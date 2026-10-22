Mpululu utmanar världens bästa streetdansare i Schweiz
Snabbinfo om världsfinalen i Red Bull Dance Your Style 2026
Mpululu om känslorna inför världsfinalen
Hur känns det att vara här i Schweiz?
Jag känner mig så glad. Det är så många dansare här och så mycket energi, jag bara vibbar med alla. Det är underbart. Jag ska battla imorgon igen, så jag känner mig lite nervös. Det är alltid så, men det ska bli kul att visa vem jag är och vad jag gör.
Vad har du för förväntningar på världsfinalen?
Jag förväntar mig en kraft. Det är så mycket som händer. Det är workshops, battles, olika event och efterfester, så jag förväntar mig mycket energi och att folk ska vara glada och njuta av alla grymma dansare som är här.
Vad har du för dansstil?
Jag skulle säga att min dansstil är väldigt mångsidig, vilket gör det lite svårt att placera den i ett enda fack, haha. Jag blandar olika stilar beroende på musiken och vad jag känner i stunden. Freestyle känns nog mest som min grej, men jag är också öppen för att blanda in krump, contemporary och locking om det passar bättre i tävlingen.
Kan man rösta på dig på distans?
Ja, om jag kommer till världsfinalen så vill jag jättegärna att ni går in på YouTube och röstar på mig. Så in på YouTube, kolla världsfinalen och rösta!
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