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GTA 6 – Rozšírený pohľad: Všetko, čo sme sa dozvedeli z nových záberov
Rozšírený pohľad na GTA 6 prináša 26 minút nového herného obsahu a čerstvých detailov, od systému Wanted a prispôsobovania postáv až po obrovský otvorený svet Vice City.
„Grand Theft Auto VI: An Extended Look“ bol premiérou aj pre herný priemysel, čo pôsobivo podčiarklo, o koľko sa séria hier s otvoreným svetom od Rockstar Games vyníma nad ostatnými titulmi v tomto odvetví. Tento 26-minútový skvost ponúkol nové pohľady do zákulisia, prvé rozšírené zábery gameplayu a nové odhalenia o tom, čo je nesporne najväčším herným titulom tohto roka. A aj keď neboli všetky fanúšikovské očakávania úplne splnené, GTA VI je konečne realistickejšie než kedykoľvek predtým. Nižšie nájdeš zhrnuté všetky nové informácie a detaily.
Čo je „GTA 6 Extended Look“?
- Kedy bol zverejnený? Štvrtok, 27. augusta 2026
- Kde si ho môžem pozrieť? Na Netflixe alebo na YouTube kanáli Rockstar Games
- O čo presne ide? 26-minútové video poskytujúce exkluzívny prístup k novým, starostlivo vybraným záberom z hry Grand Theft Auto VI
01
GTA 6 Extended Look konečne odhaľuje herný zážitok
Po dvoch traileroch, 18 mesiacoch bez akýchkoľvek oficiálnych záberov a rôznych únikoch informácií spoločnosť Rockstar Games konečne v Extended Looku ukázala, ako sa GTA 6 skutočne hrá. Namiesto toho, aby len prezentovala kompiláciu spektakulárnych scén, oficiálne zábery ponúkajú pohľad na to, ako jednotlivé herné systémy v hre spolupracujú.
Extended Look po prvýkrát ukazuje skutočnú hrateľnosť, nielen vystrihnuté scény. Uvidíš v ňom shooter gameplay na mrakodrape, kde sa Jason kryje za stenami, než začne strieľať. Streľba sa zdá byť výrazne vylepšená a určite pripomína špecializované strieľačky založené na krytí. Automobilová naháňačka cez Vice City tiež jasne ukazuje, že streľba na pneumatiky prenasledujúcich policajných áut je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako sa ich zbaviť.
Jazda sa tiež javí ako výrazne dynamickejšia ako v GTA 5, s ostrejším rezaním zákrut a náhlymi brzdnými manévrami. Svoje zručnosti si môžeš vyskúšať v pretekoch s autami alebo off-roadovými motorkami. Spoločnosť Rockstar už potvrdila, že na vývoj ovládania vozidiel najala skutočných pretekárov s cieľom vylepšiť jazdu viac než kedykoľvek predtým – a zdá sa, že sa to určite vyplatilo.
02
Jason a Lucia: Dvaja protagonisti, jeden osud
Vzťah medzi Jasonom a Luciou je ústredným prvkom hry GTA 6, a to tak z hľadiska príbehu, ako aj ovládania hry. Evidentne budeš môcť kedykoľvek prepínať medzi týmito dvoma postavami a v jednej scéne spolu dokonca komunikujú prostredníctvom chatu. Podľa Rockstaru bude sila ich vzťahu ovplyvňovať nielen priebeh príbehu, ale aj jeho záver.
Dôležité je, že Jason a Lucia nemusia byť nutne romantickým párom. Môžeš ich hrať aj ako platonických partnerov, ale táto dvojica tak či tak zostane v centre príbehu.
03
Systém hľadaných osôb a profily zločincov v GTA 6
Wanted system sa vracia s až šiestimi hviezdičkami – táto funkcia chýbala v GTA 5. Novinkou je, že polícia zohľadňuje viacero faktorov, vrátane tvojho oblečenia, vzhľadu a vozidla. V praxi to znamená, že budeš musieť zapáliť kompromitované vozidlá, prezliecť sa a v prípade potreby dokonca hľadať úkryt v kufri.
K dispozícii je aj nový systém kriminálnych profilov, pripomínajúci systém cti v hre Red Dead Redemption 2. Sleduje tvoje správanie počas celej hry – napríklad to, či používaš zbytočné násilie – a na rozdiel od úrovní hľadanosti sa jednoducho nevymaže.
04
Otvorený svet Leonidy
Tu začína byť jasné, že GTA 6 sa snaží byť viac než len „GTA 5 s lepšou grafikou“: zoznam vedľajších aktivít je obrovský. Môžeš hrať basketbal, jazdiť na kajaku, loviť aligátory alebo jednoducho ležať na pláži vo Vice City a prechádzať si príspevky na sociálnych sieťach. Môžeš dokonca pohladkať psov, keď okolo nich prechádzaš – alebo, ak naozaj chceš, ich pokarhať.
Toto bohatstvo aktivít podčiarkuje to, o čo sa Rockstar v GTA 6 jasne snaží: otvorený svet, ktorý pôsobí živým dojmom a naďalej existuje okolo teba, aj keď práve nehráš.
05
Dátum vydania, dĺžka hry a veľkosť mapy v GTA 6
Dobrá správa: Vydanie hry GTA 6 je stále naplánované na 19. novembra 2026 pre PS5 a Xbox Series X/S. Vývojár zo spoločnosti Rockstar North, Rob Nelson, odhadol dĺžku vlastného prejdenia hry – so zameraním na hlavný príbeh a vedľajší obsah založený na príbehu – na približne 80 hodín.
Existujú aj údaje týkajúce sa veľkosti mapy. Vraj je približne trikrát väčšia ako mapa v hre Red Dead Redemption 2, ktorá je už teraz považovaná za jeden z najväčších otvorených svetov, aké kedy boli vytvorené.
06
Grafika a prezentácia hry GTA 6
Reakcie na grafiku boli prevažne nadšené. Vďaka fotorealistickým tváram a takmer ako živým pohybom postavy vyzerajú lepšie ako kedykoľvek predtým, čo dopĺňajú lokality prepracované do bohatých detailov – od interiérov bytov cez strešné bary až po slabo osvetlené podzemné kluby. Mnohých fanúšikov zaujala aj rozmanitosť postáv v pozadí – detail, ktorý sa vo videohrách málokedy implementuje tak dôsledne.
Prepracovaná grafika úzko súvisí s rozpočtom a časom vývoja hry. Podľa správ je GTA 6 považovaná za jednu z najdrahších videohier, aké kedy boli vyprodukované.
07
Tvoje telo, tvoj vzhľad: GTA 6 ti umožňuje prispôsobiť si Jasona a Luciu
Jeden zaujímavý detail už bol potvrdený: pokiaľ ide o vývoj postáv Lucie a Jasona, GTA 6 ide výrazne ďalej než akýkoľvek predchádzajúci diel. Hoci sme s týmto druhom fyzickej transformácie už oboznámení z hry GTA San Andreas, šiesty hlavný diel ponúka oveľa komplexnejší systém. Konkrétne to, čo ješ, ako často cvičíš a ako tráviš noci, sa priamo prejaví na vzhľade Jasona a Lucie.
- Strava: Rýchle občerstvenie a nadmerné pitie alkoholu spôsobia, že viditeľne priberieš na váhe.
- Cvičenie: Pravidelné cvičenie buduje svalovú hmotu.
- Spánok: Celonočné herné maratóny a neustály stres zanechajú stopy na tvojej tvári.
- Životný štýl: Ak neustále utekáš pred políciou, budeš vyzerať vyčerpaný a zúbožený.
Pre Rockstar Games je to viac než len pekný trik. Leonida je navrhnutá tak, aby pôsobila ako skutočný svet, kde tvoje rozhodnutia zanechávajú stopy a ovplyvňujú hrateľnosť. Takže či už budeš hrať za fit gangstera, ktorý sa vyhýba drogám a alkoholu, alebo si chceš užívať pestrý život vo Vice City, tvoje voľby budú mať vplyv na hrateľnosť GTA 6.
Vývojový tím preto kladie väčší dôraz na ponorenie sa do hry a realizmus ako kedykoľvek predtým. Najnovší diel série hier s otvoreným svetom si však zachová všetky svoje klasické prvky.
08
Vydanie GTA Online zostáva neisté
Rovnako zaujímavé ako to, čo Rockstar ukazuje, je to, čo zámerne vynecháva. Singleplayerová časť hry GTA 6 vyjde bez mikrotransakcií, pričom Rockstar uvádza, že pri jej vývoji nebola použitá ani generatívna umelá inteligencia.
Spoločnosť Rockstar zostáva verná svojmu osvedčenému prístupu aj pokiaľ ide o obsah. Hoci sa GTA 6 bude ako zvyčajne satiricky zaoberať spoločenskými a politickými témami, skutočné politické osobnosti ani udalosti sa v hre priamo neobjaví.
A chýba tu ešte niečo: Extended Look neprezradil žiadne nové informácie o GTA Online. Rockstar už jasne naznačil, že GTA 6 bude pri uvedení na trh čisto singleplayerovým zážitkom, takže multiplayerový režim pravdepodobne pribudne neskôr.
Po 13 rokoch čakania prináša Extended Look konečne niekoľko konkrétnych odpovedí. Teraz už Rockstar len musí dokázať, že 19. novembra budú všetky ukázané systémy vo finálnej verzii hry fungovať rovnako dobre.
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