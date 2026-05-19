Spana in freeskiåkaren Jesper Tjäders parkspecifika skidsetup

Oavsett om det handlar om att köra de längsta och mest galna railsen eller vinna stora slopestyletävlingar har Jesper Tjäder en förmåga att göra trick på skidor som tänjer på gränsen för vad som anses möjligt.

Den svenske freeskiåkaren är känd för sin kreativa railåkning och är en extremt teknisk, stilren och lekfull skidåkare. I över ett decennium har Tjäder legat i framkant av sporten genom att pusha gränser, sätta världsförsta trick och driva utvecklingen av nya parkfunktioner, särskilt inom rails och streetåkning.

Jesper Tjäder vet exakt vad han vill få ut av sin skidutrustning och vad han behöver för att optimera sina åk inom slopestyle och big air. Läs vidare för att ta reda på vad han kör på under säsongen 2026.

Jespers trick är unika inom freeski och han är en av de bästa i världen © Lorenz Richard / Red Bull Content Pool

Skidor

Jesper Tjäder kör på skidorna Head Oblivion 84, en etablerad modell inom freeski och parkåkning. Det har varit hans go-to skida i 16 år. Skidan är styv och stabil samtidigt som den svänger snabbt.

“De här skidorna känns som en del av mig”, förklarar Jesper.

84 i midjan, styv, stabil och svänger snabbt © Jonas Gasser

Bindningar

Jesper använder sig av Tyrolia Attack 17 bindningar. Vanligtvis kör han dem ganska hårt inställda runt DIN 14, vilket är vanligt inom slopestyle och parkåkning, men just nu ligger de på 8. Anledningen är en knäoperation efter en skada han drog på sig förra året.

Som Tjäder själv säger: ”Better safe than sorry.”

Tjäder kör sina bindningar lösare än vanligt pga av en knäskada © Jonas Gasser

Pjäxor

När det kommer till pjäxor har Jesper en rätt klassisk freeski setup med sina Head Kaliber 110 LV. Pjäxan är utrustad med den senaste dubbla BOA-teknologin, vilket gör det enkelt att finjustera passformen och smidigt att ta sig i och ur dem.

Som alltid kör Tjäder utan det översta spännet för att få bättre rörlighet.

Quotation Det är kul med ny teknik och riktigt skönt att kunna mikrojustera pjäxan. Jesper Tjäder

Stavar

Stavarna är kanske den enklaste delen av Tjäders setup, men i år kommer de med en extra twist. Grabs 95-stavarna har ett magnetiskt remsystem som gör det snabbt att klicka i och ur.

När han kör streetåkning plockar han helt enkelt bort remmarna.

“De här är lite spännande, jag har aldrig testat den typen av remmar tidigare. Jag kör utan delen längst ner och när jag åker street kör jag helt utan magneten, då är det bara som två pinnar.”

Stavarna kommer med en magnetisk remfunktion © Jonas Gasser

Hjälm och Googles

En Sweet Protection Looper-hjälm skyddar Jespers huvud. Det är en lätt och säker hjälm som är utrustad med MIPS teknologi. Den matchas med ett par Sweet Protection Boondock-goggles.

“Den skyddar som den ska och jag tänker inte ens på att jag har den på mig. Jag vill inte känna att något är i vägen, så den är perfekt”, säger Jesper Tjäder.

Jesper kör Sweet Protection-hjälm och goggles © Jonas Gasser

Kläder

Tjäder kör Spartan-jackan och Big Pants från sin egen Dope Snow kollektion. Båda är gjorda i tunna och stretchiga material för maximal rörelsefrihet. Det gör att han kan snurra, flippa och göra tricks utan begränsningar, vilket är perfekt för slopestyle, big air och kreativ railåkning.

När det gäller handskar föredrar han tumvantar. Han använder Hestra-handskar i veganskt läder som är tunna och bekväma. Men vid vissa grepp, som till exempel tail grab, byter han till fingervantar för att få bättre grepp.

Sist men inte minst använder han en Swatch Scubaqua klocka för att alltid ha koll på när det är dags att gå ut och ta några åk i parken.

Jesper Tjäders parkspecifika skidsetup 2026:

Skidor: Head Oblivion 84

Bindningar: Tyrolia Attack 17

Pjäxor: Head Kaliber 110 LV

Stavar: Grabs 95

Hjälm: Sweet Protection Looper

Googles: Sweet Protection Boondock

Skidjacka: Dope JT Spartan

Skidbyxor: Dope B.I.G

Handskar: Hestra

Klocka: Swatch Scubaqua