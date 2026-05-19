Den mest framgångsrika slopestyleåkaren genom tiderna: Möt Emil Johansson

Svenske Emil Johansson har etablerat sig som en av de största atleterna i slopestyle- och mountainbikevärlden. Med rekordmånga segrar i Crankworx och flera världsmästartitlar har han tänjt gränserna för sporten, samtidigt som hans väg till toppen kantats av både sjukdom och svåra skador.

Sedan genombrottet 2016 har Johansson satt en ny standard för teknisk och stilren åkning inom slopestyle. Hans meriter omfattar bland annat segrar i Red Bull Joyride, flera titlar i Crankworx-serien och deltagande i freeridetävlingen Red Bull Rampage.

Men vägen till toppen har inte varit självklar. Bakom framgångarna finns en dramatisk period med autoimmuna sjukdomar, lång rehabilitering och en comeback som blivit en av de mest uppmärksammade i modern actionsport.

Här är historien om Emil Johansson, från uppväxten i Trollhättan till hur han blev sportens mest framgångsrika slopestyleåkare.

Johansson gick från nykomling till att toppa resultatlistorna på rekordtid © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

01 Så började Emil Johanssons väg mot slopestyletoppen

Emil Johansson föddes den 20 juni 1999 i Trollhättan, en stad mer känd för sin vattenkraftsindustri än för cykling.

Precis som många andra svenska barn växte han upp med handboll och ishockey, men cykling var mer än en sport för Emil, det var en passion. Han kunde inte låta bli att smita iväg till de lokala dirt-hoppen eller öva teknik på gatan utanför huset.

Emil Johansson blir den yngsta världsmästaren någonsin © Jussi Grznar / Red Bull Content Pool

Omkring den här tiden slog Martin Söderström igenom internationellt inom slopestyle och gjorde karriär inom en gren där ingen annan svensk tidigare hade nått samma framgångar. Han inspirerade unga cyklister över hela Sverige och Skandinavien, däribland Johansson, att våga satsa på sporten.

“När Martin slog igenom internationellt bestämde jag mig för att köpa min första cykel”, berättar Johansson. ”Hans framgångar påverkade mig mycket och fick mig att inse att allt är möjligt.”

2 min Emil Johansson och Martin Söderström i Järvsö

02 Johansson slår igenom i internationell slopestyle

Johansson började delta i slopestyletävlingar i Sverige omkring 2013, men slog igenom internationellt först 2016 när han fick ett wildcard till tävlingen Swatch Prime Line i München.

Efter det gick utvecklingen snabbt. En tredjeplats i Maxxis Slopestyle i Winter Park i USA gav honom ett wildcard till årets största tävling: Red Bull Joyride . Som 17-åring körde han inför den största publiken i sin karriär och slutade på en imponerande fjärde plats.

Johansson tävlar i Red Bull Joyride 2017 © Jussi Grznar/Red Bull Content Pool

Säsongen därpå befäste Johansson sin position som ett av sportens mest lovande namn med en tredjeplats och två andraplatser i Crankworx. Inte nog med det, han tog också hem världsmästartiteln som den yngste åkaren någonsin.

03 När karriären stoppas av sjukdom

Utåt sett såg det ut som om den då 18-årige Johansson hade världen för sina fötter. Men få visste att han i slutet av 2017 kämpade med tilltagande ryggsmärtor och ett immunförsvar som gradvis försämrades.

Till slut blev problemen så allvarliga att hela hans tillvaro vändes upp och ner.

Under en tid kunde ingen lista ut vad som var fel med Johansson © Paris Gore/Red Bull Content Pool Quotation Jag kände att något var fel. Emil Johansson

Efter månader av undersökningar och möten med specialister runt om i världen kunde läkarna till slut fastställa orsaken. Johansson led av två autoimmuna sjukdomar: Epstein–Barr-virus och Hashimotos sjukdom, sjukdomar där immunförsvaret angriper den egna kroppen.

Dessutom hade han en medfödd defekt i den sjätte ländkotan.

Se Emils comeback i dokumentären "EMIL - Every Mystery I've Lived":

EMIL – Every Mystery I've Lived Emil Johansson spent 2018 struggling with an autoimmune disease, but now he's ready to make his comeback.

04 Tillbaka på cykeln

År 2018 präglades av smärta, läkarbesök och väldigt lite tid på cykeln. Johansson kämpade med återhämtningen, men vägen tillbaka var lång och kantad av bakslag. Många frågade sig om han någonsin skulle kunna återvända till tävlingsscenen.

Med minimal träning och utan att ha övat stora hopp på tolv månader lyckades Johansson ändå köra till sig en fjärdeplats på Red Bull Joyride 2018. Resultatet överraskade experterna, och för Johansson själv blev det ett känslosamt ögonblick.

“När jag droppade in kände jag att jag hade besegrat sjukdomen. All press bara försvann”, berättade han efteråt.

Efter närapå noll cykeltimmar imponerade Johansson i Whistler 2018 © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

05 Den stora comebacken i världseliten

Det skulle ta två år innan Johansson på allvar var tillbaka på tävlingsscenen.

När han väl återvände gjorde han det med besked. I juni 2019 tog han en andraplats på Crankworx i Innsbruck. Några månader senare tog han sin första seger i Red Bull Joyride. Ett starkt formbesked som visade att svensken var tillbaka i världstoppen.

Näst på tur stod också en inbjudan till årets största mountainbiketävling, freeride-eventet Red Bull Rampage. Trots att han var ny inom freeride lyckades han bygga och köra en linje i Utahöknen som imponerade på både åkare och domare. Den beskrevs som ”en debut för historieböckerna”.

Johansson dammar av sin linje på Red Bull Rampage © Paris Gore / Red Bull Content Pool

Bakom kulisserna på Red Bull Rampage:

Red Bull Rampage, Utah, USA We follow Emil Johansson to Red Bull Rampage for his first appearance in the Utah desert.

06 Johansson skriver slopestylehistoria x2

De följande fyra åren var Johansson ostoppbar. Han vann alla Crankworx-tävlingar 2020 och 2021 och tog även hem den prestigefyllda Triple Crown-titeln.

År 2022 vann han tre av fyra deltävlingar, trots två allvarliga skador under säsongen, och säkrade både sin tredje världsmästartitel och sin andra Triple Crown.

På Crankworx i Innsbruck 2023 tog Johansson sin tolfte seger i serien och slog därmed Brandon Semenuks tidigare rekord på elva segrar. Därmed blev han den mest framgångsrika slopestyleåkaren i sportens historia.

Samma år tog han även sin tredje Triple Crown-titel och vann dessutom totalen för fjärde gången efter ännu en seger i Red Bull Joyride.

Emil Johanssons historiska vinst i Crankworx Innsbruck Slopestyle 2023 Mountainbikecyklisten Emil Johansson tar en historisk 12:e seger i slopestyle på Crankworx i Innsbruck och blir därmed den mest framgångsrika slopestylecyklisten genom tiderna.

En skadad hand till trots tog Emil ännu ett guld på Crankworx i Whistler © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool Quotation När Emil är här tävlar vi andra om en andraplats. Max Fredriksson

07 Slagen men aldrig besegrad

Sedan genombrottet 2016 har Johanssons åkning fortsatt att utvecklas och nå nya nivåer. Han tänjer ständigt på sportens gränser med tekniskt avancerade trick som han ofta utför i båda riktningarna.

De senaste säsongerna har dock också präglats av flera skador. Efter en lång rehabiliteringsperiod kom han tillbaka i maj 2025, men bröt då både nyckelbenet och flera revben under Crankworx i Cairns.

I typisk Johansson-stil tog han sig tillbaka på kortast möjliga tid och tog sin fjärde seger i Red Bull Joyride i Whistler, Kanada, bara några månader senare.

Tyvärr var oturen framme ännu en gång under freeridetävlingen Red Bull Rampage, där Johansson ådrog sig ytterligare skador efter en otäck krasch.

Ögonblicket när Johansson tar sin 12:e seger och blir historisk © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Men om historien har lärt oss något är det att det bara är en tidsfråga innan vi åter får se den svenske stjärnan kämpa om förstaplatsen.

Oavsett om han står överst på prispallen eller är mitt i en rehabilitering söker Emil Johansson ständigt nya sätt att utveckla sin åkning. Han arbetar strukturerat, har tydliga mål och älskar cyklingen precis lika mycket idag, som när han var liten.