Zeek подчеркивает, что между люркерами и энтри-фраггерами есть большая разница. «Люркеры сидят в одной зоне и бродят по карте, выжидая возможность совершить убийство», — то есть, иными словами, они играют на расстоянии от остальной команды. Энтри же ходят вместе со всей командой, играют тоже вместе с ней.
Однако zeek говорит: «Бывают ситуации, когда игрок играет за энтри-фраггера в начале раунда, а в конце становится люркером. Например, в Ascent, когда ты захватываешь контроль над центром, ты помещаешь туда игрока. Он играет роль энтри в самом начале, убивая противника в центре, а потом ты атакуешь главную цель и в конечном счете он становится люркером».
Специалисты и стражи
Стражам и инициаторам недостает той огневой мощи, которая есть у двух первых ролей. И в качестве компенсации они умеют делать массу полезных штук, чтобы помогать своей команде. Стражи (например, Sage) умеют лечить и воскрешать своих союзников и в крайних случаях предоставлять такие утилиты, как блокирование участков карты замедлением и стенами. Может быть, они и не совершают больше всех убийств в игре, но тем не менее они остаются очень важной частью команды Valorant. Стражи еще зачастую бывают авторитетами и лидерами команды в игре. Они решают, какой план будет исполнять команда, кто и что делает в напряженной ситуации. Умеешь сохранять спокойствие в любой ситуации? Тогда, возможно, страж или инициатор станут для тебя идеальным агентом.
Миксуй роли
Все еще не уверен до конца, за кого хочешь играть? Не волнуйся. Zeek считает, что лучшие игроки в Valorant умеют играть за любого агента, который в данный момент нужен команде, так что ротация — полезная вещь. Он также говорит, что выбрать другого агента несложно: «Тебе просто надо понимать, каких целей нужно достичь, чтобы команде было легче выиграть всю игру».
Знать, что надо делать и какого агента лучше всего для этого взять, — это, в принципе, залог успеха для команды в Valorant. Пока нормальной меты игры еще нет, говорит zeek, «так что можно свободно экспериментировать, особенно после выпуска агента Yoru». Иными словами, именно сейчас нужно пробовать всех агентов.
За кого бы ты ни решил играть – за люркера или за энтри, – сейчас самое время опробовать вновь приобретенные навыки в действии. Регистрируйся для участия в студенческом турнире Red Bull Campus Clutch прямо сейчас и получи шанс попасть вместе с твоей командой на мировой финал турнира и выиграть главный приз!