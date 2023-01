7 trenutkov, ki dokazujejo, da je čečkanje brezčasno

Se ti je morda že zgodilo, da si bil v razredu ali na sestanku, kjer so tvoje misli odtavale, in še preden si se zavedal, si že čečkal po svojem zvezku? Prepričani smo, da se ti je.

Čečkanje je trajna oblika izražanja, ki dokumentira našo preteklost in sedanjost ter včasih namiguje na prihodnost. Spodaj si oglej izbrane trenutke iz zgodovine čečkanja:

Srednji pleistocen: čečkanje na stenah

Pred približno 500.000 leti naši predniki niso imeli papirja, imeli pa so jamske stene. In ravno v tem času naj bi nastala prva čečkarija. Prašič, narisan pred skoraj 50.000 leti bi lahko bila prva risba živali.

Ljudje rišemo živali že 50 tisočletij © Red Bull Content Pool

1400–1500: čečkanje v renesansi

Morda ni boljšega primera, ki kaže na to, kako čečkanje spodbuja inovativnost, kot so zvezki genija Leonarda da Vincija. Italijan je risal fantastične stvaritve, ki so bile stoletja pred svojim časom vključno z avtomobilom, robotom in helikopterjem.

1900: čečkanje postane nadrealistično

V 20. stoletju je čečkanje postajalo vse bolj prepoznavno zaradi svoje umetnosti in sposobnosti, da poseže v podzavest. Znani umetniki, od nadrealista Salvadorja Dalíja do abstraktnega ekspresionista Jacksona Pollocka, so eksperimentirali s to vrsto umetnosti.

2012: čečkanje stopi v središče pozornosti

Leta 2012 se je odvil prvi dogodek Red Bull Doodle Art, kjer so študentje na papirnate kartice narisali svoje čečkarije, najboljša dela pa so nato razobesili na razstavi, kjer so izbrali zmagovalce.

Vse, kar potrebuješ je pisalo, papir in domišljijo © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

2014: čečkarije postanejo digitalne

Druge izdaje Red Bull Doodle Art se je udeležilo 32.551 udeležencev iz vsega sveta. Na tem dogodku so k formatu pisanja na papir prvič dodali nekaj tehnoloških novosti. Na svetovnem finalu v Cape Townu v Južni Afriki so gledalci Globalne galerije lahko videli, kako so čečkarije finalistov oživele skozi osupljive animacije.

2017: čečkanje doseže novo dimenzijo

Kot del novega tehnološkega dosežka je tretja izdaja Red Bull Doodle Art zmagovalcem iz 27 regij po vsem svetu dala priložnost, da se izurijo v VR slikanju z uporabo Googlove aplikacije Tilt za 3D. Finalisti so tako na svetovnem finalu, ki je potekal v San Franciscu v Kaliforniji, predstavili svoje čečkarije v virtualni resničnosti in navdušili sodnike.

Finale Red Bull Doodle Art 2017 v San Franciscu © Nicholas Bruno / Red Bull Content Pool

2023: nova doba za čečkarije

Za leto 2023 Red Bull Doodle Art vključuje naslednji val umetnosti in tehnologije z uvedbo Web3 in NFT. Vsak udeleženec, ki bo oddal svojo čečkarijo na lokalnem dogodku (bodisi na spletu bodisi na papirju), bo imel možnost dostopa do personaliziranega digitalnega zbirateljskega predmeta, nacionalni zmagovalci pa bodo svoje umetnine prejeli v NFT obliki.

