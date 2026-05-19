De bästa cykelparkerna i Sverige

Sverige har just nu några av Skandinaviens största, häftigaste och mest populära cykelparker med ett brett utbud av leder som passar både familjer, nybörjare och proffs.
Här är ett gäng cykelparker som regelbundet lockar proffscyklister, som till exempel Emil Johansson, och som verkligen förtjänar ett besök.
01
ÅRE BIKE PARK
Åre Bike Park är Skandinaviens största cykelpark med 36 banor och en fallhöjd på 853 meter. Parken ligger intill en sjö, omgiven av berg och skogar i nordvästra Sverige. Man har alltid cyklat mycket i området, men det var när Åre var värd för Downhill-VM 1999 som sporten verkligen tog fart. Fem år senare började skidliftarna rulla för cyklister på sommaren och idag är cykelparken en av Sveriges största. Vill du cykla mountainbike i Sverige är det hit du ska åka!
- 7 gröna/enkla leder
- 10 blå/medelsvåra leder
- 10 röda/avancerade leder
- 9 svarta/extremt avancerade leder
- Lederna: Från den steniga terrängen på toppen, till de gröna skogarna halvvägs ner har Åre den största variationen av cykelleder i Sverige. Med svårighetsgrader som varierar från lätta gröna till tekniska svarta finns det något för alla.
- Ytterligare cykling i Åre:Åre Bike Park XC Arena är en nyutvecklad XC-bana i Björnen som har 3 gröna och 4 blå leder samt ett specifikt område där du kan lära dig nya skills. Det finns mer XC- och trailåkning och i centrum finns en pumptrack samt ett dirt jump-område nere vid sjön.
- Event: Varje juli är Åre värd för den årliga Åre Bike Festival med ett stort antal evenemang som inkluderar allt från downhill, enduro, dirt och XC till grus- och barncykling.
- Faciliteter: Restauranger, caféer, butiker, cykelverkstäder finns i Åre by.
- Cykeluthyrning: Ja, på flera ställen (mer info).
- Stad: Åre som stad har mycket att erbjuda när det gäller restauranger, kaféer och shopping. Du hittar dessutom äventyrsbad och ett lyxigt spa. Det finns också gott om bra vandringsleder på fjället och i omgivningarna.
02
JÄRVSÖ CYKELPARK
2 min
Emil Johansson och Martin Söderström i Järvsö
Se Martin Söderström och Emil Johansson sätta sin prägel på cykellederna i Järvsö, Sverige.
Järvsö Bergscykelpark ligger i Mellansverige och är en favorit bland många svenska downhillåkare, både på grund av närheten till Stockholm och sina välbyggda leder. Trots att det lilla berget bara når 370 meter över havet har det 21 leder, varav många är designade av Tom Pro, grundaren av det kanadensiska företaget Gravity Logic som bygger och designar cykelleder runt om i världen. Det är en park som passar alla typer av åkare: barn och vuxna, nybörjare och experter.
- 3 gröna/enkla spår
- 9 blå/medelsvåra leder
- 5 röda/avancerade spår
- 4 svarta/extremt avancerade spår
- Lederna: Parken har definitivt utnyttjat sina 370 fallhöjdsmeter på bästa sätt och täcker en mängd olika terränger och typer av led. Den nybörjarvänliga lutningen på backen gör den perfekt för både nya och hyfsat inbitna cyklister, men det finns fortfarande leder som utmanar även den bästa.
- Ytterligare cykling i Järvsö: XC-lederna i Järvsö har gott om blå och röda leder att välja mellan. Det finns också två Velosolution Pump Tracks i centrum.
- Faciliteter: Restaurang, cykelbutik och verkstad, cykelhotell m.m. finns på plats.
- Stad: ärvsö är en liten stad som ligger vid Ljusnan, med drygt 1 400 invånare. I centrum finns ett par restauranger och barer. Järvsö Bike Park har också världens första cykelhotell precis intill cykelparken.
03
KISA MTB PARK
Kisa MTB Park är en cykelpark i Sveriges sydöstra del. Som namnet antyder ligger den i Kisa, mindre än en timme söder om Linköping, och är skapad av downhill- och freeridecyklisten Oscar Härnström. Parken började ta form våren 2021 och öppnade för första gången i juli samma år. I dag finns sex leder i olika svårighetsgrader, från gröna till svarta. Med stora planer på att bygga fler, ser Kisa MTB Park ut att bli en av de mest spännande destinationerna för att cykla i Sverige framöver.
- 1 grön/enkla stigar
- 1 blå/medelsvåra spår
- 3 röda/avancerade spår
- 1 svart/extremt avancerade spår
- Lederna: De nuvarande lederna bjuder på en skön mix av allt från blå flowleder till stora röda hoppleder, grym singletrack i skogen och en svart, superteknisk cykelled. Det som gör lederna här extra speciella, utöver att de är riktigt välbyggda, är att de flesta har extra saker vid sidan av spåret, som step up, step down eller shark fin. Här finns rolig och utmanande cykling för alla typer av cyklister.
- Faciliteter: Receptionsområde med drycker, mat och snacks.
- Cykeluthyrning: Ej tillgängligt.
- Stad: Kisa är liten stad med ett par restauranger och hotell. Den ligger dessutom bara cirka 1 timme från Linköping som är en större stad där du hittar många restauranger, shopping och aktiviteter.
04
VALLÅSEN BIKE PARK
Vallåsen Bike Park ligger i sydvästra Sverige och lockar cyklister från hela Sverige och Danmark. Tack vare ett omfattande arbete med lederna har den vuxit till att bli en av Sveriges bästa cykelparker. Ägarna älskar singletrack, och därför består en stor del av parken av handbyggda singletrackleder men det finns även några maskinbyggda spår här och var. Vallåsen är känd för en avslappnad stämning och roliga leder. Dessutom är parken en av de första att öppna på året tack vare det sydliga läget.
- 1 grönt/enkelt spår
- 2 blå/medelsvåra spår
- 5 röda/avancerade spår
- 2 svarta/extremt avancerade spår
- Lederna: Med totalt 10 leder och en fallhöjd på 145 meter har Vallåsen en bra blandning av tekniska singletrackleder samt flow- och hoppleder för både dig som är nybörjare och dig som är van mountainbikecyklist.
- Ytterligare cykling i området: Det finns en led som går uppför backen om du hellre trampar än åker liften. Det finns också en pumptrack.
- Event: Vallåsen brukar vara värd för både enduro- och downhilltävlingar. Håll koll på deras hemsida för senaste informationen.
- Faciliteter: Cykelaffär och verkstad.
- Cykeluthyrning: Ja (mer info)
- Stad: Vallåsen är från början en liten skidbacke och ligger i södra Sverige. Här finns ett lokalt värdshus och en campingplats i närheten där de flesta cyklister brukar bo.
- Instagram:@vallasenbikepark
- Facebook:@vallasenbikepark
05
FLOTTSBRO CYKELPARK
Flottsbro Bike Park ligger bara 20 minuter från Stockholms innerstad och har de senaste åren vuxit till att bli ett cykelparadis. Här har man kört Mountainbike sedan tidigt 90-tal, men det är det intensiva ledbygget under de senaste åren som verkligen har satt Flottsbro på bike park-kartan. De lokala entusiasterna har förvandlat den lilla backen till en fullfjädrad cykelpark med 14 leder för alla nivåer, en ny XCO-bana - och du kan förstås fortfarande köra de äldre XC-lederna i skogen runt omkring.
- 1 grönt/enkelt spår
- 3 blå/medelsvåra spår
- 6 röda/avancerade spår
- 4 svarta/extremt avancerade spår
- Lederna: Med 14 leder fördelade över den lilla backen är detta ett utmärkt ställe för både nybörjare, medelvana och experter. Flottsbro har blivit känt för att bygga några ganska extrema banor - stora hopp, dropp och wallrides - så även om du är expert kommer du att känna dig utmanad.
- Ytterligare åkning i området: I skogen runt cykelparken finns många kilometer naturliga singletrack-leder samt en välmarkerad XCO-bana.
- Faciliteter: Flottsbro har restaurang, camping, downhillbilar, strand och grillplats längst ner i cykelparkeringsbacken.
- Stad: Stockholm är den närmsta staden med ett stort utbud av restauranger, kaféer och andra typer av aktiviteter.
06
BYGDSILJUM CYKELPARK
Bygdsiljumbackens Bike Park är en av norra Sveriges cykelparker och ligger ungefär en timme söder om Skellefteå. Backen öppnades för cykling redan 2012 och har sedan dess, tack vare lokala volontärer, utvecklats till en fullskalig bike park med nio leder. Här hittar du bland annat SM-banan i downhill från 2016.
- 2 gröna/enkla banor
- 2 blå/medelsvår bana
- 2 röda/avancerade spår
- 3 svarta/extremt avancerade spår
- Faciliteter: Det finns en kiosk som säljer snacks, drycker och glass och grillen är tänd under lunchtid så att du kan grilla din egen mat.
- Stad: Det finns en lokal ICA-butik i den lilla byn nära cykelparken. Umeå ligger en timmes bilresa söderut från cykelparken och Skellefteå en timmes bilresa norrut; två större städer som har ett bredare utbud av både restauranger och kaféer.
07
FRÖSÖN
Strax utanför Östersund ligger Frösön och Östberget, som bjuder på några av de bästa endurolederna för MTB i Sverige. Ledbyggarna har lyckats få ut maximalt av den relativt lilla höjden med bra fart och flow, samtidigt som det är tekniskt och roligt över stenar och rötter. I dag finns sex leder, men den lokala mountainbike-klubben Östersund Cykelklubb samarbetar med kommunen för att bygga fler leder och utöka öppettiderna för släpliften.
- 2 blå/medelsvåra spår
- 3 röda/avancerade spår
- 1 svart/extremt avancerat spår
- Lederna: Lederna på Frösön är vad man skulle kalla tekniskt flow. Lederna passar dig som är van vid att cykla, och cyklas bäst på en endurocykel.
- Ytterligare cykling i området: Det finns mycket mer cykling i och runt Östersund, där XC-lederna runt Fursteli samt endurolederna kring Böle är mest kända. Kolla med den lokala cykelklubben eller trail-appar för att hitta andra leder i området. Åre ligger naturligtvis bara en timme bort och är också värt ett besök när du är i området.
- Stad: Östersunds centrum ligger bara en kort promenad från Frösön och har alla bekvämligheter du behöver, såsom kaféer och restauranger, boenden och mycket mer.