Streetdansaren Mpululu representerar Sverige på Red Bull Dance Your Styles världsfinal i Schweiz i oktober 2026
© @murielrieben
Red Bull Dans

Mpululu utmanar världens bästa streetdansare i Schweiz

Världsfinalen i Red Bull Dance Your Style är igång och svenska Mpululu är redo att ge allt. Hur känns det inför tävlingen, hur ser upplägget ut och var kan man se finalen live? Vi har svaren.
Skriven av Hanna Jonsson
Published on

I den här artikeln

Red Bull Dance Your Style World Final Zürich

The Red Bull Dance Your Style World Final took place on October 24, 2026, in Switzerland.

Schweiz

Red Bull Dance Your Style Sverige

Red Bull Dance Your Style återvände till Sverige 2026 med en nationell final på Trädgården i Stockholm. De var tuffa battles, oväntade låtval och dansare som gjorde allt för att vinna publikens jubel.

Sweden
Världens bästa streetdansare har samlats i Zürich, Schweiz, för att göra upp om den prestigefyllda titeln i Red Bull Dance Your Style 2026. Över 50 länder är representerade och från Sverige är Mpululu på plats för att visa vad hon går för på dansgolvet.
Det är andra gången Mpululu vinner den svenska upplagan och får chansen att representera Sverige på den internationella scenen. Med erfarenheten från sin första världsfinal i bagaget är hon nu redo att ta sig an världseliten igen. Frågan är om hon kan säkra en av de åtta kvalplatserna till lördagens direktsända världsfinal?
Bara åtta dansare tar sig vidare från kvalet, där de ställs mot åtta inbjudna wildcards i kampen om världsmästartiteln. För Mpululu har tävlingen börjat bra. Under onsdagen vann hon sitt första battle och nu väntar nästa utmaning. Vi tog tempen på henne inför de avgörande kvalen.
Mpululu Ntuve uppträder vid den nationella finalen av Red Bull Dance Your Style i Stockholm, Sverige, den 28 augusti 2026 och trollbinder publiken med ett explosivt dansnummer

Mpululu dansade till sig publikens röster i den svenska finalen

© Oskar Brewitz / Red Bull Content Pool

Mpululu Ntuve uppträder inför en entusiastisk publik vid den nationella finalen av Red Bull Dance Your Style i Stockholm, Sverige, den 28 augusti 2026

Mpululu charmar publiken på finalen i Stockholm

© Oskar Brewitz / Red Bull Content Pool

Mpululu Ntuve firar med vinnartrofén medan publiken jublar vid den nationella finalen av Red Bull Dance Your Style i Stockholm, Sverige, den 28 augusti 2026

Känslan när man vinner

© Oskar Brewitz / Red Bull Content Pool

Snabbinfo om världsfinalen i Red Bull Dance Your Style 2026

Mpululu om känslorna inför världsfinalen

Hur känns det att vara här i Schweiz?

Mpululu: Jag känner mig så glad. Det är så många dansare här och så mycket energi, jag bara vibbar med alla. Det är underbart. Jag ska battla imorgon igen, så jag känner mig lite nervös. Det är alltid så, men det ska bli kul att visa vem jag är och vad jag gör.

Publiken fyller lokalen medan dansarna tävlar under starkt rött ljus vid den nationella finalen i Red Bull Dance Your Style i Stockholm, Sverige, den 28 augusti 2026

Den svenska finalen hölls på Trädgården i Stockholm i slutet av augusti

© Oskar Brewitz / Red Bull Content Pool

Mpululu Ntuve uppträder under starka strålkastare vid den nationella finalen i Red Bull Dance Your Style 2026 i Stockholm, Sverige, den 28 augusti

Mpululu "in the moment"

© Oskar Brewitz / Red Bull Content Pool

Mpululu Ntuve uppträder inför en entusiastisk publik vid den nationella finalen av Red Bull Dance Your Style i Stockholm, Sverige, den 28 augusti 2026

Mpululus dansstil har inslag av freestyle, krump, contemporary och locking

© Oskar Brewitz / Red Bull Content Pool

Vad har du för förväntningar på världsfinalen?

Mpululu: Jag förväntar mig en kraft. Det är så mycket som händer. Det är workshops, battles, olika event och efterfester, så jag förväntar mig mycket energi och att folk ska vara glada och njuta av alla grymma dansare som är här.

Vad har du för dansstil?

Mpululu: Jag skulle säga att min dansstil är väldigt mångsidig, vilket gör det lite svårt att placera den i ett enda fack, haha. Jag blandar olika stilar beroende på musiken och vad jag känner i stunden. Freestyle känns nog mest som min grej, men jag är också öppen för att blanda in krump, contemporary och locking om det passar bättre i tävlingen.

Kan man rösta på dig på distans?

Mpululu: Ja, om jag kommer till världsfinalen så vill jag jättegärna att ni går in på YouTube och röstar på mig. Så in på YouTube, kolla världsfinalen och rösta!

Publiken håller upp skyltar med texten ”Red Bull Dance Your Style” under den nationella finalen 2026 i Stockholm, Sverige, och firar dansgolvet under livfulla lila ljus

Det är publiken som röstar vidare dansare från varje battle, inte en jury!

© Oskar Brewitz / Red Bull Content Pool

Kom ihåg! Den 24 oktober kl. 21.15 för att kolla på världsfinalen live på Red Bull TV, YouTube och TikTok. I år kan du dessutom rösta på din favorit via YouTube, där tittarnas röster är med och påverkar resultatet.

I den här artikeln

Red Bull Dance Your Style World Final Zürich

The Red Bull Dance Your Style World Final took place on October 24, 2026, in Switzerland.

Schweiz

Red Bull Dance Your Style Sverige

Red Bull Dance Your Style återvände till Sverige 2026 med en nationell final på Trädgården i Stockholm. De var tuffa battles, oväntade låtval och dansare som gjorde allt för att vinna publikens jubel.

Sweden
Red Bull Dans